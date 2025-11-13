मेनोपॉज के हॉट-कोल्ड फ्लैश से कैसे राहत दिला सकता है हिप्नोटिज्म? स्टडी ने बताया तरीका

Hypnotism in Menopause Hot Cold Flash: मेनोपॉज से गुजर रही महिला के लिए हॉट फ्लैश एक आम सी बात हो जाती है. एक आम लक्षण है जिसमें अचानक शरीर में गर्मी महसूस होती है, पसीना आता है और फिर अगले ही पल ठंडक का अहसास होता है. इसका मुख्य कारण एस्ट्रोजन हार्मोन के गिरते स्तर को माना जाता है. यह समस्या कुछ महीनों से लेकर सालों तक रह सकती है और इसके इलाज के लिए लाइ में बदलाव, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी या डॉक्टर द्वारा निर्धारित दवा लेने की सलाह दी जाती है.

हॉट-कोल्ड फ्लैश और हिप्नोटिज्म

ये एक ऐसा फेज होता है जिससे नींद और रोजमर्रा की जिंदगी में खलल पड़ती है, कुछ महिलाओं को ये 13 साल तक भी हो सकता है. लेकिन अब तक, किसी भी स्टडी ने मेनोपॉज वाली महिलाओं की तरफ से बाद के जीवन में होने वाले वासोमोटर लक्षणों (हॉट फ्लैशेज और रात में पसीना आना) को कम करने के लिए सम्मोहन की बात नहीं की है, लेकिन एक हालिया स्टडी ने इस ओर ध्यान दिलाया है.

स्टडी ने क्या बताया

यह अध्ययन मेनोपॉज के सबसे असहज लक्षणों में से एक के इलाज के लिए एक हैरान करने वाला नया तरीका सुझाता है. और ये विधि किसी पैच, गोलियों या क्रीम का उपयोग नहीं करती है.

जेएएमए (जामा) में प्रकाशित एक अध्ययन में 250 पोस्टमेनोपॉजल प्रतिभागियों को शामिल किया गया था, जिसमें कुछ रिस्पॉन्डेंट ने खुद को हिप्नोटाइज यानी सम्मोहित किया, जबकि बाकी ने फेक हिप्नोटिज्म का सहारा लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

इसका रिजल्ट

6 हफ्तों के बाद, स्व-सम्मोहित समूह को बहुत कम हॉट फ्लैशेस का एक्सपीरिएंस हुआ. उन्हें 53% से भी कम की अहसास हुई. हालांकि पारंपरिक हार्मोन थेरेपी आम है, लेकिन कुछ महिलाओं के लिए, खासकर उन महिलाओं के लिए जो स्तन कैंसर से जूझ चुकी हैं उनके लिए अध्ययन में शामिल 25% महिलाओं के लिए, सम्मोहन जैसे गैर-हार्मोनल उपचार बेहतर विकल्प हो सकते हैं.

इन बातों को समझें

हार्मोनल ट्रीटमेंट ब्रेस्ट या गर्भाशय जैसे कुछ कैंसर के विकास के जोखिम को बढ़ा सकते हैं. स्ट्रोक, हृदय रोग, या रक्त के थक्के बनने की भी संभावना होती है. सम्मोहन हॉट फ्लैशेज के लिए बिल्कुल नया उपचार नहीं है, क्योंकि पिछले अध्ययनों से पता चला है कि विशेषज्ञ की निगरानी में किए गए सम्मोहन के परिणामस्वरूप कम और बहुत कम पसीना आता है. हालांकि अगर कोई खुद इसे आजमाना चाहता है तो उसे फायदा न के बराबर होता है और वह चिढ़चिढ़ेपन का शिकार हो जाता है. यहां तक कि मेनोपॉज सोसाइटी ने भी 2023 में इन लक्षणों के इलाज के लिए क्लिनिकल ​​हिप्नोटिज्म की सिफारिश की थी.

(इनपुट-आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.