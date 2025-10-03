क्या मूंगफली के छिलके को गार्डेनिंग में किया जा सकता है यूज? जानिए पौधों पर क्या होगा असर

Groundnut Shell for plants: जब भी हम मूंगफली खाते हैं, तो उसके छिलके अक्सर कूड़े में चले जाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दिखने में बेकार लगने वाले छिलके गार्डेनिंग के लिए बहुत काम आ सकते हैं? दरअसल, मूंगफली के छिलके पौधों की मिट्टी की सेहत सुधारने, नमी बनाए रखने और कुदरती खाद की तरह काम करने में मददगार साबित हो सकते हैं. आइए जानते हैं गार्डेनिंग में इनका यूज और फायदे.

गार्डेनिंग के लिए क्यों अच्छे हैं मूंगफली के छिलके?

1. मल्चिंग के लिए बेहतरीन

मल्चिंग यानी मिट्टी की ऊपरी सतह को ढकना ताकि उसमें नमी लंबे समय तक बनी रहे और खरपतवार (Weeds) न उगें. मूंगफली के छिलके को आप मल्च की तरह पौधों के चारों ओर फैला सकते हैं. ये सूरज की सीधी रोशनी से मिट्टी को बचाता है और गर्मी में पौधों की जड़ों को ठंडा रखता है.

2. मिट्टी की क्वालिटी सुधारते हैं

मूंगफली के छिलके धीरे-धीरे सड़कर मिट्टी में मिल जाते हैं और ऑर्गेनिक मैटर्स (Organic matter) की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं. इससे मिट्टी ढीली और उपजाऊ बनती है, जिसमें पौधों की जड़ें आसानी से सांस ले पाती हैं.

3. कम्पोस्ट बनाने में यूजफुल

अगर आप घर पर कम्पोस्ट (खाद) तैयार करते हैं, तो मूंगफली के छिलके उसमें मिलाना फायदेमंद रहता है. ये कार्बन का अच्छा सोर्स हैं और नमी सोखने की क्षमता रखते हैं. कम्पोस्ट में डालने से ये जल्दी सड़ जाते हैं और खाद को पोषक तत्वों से भरपूर बनाते हैं.

4. खरपतवार रोकने में मददगार

छिलकों की मोटी परत डालने से न सिर्फ नमी बनी रहती है बल्कि मिट्टी में बेवजह खरपतवार भी नहीं उग पाते. इससे पौधे स्वस्थ रहते हैं और पोषक तत्वों की बर्बादी नहीं होती.

5. सजावटी गार्डेनिंग के लिए अच्छा ऑप्शन

कई लोग गार्डेनिंग में पौधों के गमलों की मिट्टी को सजावटी बनाने के लिए स्टोन या चिप्स का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में मूंगफली के छिलके एक किफायती और कुदरती ऑप्शन हो सकते हैं. ये मिट्टी को ढककर खूबसूरत लुक देने के साथ-साथ पौधों के लिए फायदेमंद भी होते हैं.

6. ऑर्गेनिक और सस्ता विकल्प

गार्डेनिंग प्रोडक्ट्स खरीदने में अक्सर खर्चा ज्यादा आता है. वहीं, मूंगफली के छिलके बिल्कुल मुफ्त और इको फ्रेंडली हैं. इन्हें इस्तेमाल करके आप पैसे बचाने के साथ ही कचरे को कम करने में भी योगदान देते हैं.

इन बातों का रखें ख्याल

1. छिलके इस्तेमाल करने से पहले उन्हें अच्छी तरह सुखा लें, ताकि उनमें फंगस न लगे.

2. बहुत मोटी परत न डालें, वरना पानी नीचे तक नहीं पहुंच पाएगा.

3. कम्पोस्ट में मिलाते वक्त इन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ना बेहतर रहता है.