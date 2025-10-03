Advertisement
trendingNow12946192
Hindi Newsलाइफस्टाइल

क्या मूंगफली के छिलके को गार्डेनिंग में किया जा सकता है यूज? जानिए पौधों पर क्या होगा असर

Mungfali Ke Chilke: मूंगफली के छिलके आमतौर पर डस्टबिन में फेंक दिए जाते हैं, लेकिन काफी कम लोगों को इसका इस्तेमाल गार्डेनिंग के लिए भी हो सकता है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 03, 2025, 02:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या मूंगफली के छिलके को गार्डेनिंग में किया जा सकता है यूज? जानिए पौधों पर क्या होगा असर

Groundnut Shell for plants: जब भी हम मूंगफली खाते हैं, तो उसके छिलके अक्सर कूड़े में चले जाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दिखने में बेकार लगने वाले छिलके गार्डेनिंग के लिए बहुत काम आ सकते हैं? दरअसल, मूंगफली के छिलके पौधों की मिट्टी की सेहत सुधारने, नमी बनाए रखने और कुदरती खाद की तरह काम करने में मददगार साबित हो सकते हैं. आइए जानते हैं गार्डेनिंग में इनका यूज और फायदे.

गार्डेनिंग के लिए क्यों अच्छे हैं मूंगफली के छिलके?

1. मल्चिंग के लिए बेहतरीन
मल्चिंग यानी मिट्टी की ऊपरी सतह को ढकना ताकि उसमें नमी लंबे समय तक बनी रहे और खरपतवार (Weeds) न उगें. मूंगफली के छिलके को आप मल्च की तरह पौधों के चारों ओर फैला सकते हैं. ये सूरज की सीधी रोशनी से मिट्टी को बचाता है और गर्मी में पौधों की जड़ों को ठंडा रखता है.

Add Zee News as a Preferred Source

2. मिट्टी की क्वालिटी सुधारते हैं
मूंगफली के छिलके धीरे-धीरे सड़कर मिट्टी में मिल जाते हैं और ऑर्गेनिक मैटर्स (Organic matter) की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं. इससे मिट्टी ढीली और उपजाऊ बनती है, जिसमें पौधों की जड़ें आसानी से सांस ले पाती हैं.

3. कम्पोस्ट बनाने में यूजफुल
अगर आप घर पर कम्पोस्ट (खाद) तैयार करते हैं, तो मूंगफली के छिलके उसमें मिलाना फायदेमंद रहता है. ये कार्बन का अच्छा सोर्स हैं और नमी सोखने की क्षमता रखते हैं. कम्पोस्ट में डालने से ये जल्दी सड़ जाते हैं और खाद को पोषक तत्वों से भरपूर बनाते हैं.

4. खरपतवार रोकने में मददगार
छिलकों की मोटी परत डालने से न सिर्फ नमी बनी रहती है बल्कि मिट्टी में बेवजह खरपतवार भी नहीं उग पाते. इससे पौधे स्वस्थ रहते हैं और पोषक तत्वों की बर्बादी नहीं होती.

5. सजावटी गार्डेनिंग के लिए अच्छा ऑप्शन
कई लोग गार्डेनिंग में पौधों के गमलों की मिट्टी को सजावटी बनाने के लिए स्टोन या चिप्स का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में मूंगफली के छिलके एक किफायती और कुदरती ऑप्शन हो सकते हैं. ये मिट्टी को ढककर खूबसूरत लुक देने के साथ-साथ पौधों के लिए फायदेमंद भी होते हैं.

6. ऑर्गेनिक और सस्ता विकल्प
गार्डेनिंग प्रोडक्ट्स खरीदने में अक्सर खर्चा ज्यादा आता है. वहीं, मूंगफली के छिलके बिल्कुल मुफ्त और इको फ्रेंडली हैं. इन्हें इस्तेमाल करके आप पैसे बचाने के साथ ही कचरे को कम करने में भी योगदान देते हैं.

इन बातों का रखें ख्याल

1. छिलके इस्तेमाल करने से पहले उन्हें अच्छी तरह सुखा लें, ताकि उनमें फंगस न लगे.

2. बहुत मोटी परत न डालें, वरना पानी नीचे तक नहीं पहुंच पाएगा.

3. कम्पोस्ट में मिलाते वक्त इन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ना बेहतर रहता है.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

groundnutgardening

Trending news

महबूबा मुफ्ती का केंद्र सरकार पर हमला, बोलीं- कश्मीरियों को समझा जा रहा है देशद्रोही
Mehbooba Mufti
महबूबा मुफ्ती का केंद्र सरकार पर हमला, बोलीं- कश्मीरियों को समझा जा रहा है देशद्रोही
ऑपरेशन सिंदूर पर 'मुनीर सुना रहे मनोहर कहानियां', एयर चीफ मार्शल का बड़ा बयान
operation sindoor
ऑपरेशन सिंदूर पर 'मुनीर सुना रहे मनोहर कहानियां', एयर चीफ मार्शल का बड़ा बयान
4 से 5 F-16 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान मारे...ऑपरेशन सिंदूर पर वायुसेना चीफ का खुलासा
Op Sindoor
4 से 5 F-16 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान मारे...ऑपरेशन सिंदूर पर वायुसेना चीफ का खुलासा
'जब मैं मुर्दाघर गया'... करूर भगदड़ में पत्नी-बेटी को खोकर आदमी का छलका दर्द
Karur rally accident
'जब मैं मुर्दाघर गया'... करूर भगदड़ में पत्नी-बेटी को खोकर आदमी का छलका दर्द
पुतिन को पता है कौन सा बटन दबाना है...मोदी की तारीफ पर क्यों सावधान कर रहे एक्सपर्ट
India Russia News
पुतिन को पता है कौन सा बटन दबाना है...मोदी की तारीफ पर क्यों सावधान कर रहे एक्सपर्ट
DNA: हिंदुओं को होना होगा संगठित, धर्म की एकता भारत की सुरक्षा की गारंटी है: भागवत
Mohan Bhagwat
DNA: हिंदुओं को होना होगा संगठित, धर्म की एकता भारत की सुरक्षा की गारंटी है: भागवत
DNA: एक खत ने कैसे लगाई आग, हिंसा के लिए अमन का 'लेटर' काफी है
DNA Analysis
DNA: एक खत ने कैसे लगाई आग, हिंसा के लिए अमन का 'लेटर' काफी है
योगी का सनातनी अवतार, उपद्रवियों को चेतावनी...गजवा-ए- हिंद करने वालों को 'जहन्नुम'
DNA Analysis
योगी का सनातनी अवतार, उपद्रवियों को चेतावनी...गजवा-ए- हिंद करने वालों को 'जहन्नुम'
DNA: हे भगवान..अनर्थ! राम के पुतले को जलाने वाले दानव कौन ? महापर्व पर ये कैसी करतूत
Dussehra
DNA: हे भगवान..अनर्थ! राम के पुतले को जलाने वाले दानव कौन ? महापर्व पर ये कैसी करतूत
विजयादशमी पर देश को जगाने वाला खुलासा,'इस्लाम की मुजाहिद बेटियां'..तैयार हो रही हैं!
DNA Anlysis
विजयादशमी पर देश को जगाने वाला खुलासा,'इस्लाम की मुजाहिद बेटियां'..तैयार हो रही हैं!
;