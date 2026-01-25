रोज 10,000 कदम चल रहे? जानें लंबी उम्र के लिए कितने स्टेप्स हैं काफी!

Fitness Tips: एक दिन में कितने स्टेप्स पूरे होते हैं? आज के समय में फिटनेस की रेस में भागता हर इंसान खुद से ये सवाल करता है. खराब खान-पान, प्रदूषण, बदलते मौसम और स्ट्रेस का बहुत ही बुरा असर हमारी सेहत पर पड़ता है. ऐसे में बीमारियों से बचने और हेल्दी रहने के लिए लोग फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं. आयुर्वेद और साइंस दोनों का मानना है कि छोटी-छोटी आदतों से सेहत में ज्यादा सुधार किया जा सकता है. इनमें से एक आदत वॉकिंग यानी पैदल चलने की है. मसल्स और हड्डियों को मजबूत करने के साथ-साथ पैदल चलना आपके हार्ट के लिए भी बेहद फायदेमंद है. ऐसे में इस खबर में हम आपको बताएंगे कि फिट रहने के लिए रोज कितने कदम चलना चाहिए.

क्या कहता है आयुर्वेद और साइंस?

आयुर्वेद कहता है कि चलना शरीर की ऊर्जा और जीवन शक्ति को संतुलित करता है. डाइजेशन सिस्टम को बेहतर बनाता है और मेंटल स्ट्रेस को कम करता है. साइंस भी मानता है कि रोजाना पैदल चलने से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है.

हर उम्र के लिए के लिए है फायदेमंद

चलना किसी भी उम्र के लोगों के लिए सबसे आसान एक्सरसाइज है. जब हम पैदल चलते हैं, तो हमारी हार्ट बीट तेज होती है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और बॉडी में जमा टॉक्सिन बाहर निकलते हैं. रोजाना वॉक करने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, खराब कोलेस्ट्रॉल कम होता है और वेट बैलेंस रहता है. मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी यह बेहद फायदेमंद है. चलते समय शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है, जो तनाव कम करता है और मूड को खुशहाल बनाता है.

तेज चलने के फायदे

आयुर्वेद के अनुसार, तेज चलना प्राणवायु को शरीर में सक्रिय करता है, जिससे ऊर्जा बढ़ती है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है. हार्ट अटैक से बचाव के लिए विशेषज्ञों का मानना है कि रोजाना कम से कम तीस मिनट तक तेज चलना चाहिए.

30 मिनट की तेज वॉक से क्या होता है?

अमेरिकी हार्ट फाउंडेशन और नॉर्थवेस्टर्न मेडिसिन की स्टडीज के अनुसार, 30 मिनट की तेज वॉक यानी लगभग 9,000 से 10,000 कदम रोजाना हफ्ते में पांच दिन दिल की सेहत के लिए आदर्श है. इससे रक्त संचार सही रहता है, दिल की धड़कन मजबूत होती है और ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल संतुलित रहते हैं. अगर कोई इतनी लंबी वॉक नहीं कर पाता तो 3,800 से 4,000 कदम भी शुरुआती तौर पर लाभकारी हैं. जरूरी यह है कि हर दिन नियमित रूप से चला जाए.

बुजुर्गों के लिए कितनी वॉकिंग जरूरी?

विशेषज्ञ बताते हैं कि बुजुर्गों के लिए यह आदत और भी फायदेमंद है. स्टडी में यह पाया गया कि 60 साल और उससे अधिक उम्र के लोग यदि रोजाना 6,000 से 9,000 कदम चलते हैं, तो उनका हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा उन लोगों के मुकाबले 40 से 50 प्रतिशत कम हो जाता है जो रोज केवल 2,000 कदम चलते हैं.

एक दिन में कितना चलना चाहिए?

लगभग 2.5 मील से 4 मील तक चलने से दिल मजबूत रहता है और कार्डियोवैस्कुलर बीमारी का खतरा कम होता है. आयुर्वेद भी मानता है कि नियमित और संतुलित चलना शरीर की गर्मी और ऊर्जा को बनाए रखता है, जिससे उम्र लंबी और स्वस्थ रहती है.

