Egg Eating Benefits: एक दिन में कितने अंडे खाने से नहीं बढ़ेगा Cholesterol? जानिए क्या है सच्चाई

How Many Eggs Should I Eat In A Day: अंडा एक सेहतमंद फूड है, यही वजह है कि अक्सर कहा जाता है, 'संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे', हालांकि कई लोग मानते हैं कि ज्यादा अंडे खाने से नसों में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए वो इस सुपरफूड को खाने से परहेज करने लगते हैं. आइए जानते हैं कि एक दिन में कितने अंडे खाने चाहिए जिससे सेहत को नुकसान नहीं होगा.

अंडे में होता है गुड कोलेस्ट्रॉल

गुड कोस्ट्रॉल बॉडी फंक्शन के लिए अच्छा माना जाता है जो अंडे में अच्छी मात्रा में पाया जाता है. लेकिन दूसरी तरफ बैड कॉलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल के ज्यादा सेवन से ब्लड वेसेल्स में फैट जमा होने लगता है जिसके कारण हाई बीपी, डायबिटीज और हार्ट अटैक का खतरा पैदा होने लगता है.

सेहत के लिए फायदेमंद है अंडा

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक पूरे अंडे में चिकन के जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं. इससे गुड कॉलेस्ट्रॉल मिलका है जो सेल मेंब्रेन, एस्ट्रोजन, कोर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन जैसे जरूरी हार्मोन के उत्पादन में मदद करता है. शरीर में मौजूद लिवर नेचुरल तरीके से कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है, लेकिन जब हम हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट लेते हैं हैं तो बॉडी में खुद ब खुद कोलेस्ट्रॉल बनाने की मात्रा को धीमा या कम कर देता है.

अंडे और कोलेस्ट्रॉल का रिश्ता

अंडे का पीला हिस्सा जिसे जर्दी कहा जाता है इसमें करीब 186 mg कोलेस्ट्रॉल होता है जो निर्धारित डेली इनटेक का करीब 60 फीसदी से थोड़ा ज्यादा होता, वहीं अंडे के सफेद हिस्से में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है.

एक दिन में कितने अंडे खाने चाहिए?

अगर हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो एक दिन में एक अंडा खाना काफी है, इससे ज्यादा मात्रा में अगर आग रेगुलर अंडे खा रहे हैं हैं तो हर किसी पर ये अलग-अलग तरह से असर कर सकता है. वैसे अंडे खाने का असर बैड कॉलेस्ट्रॉल पर ज्यादा नहीं पड़ता लेकिन किसी भी चीज की अधिकता सही नहीं है. चूंकि अंडे की तासीर गर्म होती है इसलिए इसे ज्यादा खाने से कुछ अन्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं.

ये लोग खा सकते हैं ज्यादा अंडे

जो लोग फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा करते हैं वो रोजाना 2 से 3 अंडे खा सकते हैं. ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि ज्यादा अंडे खाने से दिल की बीमारी होती है. टाइप 2 डायबिटीज के मरीज अगर हर दिन औसतन एक अंडे खाएं तो उनके ब्लड शुगर लेवल पर कोई असर नहीं पड़ता.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)