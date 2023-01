High Cholesterol की छुट्टी कर देगा ये एक मसाला, 5 तरीके से कर सकते हैं सेवन

How Ginger Can Help In Reducing Bad Cholesterol: अगर आपके ब्लड वेसेल्स में हद से ज्यादा बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो ये दिल से जुड़ी जानलेवा बीमारियों का कारण बन जाता है. दरअसल धमनियों में प्लाक जमने की वजह से ब्लॉकेज हो जाती है, फिर खून को दिल तक पहुंचने में काफी जोर लगाना पड़ता है, इस स्थिति को हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, यही हार्ट अटैक का कारण बनता है, जिसकी वजह से कई लोगों की मौत भी हो जाती है. हाई कोलेस्ट्रॉल से बचने के लिए आप अदरक का सेवन कर सकते हैं, इसमें जिंजरोल (Gingerols) और शोगोल (Shogaols) नामक एंटीऑक्सिडेंट्स पाए जाते हैं जो एलडीएल को कम करने में मदद करते हैं. आइए जानते हैं अदरक को इस्तेमाल करने के 5 हेल्दी तरीके कौन-कौन से हैं.

1. कच्चा अदरक Raw Ginger

अदरक को आप कच्चा चबाकर खा सकते हैं, ये उनके लिए बेहद जरूरी है जो फ्राइड और स्पाइसी फूड का इनटेक ज्यादा करते हैं. क्योंकि अदरक का स्वाद जुबान को काफी ज्यादा चुभता है, इसलिए यो इस तरह खाना पसंद नहीं करते, हालांकि ये तरीका कॉलेस्ट्रॉल कम करने में बेहद कारगर है.

2. अदरक का पानी Ginger Water

जो लोग अदरक का पानी नियमित तौर पर पीते हैं उन्हें इस मसाले का भरपूर फायदा मिलता है, जिससे बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है. इसके लिए अदरक को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर गर्म पानी के साथ उबाल लें. फिर इसे छानने के बाद गुनगुना होने पर पी जाएं. आप भोजन के बाद आधा कप अदरक का पानी पी सकते हैं.

3. अदरक और नींबू की चाय Ginger And Lemon Tea

जो लोग अदरक की चाय रेगुलर पीते हैं उनका बॉडी फैट धीरे-धीरे कम होने लगता है, और बढ़ते कॉलेस्ट्रॉल पर भी लगाम लगती है. खासकर जो लोग ऑयली और स्पाइसी फूड ज्यादा खाते हैं, उनके लिए ये चाय बेहद जरूरी है.

4. अदरक का पाउडर Ginger Powder

अदरक को लंबे वक्त तक स्टोर करने का तरीका ये हैं कि आप इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर धूप में कई दिनों तक सुखा लें, अब इसे मिक्सर ग्राइंडर में अच्छी तरह पीसकर पाउडर की शक्ल दे दें. आप इस पाउडर को पानी में मिलाकर पी सकते हैं और कई रेसेपीज के साथ भी मिक्स कर सकते

5. अदरक और लहसुन का काढ़ा Ginger And Garlic Kadha

अदरक और लहसुन मिलाकर काढ़ा बना लें और इसे रेगुलर पिएं ऐसा करने से बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफी हद तक मदद मिलेगी. अगर ये काढ़ा थोड़ा कड़वा लग रहा है, तो टेस्ट के लिए इसमें नींबू की कुछ बूंदें निचोड़कर डाल सकते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

