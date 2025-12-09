Advertisement
सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं बादाम खाकर भी कर सकते हैं वेट लॉस, जानें Almond खाने का सही तरीका

Almond For Weight Loss: क्या आप जानजे हैं कि बादाम खाकर भी वेट लॉस किया जा सकता है. जी हां, वजन घटाने के लिए बादाम एक हेल्दी स्नैक्स में से एक माना जाता है. अगर आप भी ओवरवेट से परेशान हैं और वेट लॉस के लिए हेल्दी ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो ये स्टोरी आपके लिए हैं. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि आप बादाम खाकर कैसे अपना वजन घटा सकते हैं.

 

Dec 09, 2025
How Many Almonds Per Day: खराब खानपान और कम होती एक्टिविटी के चलते लोग तेजी से ओवरवेट का शिकार हो रहे हैं. देश में ओवरवेट की समस्या आम हो चुकी है. ऐसे में लोग वजन कम करने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं. अपनी पसंद का खाना नहीं खाते हैं, रोज एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं और कई बार छोटी सी लापरवाही के चलते उसका भी रिजल्ट सामने नहीं आ पाता है. ऐसे में क्या आप जानते हैं कि आप बादाम (Almonds) खाकर भी वजन कम कर सकते हैं. जी हां, चलिए जानते हैं कैसे

हाल ही में वेट लॉस कर रहे लोगों के बीच बादाम काफी पॉपुलर हुआ है. बादाम फाइबर, प्रोटीन, विटामिन, हेल्दी फैट्स और मिनरल्स से भरपूर है. जो हमारे शरीर को कई फायदे पहुंचाता है. चलिए जानते हैं बादाम खाने का सही तरीका और सही मात्रा ताकि आप हेल्दी तरीके से अपना वेट लॉस कर सकें.

वेट लॉस के लिए कैसे खाएं बादाम
अगर आप ओवरवेट हैं और वेट लॉस जर्नी में बादाम को ऐड करना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि आप वजन कम करने के लिए कई तरह से बादाम को ऐड कर सकते हैं. जैसे कच्चा, भुना हुआ, सलाद के तौर पर या भीगा हुआ बादाम भी खा सकते हैं.

कच्चा या भुना हुआ बादाम
अगर आप वेट लॉस जर्नी पर हैं तो आप कच्चा या हल्का रोस्टेड बादाम खा सकते हैं. 

अनसाल्टेड
अगर आप वेट लॉस के लिए बादाम का सेवन कर रहे हैं तो बिना नमक वाला ही बादाम चुनें. बिना नमक वाला बादाम आपकी वेट लॉस जर्नी में हेल्प करेगा.

भीगे हुए बादाम
वेट लॉस के लिए आप भीगे हुए बादाम को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं. ये आपकी वेट लॉस जर्नी में काफी फायदेमंद होगा. आपको बता दें कि ये वेट लॉस की नहीं डाइजेशन के लिए भी फायदेमंद हो सकता है.
यह भी पढ़ें: ये है मिलावटी केले को पहचानने का सही तरीका, खरीदने के पहले ट्राई करें ये सीक्रेट ट्रिक्स

 

सलाद और ओट्स में मिलाकर
यदि आप ओवरवेट हैं और वजन कम करने के लिए हेल्दी विकल्प की तलाश कर रहे हैं तो आप बादाम को सलाद या ओट्स के साथ भी ले सकते हैं.

एक दिन में कितने बादाम खाएं?
अगर बादाम की संख्या की बात करें तो ये अलग अलग व्यक्ति के वजन और उसकी उम्र पर काफी हद तक निर्भर कर सकता है. आमतौर पर देखें तो वेट लॉस के लिए एक दिन में 8 से 12 बादाम या 25 ग्राम खाने की सलाह दी जाती है. लेकिन ध्यान रखें कि ये मात्रा आपके शरीर, उम्र और पाचन पर भी निर्भर करती है. बच्चों की बात करें तो बच्चों को 2 से 3 बादाम से ज्यादा नहीं देने चाहिए. बादाम की तासीर गर्म होती है, बच्चों को ज्यादा देने से उनको हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है. इसलिए बच्चों को बादाम खिलाने से पहले सावधानी बरतने की जरूरत है.

बादाम खाने के फायदे
बादाम को न्यूट्रिशन का भंडार कहा जा सकता है, अगर आप वेट लॉस जर्नी पर हैं तो आप सीमित मात्रा में बादाम का सेवन कर सकते हैं. बादाम में, प्रोटीन, विटामिन, फाइबर और हेल्दी फैट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. बादाम पेट को लंबे समय तक भरा रखता है जिससे ओवरईटिंग की समस्या कम हो जाती है और वेट लॉस जर्नी में मदद मिलती है. ये ना सिर्फ वजन कम करने में मदद करता है, बल्कि ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने और हार्ट हेल्थ को बेहतर करने में मदद करता है.

