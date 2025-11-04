Advertisement
एक दिन में कितनी मूंगफली खानी चाहिए, ज्यादा खाने से हो सकता है नुकसान; जानें किसे करना चाहिए परहेज?

How Many Peanuts Per Day is Healthy: सर्दियों में मूंगफली खाना बेहद फायेदमंद होता है. लेकिन कुछ लोग इसे ज्यादा खा लेते हैं, जो सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको बताएंगे कि एक दिन में कितनी मूंगफली खाना चाहिए?

 

Nov 04, 2025
एक दिन में कितनी मूंगफली खानी चाहिए, ज्यादा खाने से हो सकता है नुकसान; जानें किसे करना चाहिए परहेज?

Side Effects of Peanut: सर्दियों के मौसम में मूंगफली हर घर में स्नैक के तौर पर खाई जाती है. पोषक तत्वों से भरपूर मूंगफली शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होता है, इसके सेवन से यह आपको मजबूत और सेहतमंद बना सकती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक दिन में ज्यादा मूंगफली खाना सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको बताएंगे कि एक दिन में कितनी मूंगफली खानी चाहिए और किन लोगों को इससे दूर रहना चाहिए. 

 

मूंगफली के फायदे
मूंगफली प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है. इसमें लगभग 25 से 30 प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है, जो मसल्स बनाने और बॉडी रिपेयर करने में आपकी मदद कर सकता है. इसमें मोनोअनसैचुरेटेड और पॉलीअनसैचुरेटेड नाम के हेल्दी फैट्स होते हैं, जो हार्ट को हेल्दी बनाते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं. फाइबर से भरपूर मूंगफली डाइजेशन को मजबूत करता है और कब्ज की समस्याओं से राहत दिलाता है. विटामिन E, B6, फोलेट, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और जिंक जैसे मिनरल्स मूंगफली को आपके लिए बेहद फायदेमंद बनाते हैं. 

एक दिन में कितनी मूंगफली खाना चाहिए?
सीमित मात्रा में मूंगफली खाने के ही फायदे होते हैं, ज्यादा सेहन से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. एक हेल्दी व्यक्ति के लिए दिनभर में लगभग 50 ग्राम मूंगफली काफी है. अगर आप वेट घटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो 30 ग्राम तक ही मूंगफली का सेहत करना बेहतर है. मूंगफली को उबालकर या बिना तेल में भूने खाना है हेल्दी होता है, वहीं डीप फ्राइड या नमकीन मूंगफली से परहेज करना चाहिए. 

 

किन लोगों को मूंगफली से करना चाहिए परहेज
मूंगफली हर किसी के लिए सेफ नहीं होती. कुछ लोगों को इसे खाने से एलर्जी हो सकती है, उन्हें इसके सेवन से स्किन पर दाने, सूजन या सांस लेने से समस्या हो सकती है. ऐसे उन्हें मूंगफली से परहेज करना चाहिए. एलर्जी के अलावा किडनी या लिवर की गंभीर बीमारी, ब्लड थिनर वाली दवाइयां लेने वाले और गंभीर एसिडिटी से परेशान लोगों को मूंगफली से परहेज करना चाहिए.

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

