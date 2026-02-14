खाना खाने के कितनी देर बाद पीना चाहिए पानी? जानें सही समय

Advertisement
खाना खाने के बाद अक्सर लोग तुरंत पानी पी लेते हैं. वहीं कुछ लोग कहते हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए. आइए जानते हैं खाना खाने के कितनी देर बाद पानी पीना चाहिए. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Feb 14, 2026, 06:45 PM IST
खाना खाने के बाद अक्सर लोग पानी पी लेते हैं. आयुर्वेद के अनुसार खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए. ज्यादा लोग खाना खाते समय या फिर खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं. आयुर्वेद के अनुसार इसे गलत बताया गया है. खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है. आइए जानते हैं खाना खाने के कितनी देर बाद पानी पीना चाहिए. 

खाना खाने के कितने मिनट बाद पीना चाहिए पानी 
आयुर्वेद के अनुसार खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, इससे पाचन क्रिया पर असर पड़ता है. खाना खाने के 50 से 60 मिनट बाद पानी पीना चाहिए. खाना खाने के लगभग 1 घंटे बाद पानी पीना सेहत के लिए फायदेमंद होता है. अगर आपको खाना खाने के तुरंत बाद प्याज लगती है कि मिर्च लगती है तो आप 1 से 2 घूंट पानी सकते हैं. लेकिन पेट भर पानी पीना सही नहीं होगा. 

1 घंटे बाद पानी पीने के फायदे 
अगर आप खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीते हैं तो आपको कई फायदे मिलेंगे. सबसे पहला फायदा आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा. वहीं खाने के लगभग 1 घंटे बाद पानी पीने से गैस, अपच और एसिडिटी की समस्या नहीं होगी. इसके अलावा शरीर को जरूरी पोषक तत्व भी मिलेंगे. 

तुरंत बाद पानी पीने के नुकसान 
अगर खाना खाने के दौरान या फिर खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं तो यह आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है. खाना खाने के तुरंत बाद पानी सही से पच नहीं पाता है जिस वजह से गैस और अपच की समस्या हो सकती है. खाने के तुरंत बाद पानी पीने से ब्लोटिंग और अपच की समस्या हो सकती है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

