अब सैलून जाना भी खतरे से खाली नहीं, नाई की लापरवाही से भी फैल रहा हेपेटाइटिस B-C, जानें कैसे

Shaving Disease Risk: आजकल हेपेटाइटिस B और C जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है. अब हेपेटाइटिस B और C बीमारियां सिर्फ खून के संपर्क या संक्रमित इंजेक्शन से ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा की आदतों और लापरवाहियों से भी तेजी से फैल रही हैं. ऐसी ही एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से. जहां एक ही गांव के 64 लोगों में हेपेटाइटिस बी और सी (Hepatitis B and C) के मामले सामने आए हैं. इसके पीछे की वजह का अनुमान लगाया गया है सैलून में बाल कटवाना या शेविंग करवाना. कई बार नाई ब्लेड और कैंची को ठीक से सैनिटाइज किए ही उनका फिर से इस्तेमाल कर देते हैं, जिससे वायरस दूसरों तक पहुंच सकता है. तो इस बार आप भी सैलून जाने पर कुछ जरूरी सावधानियां जरूर अपनाएं, जिससे इस तरह की बीमारियों के खतरे से बचा जा सके.

एक ही गांव के 64 लोगों में हेपेटाइटिस बी और सी (Hepatitis B and C) के मामले सामने आने से सब को हैरान है. इस मामले को लेकर स्वास्थ्य अधिकारी को गांव के सैलून में नाइयों पर इन्फेक्टेड ब्लेड और उपकरणों का प्रयोग करने का शक है. आइए जानते हैं वो सावधानियां जिनकी सहायता से इन बीमारियों से बचा जा सकता है.

कैंची-रेजर से हो सकता है जानलेवा संक्रमण

हेपेटाइटिस B और C दोनों ही बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जो लीवर को नुकसान पहुंचाते हैं. आमतौर पर वायरल इन्फेक्शन बल्ड, इन्जेक्शन या फिर शारीरिक संबंध के कारण फैलते हैं. लेकिन कुछ मामलों में सैलून में बिना सैनिटाइज किए रेजर, कैंची या ब्लेड से भी यह इन्फेक्शन फैला है. खासकर उन जगहों पर जहां नाई एक ही रेजर का इस्तेमाल कई लोगों पर करते हैं, वहां यह खतरा और बढ़ जाता है.

नाई की एक लापरवाही कई लोगों की जान खतरे में डाल सकती है

जब कोई संक्रमित व्यक्ति शेविंग या हेयर कट के लिए आता है और उसके बाद वही रेजर या फिर ब्लेड दूसरे ग्राहक पर बिना ठीक से साफ-सफाई के इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वायरस का ट्रांसफर एक से दूसरे में होने का खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है. हेपेटाइटिस B और C वायरस बहुत छोटे घावों या कट्स से भी शरीर में प्रवेश कर जाते हैं. अगर नाई नए या डिस्पोजेबल ब्लेड का प्रयोग न करे, या रेजर-कैंची को ठीक से डिसइंफेक्ट न करे, तो संक्रमण का खतरा कई गुना तक बढ़ जाता है.

इन बातों का जरूर रखें ध्यान

हमेशा नाई को नया या डिस्पोजेबल ब्लेड का ही प्रयोग करने को बोलें.

यह जरूर ध्यान दें कि रेजर-कैंची को ठीक से सैनिटाइज किया गया है या नहीं.

अगर संभव हो सके तो अपनी शेविंग किट लेकर जाएं.

उन सैलून या नाई से बचें जो हाइजीन का ध्यान नहीं रखते.

शेविंग या हेयर कट के दौरान छोटी चोट या कट लगने पर तुरंत एंटीसेप्टिक लगवाएं.