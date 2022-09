Weight Loss Tips: वजन घटाने के लिए आपको रोजाना कितनी कैलरी खानी चाहिए? जानिए उम्र के हिसाब से आंकड़े

Calories You Need Per Day to Lose Weight: अगर आप रोजाना खाई जाने वाली कैलोरीज की संख्या को कम कर देते हैं तो .ये वजन घटाने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है. हालांकि, ये पता लगाना मुश्किल हो सकता है कि आपको हर दिन कितनी कैलोरी खानी चाहिए, क्योंकि ये कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है. मोटापा खुद में कोई डिजीज नहीं है लेकिन ये इसे कई बीमारियों की जड़ माना जाता है, जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, हॉर्ट अटैक, डायबिटीज, ट्रिपल वेसल डिजीज और कोरोनरी आर्टरी डिजीज. इसलिए डेली कैलोरी इनटेक पर नजर रखना बेहद जरूरी है.

रोजाना औसतन कितनी कैलोरी खानी चाहिए?

आपको प्रति दिन कितनी कैलोरी खानी चाहिए, यह आपकी उम्र, जेंडर, हाई, मौजूदा वजन, एक्टिविटी लेवल और मेटाबॉलिज्म सहित कई अन्य कारकों पर निर्भर करता है. वजन कम करने की कोशिश करते समय, सामान्य से कम कैलोरी का इनटेक करके या ज्यादा एक्सरसाइज करके कैलोरी घटाना अहम है. कुछ लोग शारीरिक रूप से अधिक सक्रिय रहते हुए थोड़ा कम खाते हुए दोनों को मिलाना पसंद करते हैं.

फिर भी, यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आप अपने शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने के लिए पर्याप्त कैलोरी खा रहे हैं, भले ही आप अपना वजन कम करने की कोशिश कर रहे हों. किसी भी वजन घटाने की योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा स्थिरता है. यही कारण है कि कई हेल्थ एक्सपर्ट वेट लॉस को बढ़ावा देने के लिए कैलोरी में कटौती की सलाह देते हैं.

आमतौर पर कई डाइटीशियन रोजाना के कैलोरी इनटेक को लगभग 1,000-1,200 तक सीमित रखने की सलाह देते हैं, जो कि ज्यादातर हेल्दी युवाओं के लिए काफी नहीं है. अपने कैलोरी सेवन में जरूरत से ज्यादा कटौती करने से न सिर्फ कई गंभीर दुष्प्रभाव होते हैं बल्कि पोषक तत्वों की कमी का खतरा भी बढ़ जाता है. इसके कारण मेटाबॉलिज्म रेट में भी बदलाव होते हैं जो लंबे समय तक वजन कंट्रोल रखने को मुश्किल बनाते हैं.

महिलाओं के लिए डेली कैलोरी चार्ट

19–30 साल 2,000–2,400 कैलोरी

31–59 साल 1,800–2,200 कैलोरी

60+ साल 1,600–2,000 कैलोरी



पुरुषों के लिए डेली कैलोरी चार्ट

19-30 साल 2,400–3,000 कैलोरी

31-59 साल 2,200–3,000 कैलोरी

60+ साल 2,000–2,600 कैलोरी



बच्चों के लिए डेली कैलोरी चार्ट

2-4 साल बच्चे: 1,000–1,600 कैलोरी

बच्चियां: 1,000–1,400 कैलोरी

5-8 साल बच्चे: 1,200–2,000 कैलोरी

बच्चियां:: 1,200–1,800 कैलोरी

9-13 साल बच्चे:: 1,600–2,600 कैलोरी

बच्चियां: 1,400–2,200 कैलोरी

14-18 साल बच्चे: 2,000–3,200 कैलोरी

बच्चियां: 1,800–2,400 कैलोरी

