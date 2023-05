Happy Life Tips: खुशहाल जिंदगी के लिए न करें माथापच्ची, ये 5 ट्रिक्स अपनाकर मिल जाएगा सुकून

How do I make my life happier: आजकल हर किसी को सुकून की तलाश है, क्योंकि भागदौड़ भरी जिंदगी हमें कमाने की ही अहमयित बताती है, लेकिन सच तो ये है कि दौलत पाने की चाहत में हम मेंटल हेल्थ को इतनी ज्यादा तरजीह नहीं दे पाते. अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर नहीं रहेगा, तो इस बुरा असर मानव शरीर पर पड़ना तय है. हमें लगता है कि खुशहाल जिंदगी जीना मुश्किल है, लेकिन कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर आप कुछ सिंपल बातों का ख्याल रखेंगे तो जिंदगी में सुकून लाया जा सकता है. आइए इन पर नजर डालते हैं.