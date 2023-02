How Many Cup Of Tea Should I Drink A Day: भारत ही नहीं, चाय के शौकीन आपको पूरी दुनिया में मिल जाएंगे, हम में से काफी लोग ऐसे हैं जिन्हें सुबह सवेरे बेड टी की आदत होती है, और दिनभर में कई कप चाय पीने से गुरेज नहीं करते. जब ऑफिस में चाय पीने के बारे में पूछा जाता है, तो इसे 'ना' कहने का मन नहीं करता. हालांकि चाय से इश्क फरमाने वाले ज्यादातर लोग इस बात का ख्याल नहीं रखते कि इसके ज्यादा सेवन से सेहत को तगड़ नुकसान पहुंच सकता है. ऐसे में इस चाय पीने की लिमिट क्या है, ये पता होना जरूरी है.

ज्यादा चाय पीने से होगा तगड़ा नुकसान

चाय में कैफीन और रिफाइंड चीनी मौजूद होते हैं, ये दोनों चीजें सेहत के लिए अच्छे नहीं माने जाते. अगर आप एक दिन में 5 से 10 कप चाय पी रहे हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं न कहीं आप खुद का ही नुकसान कर रहे हैं, ऐसे में सतर्क होने की जरूरत है.

ऐसा नहीं है कि चाय पीने से नुकसान ही होता है, सदियों से इस पेय पदार्थ का इस्तेमाल पारंपरिक चिकित्सा में होता रहा है, ये आपको ताजगी देने और स्ट्रेस भगाने में मदद करता है, लेकिन अगर आप एक लिमिट से ज्यादा चाय पिएंगे तो कब्ज, सीने में जलन, आंतों पर बुरा असर, एसिडिटी, हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्या हो सकती है.

चीनी बिगाड़ देगी सेहत

भारत में चाय में चीनी मिक्स करने का चलन काफी ज्यादा है, और अगर आप दिनभर में कई कप चाय पीते हैं तो जाहिर सी बात है कि शुगर का इनटेक बढ़ जाएगा. ऐसे में आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा और फिर डायबिटीज का खतरा पैदा हो सकता है.

बढ़ सकता है मोटापा

हम में से ज्यादातर लोग इस बात से वाकिफ हैं कि ज्यादा चीनी खाने से शुगर फैट में बदलने लगता है, जिसकी वजह से मोटापा बढ़ जाता है और फिर पेट के आसापास चर्बी लटकने लगती है. ऐसे में वजन कम करना मुश्किल हो जाता है

कैफीन पहुंचाएगा नुकसान

चाय में कैफीन की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जो ताजगी तो देता है, लेकिन आपको फिर चाय की लत लग जाती है और फिर जिस दिन आप इस पेय पदार्थ का सेवन नहीं करते, तो फिर बेचैनी और सिरदर्द का सामना करना पड़ सकता है. चाय नींद को भी भगाता है, ऐसे में आपकी स्लीपिंग पैटर्न पर बुरा असर पड़ सकता है.

दिनभर में कितनी कम चाय पिएं?

अगर आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा है कि एक दिन में कितनी कप चाय पीनी चाहिए, तो बता दें कि आप रोजाना 2-3 कप चाय पी सकते हैं, वो भी सीमित मात्रा में चीनी के साथ. जो लोग अपनी इस आदत पर काबू नहीं रख पाते, उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है.

