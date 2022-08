Healing Spices: इन घरेलू मसालों का करें दवा की तरह इस्तेमाल, एक नहीं, 7 तकलीफों से मिलेगी निजात

How Healing Spices Can Work For You: भारत को मसालों का देश कहा जाता है, क्योंकि यहां की ज्यादातर रेसेपीज बिना स्पाइस के तैयार नहीं होती. मसालों से खाने का स्वाद कई गुणा बढ़ जाता है. इन्हें आयुर्वेद का खजाना कहा जाता है, क्योंकि इसके जरिए कई परेशानियों को दूर किया जा सकता है. भारत के मशहूर न्यूट्रिशन एक्सपर्ट 'निखिल वत्स' (Nikhil Vats) ने अपने इंस्ट्राग्राम पेज पेज कुल 7 मसालों के फायदों के बारे में बताया है. इसे हीलिंग मसाले कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा.

1. सिरदर्द के लिए अदरक (Ginger For Headache)

कई बार काम और जिम्मेदारियों की वजह से लोगों को सिरदर्द हो जाता है, ऐसे में आप अकरक वाली चाय पी लें, इससे न सिर्फ सिर का दर्द, बल्कि जी मिचलाने की परेशानी भी दूर हो जाएगी.

2. जलने और छिलने पर हल्दी (Turmeric For Cuts & Burns)

जलने और छिलने की हालत में अक्सर हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है. ये तरीका सदियों से चला आ रहा है. इसके लिए आप हल्दी को पीसकर उसका पेस्ट तैयार कर लें और एफेक्टेड एरिया में लगा लें.

3. नींद के लिए जायफल (Nutmeg For Insomnia)

जिन लोगों को नींद न आने की परेशानी है उनके लिए जायफल किसी औषधि से कम नहीं है. आप इसको पीसकर पाउडर बना लें और पानी की साथ सेवन कर लें.

4. दांद दर्द के लिए लौंग (Clove For Toothache)

लौंग एक बेहद खुशबुदार मसाला है, इसमें इयूनोल (Eugenol) पाया जाता है, जो एक नेचुरल एनेस्थेटिक है. दांद दर्द होने पर अक्सर लौंग चबाने की सलाह दी जाती है.

5. हेयरफॉल के लिए मेथी (Fenugreek For Hair Fall)

मौजूदा दौर में गड़बड़ लाइफस्टाइल और अनहेल्दी फूड हैबिट्स की वजह से हेयर फॉल, गंजापन और पतले बालों की समस्या पैदा होती है, ऐसे में आपके लिए मेथी काफी काम आ सकता है.

6. मुंह की बदबू के लिए दालचीनी (Cinnamon For Bad Breath)

कुछ लोगों के मुंह से इतनी ज्यादा बदबू आती है, कि वो ग्रुप या महफिल में बैठने से हिचकिचाते हैं, ऐसे में उन्हें दालचीनी चबा लेना चाहिए.

7. वजन कम करने के लिए जीरा (Cumin For Weight Loss)

आजकल बढ़ते हुए वजन से काफी लोग परेशान है. इसके लिए आप जीरा को रातभर एक ग्लास पानी में भिगो लें और सुबह छन्नी से छानकर पी जाएं. इससे कैलोरी बर्न होगी, मेटाबॉलिज्म बूट होगा और डाइजेशन भी बेहतर रहेगा.

