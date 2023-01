Coronavirus: आपको 'Cold' है या 'Omicron BF.7' ने जकड़ा, 2 मिनट में ऐसे होगी पहचान

Difference Between Omicron Bf 7 And Common Cold: 'जैसी करनी-वैसी भरनी' ये कहावत चीन पर एकदम सटीक बैठ रही है. दरअसल वहां लगातार तीसरे साल कोरोना महामारी से हाहाकार मचा है. लोगों का कहना है कि वहां वही जिंदा है जिसकी किस्मत अच्छी है या फिर वो जिसे भगवान ने बचाया हुआ है. बीजिंग समेत हर छोटे-बड़े शहर में कोरोना के नए मामलों और महामारी से हुई मौतों के आंकड़े ने दुनिया को एकबार फिर से इतना डरा दिया कि WHO को कहना पड़ा कि चीन अपने देश के सही आंकड़े जारी करे. चीन में ओमीक्रोन जिस नये सबवेरिएंट Omicron BF.7 के जरिए तबाही मचा रहा है वो वेरिएंट भारत सहित कई देशों में फैल चुका है.

लक्षणों में समानता

हालांकि भारत में Omicron BF.7 की मारक क्षमता भले ही न हो लेकिन इसका संक्रमण बड़ी तेजी से फैलता है. ऐसे में सर्दी के सीजन में लोगों का सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है कि उन्हें सामान्य फ्लू या वायरल हुआ है या उन्हें कोरोना ने जकड़ लिया है. सारा कंफ्यूजन बीमारी के लक्षणों को लेकर है. चूंकि BF.7 ओमीक्रोन फैमिली का सबवेरिएंट है, तो इसके लक्षण भी ओमीक्रोन की तरह सर्दी, खांसी, नाक बहना, बुखार और गले में खराश ही हैं. वहीं सर्दी में सिर से टोपी या पैरों से मोजे उतारने पर बहुत से लोगों की नाक बहने के साथ उन्हें जुखाम और खांसी पकड़ लेती है. ऐसे में यह पता करना मुश्किल है कि जुखाम या दर्द के यह लक्षण बढ़ती ठंड की वजह से महसूस हो रहे हैं, या ओमीक्रोन की वजह से.

कोल्ड या कोविड कैसे पहचाने?

'टाइम्स ऑफ इंडिया' में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक कोल्ड या कोविड के बीच बनी असमंजस की स्थिति का जवाब मेदांता अस्पताल में सीनियर डायरेक्टर इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर सुशीला कटारिया ने दिया है. उन्होंने कहा भारत में ये वेरिएंट अगस्त 2022 से मौजूद है. इसके कारण देश में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़ सकती है. डॉक्टर कटारिया के मुताबिक भले ही इसमें तेजी से फैलने की क्षमता है लेकिन भारत के हेल्थ सिस्टम पर इसका कुछ ख़ास असर नहीं होगा क्योंकि यह संक्रमण गंभीर स्थिति तक नहीं पहुंचेगा.

'Omicron BF.7 के लक्षण'

इस वेरिएंट के लक्षणों की बात करें तो गला खराब होना, बुखार, बहती नाक, खांसी, थकान, शरीर दर्द, सिरदर्द, सांस फूलना है. डॉक्टरों के मुताबिक अगर बुखार और खांसी जैसे लक्षण 5 दिनों के बाद भी बने रहते हैं, तो इस स्थिति में कोविड टेस्ट जरूर करवाना चाहिए. क्योंकि कुछ कॉमन लक्षणों की वजह से लोगों में कन्फ्यूजन की स्थिति हो सकती है.

(डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. यह किसी भी तरह से किसी दवा या इलाज का विकल्प नहीं हो सकता. ठंड के मौसम में बीमार होने पर या लक्षणों में समानता दिखने पर फौरन अपने डॉक्टर से संपर्क करें.)

