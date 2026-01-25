Advertisement
trendingNow13085886
Hindi Newsलाइफस्टाइलरोज 10,000 कदम चल रहे? जानें लंबी उम्र के लिए कितने स्टेप्स हैं काफी!

रोज 10,000 कदम चल रहे? जानें लंबी उम्र के लिए कितने स्टेप्स हैं काफी!

Walking Tips: बेहतर सेहत और बीमारियों से बचने के लिए आयुर्वेद और साइंस दोनों ही रोजाना पैदल चलने की सलाह देते हैं. लेकिन अक्सर लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि एक दिन में कितना चलना चाहिए. ऐसे में इस खबर में हम आपको बताएंगे कि एक दिन में एक इंसान को कितना चलना चाहिए.. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Jan 25, 2026, 04:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रोज 10,000 कदम चल रहे? जानें लंबी उम्र के लिए कितने स्टेप्स हैं काफी!

Fitness Tips: एक दिन में कितने स्टेप्स पूरे होते हैं? आज के समय में फिटनेस की रेस में भागता हर इंसान खुद से ये सवाल करता है. खराब खान-पान, प्रदूषण, बदलते मौसम और स्ट्रेस का बहुत ही बुरा असर हमारी सेहत पर पड़ता है. ऐसे में बीमारियों से बचने और हेल्दी रहने के लिए लोग फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं. आयुर्वेद और साइंस दोनों का मानना है कि छोटी-छोटी आदतों से सेहत में ज्यादा सुधार किया जा सकता है. इनमें से एक आदत वॉकिंग यानी पैदल चलने की है. मसल्स और हड्डियों को मजबूत करने के साथ-साथ पैदल चलना आपके हार्ट के लिए भी बेहद फायदेमंद है. ऐसे में इस खबर में हम आपको बताएंगे कि फिट रहने के लिए रोज कितने कदम चलना चाहिए. 

 

क्या कहता है आयुर्वेद और साइंस?
आयुर्वेद कहता है कि चलना शरीर की ऊर्जा और जीवन शक्ति को संतुलित करता है. डाइजेशन सिस्टम को बेहतर बनाता है और मेंटल स्ट्रेस को कम करता है. साइंस भी मानता है कि रोजाना पैदल चलने से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

 

हर उम्र के लिए के लिए है फायदेमंद
चलना किसी भी उम्र के लोगों के लिए सबसे आसान एक्सरसाइज है. जब हम पैदल चलते हैं, तो हमारी हार्ट बीट तेज होती है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और बॉडी में जमा टॉक्सिन बाहर निकलते हैं. रोजाना वॉक करने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, खराब कोलेस्ट्रॉल कम होता है और वेट बैलेंस रहता है. मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी यह बेहद फायदेमंद है. चलते समय शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है, जो तनाव कम करता है और मूड को खुशहाल बनाता है.

 

तेज चलने के फायदे
आयुर्वेद के अनुसार, तेज चलना प्राणवायु को शरीर में सक्रिय करता है, जिससे ऊर्जा बढ़ती है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है. हार्ट अटैक से बचाव के लिए विशेषज्ञों का मानना है कि रोजाना कम से कम तीस मिनट तक तेज चलना चाहिए.

 

30 मिनट की तेज वॉक से क्या होता है?
अमेरिकी हार्ट फाउंडेशन और नॉर्थवेस्टर्न मेडिसिन की स्टडीज के अनुसार, 30 मिनट की तेज वॉक यानी लगभग 9,000 से 10,000 कदम रोजाना हफ्ते में पांच दिन दिल की सेहत के लिए आदर्श है. इससे रक्त संचार सही रहता है, दिल की धड़कन मजबूत होती है और ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल संतुलित रहते हैं. अगर कोई इतनी लंबी वॉक नहीं कर पाता तो 3,800 से 4,000 कदम भी शुरुआती तौर पर लाभकारी हैं. जरूरी यह है कि हर दिन नियमित रूप से चला जाए.

 

बुजुर्गों के लिए कितनी वॉकिंग जरूरी?
विशेषज्ञ बताते हैं कि बुजुर्गों के लिए यह आदत और भी फायदेमंद है. स्टडी में यह पाया गया कि 60 साल और उससे अधिक उम्र के लोग यदि रोजाना 6,000 से 9,000 कदम चलते हैं, तो उनका हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा उन लोगों के मुकाबले 40 से 50 प्रतिशत कम हो जाता है जो रोज केवल 2,000 कदम चलते हैं.

 

एक दिन में कितना चलना चाहिए?
लगभग 2.5 मील से 4 मील तक चलने से दिल मजबूत रहता है और कार्डियोवैस्कुलर बीमारी का खतरा कम होता है. आयुर्वेद भी मानता है कि नियमित और संतुलित चलना शरीर की गर्मी और ऊर्जा को बनाए रखता है, जिससे उम्र लंबी और स्वस्थ रहती है.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

TAGS

Walking TipsFitness tips

Trending news

आधे लक्षण सुनकर पकड़ लेते थे पूरी बीमारी, जनता के डॉक्टर थे द्मश्री डॉ. गुलेरिया
Dr. Jagdev Singh Guleria
आधे लक्षण सुनकर पकड़ लेते थे पूरी बीमारी, जनता के डॉक्टर थे द्मश्री डॉ. गुलेरिया
बेवजह नहीं जनरल कैटेगरी के छात्रों का... UGC के नए नियमों पर जानिए एक्सपर्ट्स की राय
UGC
बेवजह नहीं जनरल कैटेगरी के छात्रों का... UGC के नए नियमों पर जानिए एक्सपर्ट्स की राय
'एक भी मुसलमान न दे बीजेपी को वोट', AIUDF चीफ का असम के सीएम पर करारा पलटवार
assam politics
'एक भी मुसलमान न दे बीजेपी को वोट', AIUDF चीफ का असम के सीएम पर करारा पलटवार
गुमनाम नायकों का सम्मान..आर्ट, लिटरेचर और समाजसेवा में इन विभूतियों को मिला पद्मश्री
Padma awards
गुमनाम नायकों का सम्मान..आर्ट, लिटरेचर और समाजसेवा में इन विभूतियों को मिला पद्मश्री
जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी से राहत; फिर से खुला जम्मू हाईवे, फ्लाइट ऑपरेशंस भी बहाल
Jammu and Kashmir
जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी से राहत; फिर से खुला जम्मू हाईवे, फ्लाइट ऑपरेशंस भी बहाल
विजय के 'कमांडो' करेंगे तमिलनाडु फतह? मुश्किलों के बीच सुपरस्टार का वो ऐलान जिसने...
thalapathy vijay
विजय के 'कमांडो' करेंगे तमिलनाडु फतह? मुश्किलों के बीच सुपरस्टार का वो ऐलान जिसने...
मंदी की आहट या मुनाफे की सुनामी? देश के 67% अमीरों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर खेला...
Indias economy
मंदी की आहट या मुनाफे की सुनामी? देश के 67% अमीरों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर खेला...
'हो जाएगा' वाला दौर खत्म! PM मोदी ने स्टार्टअप्स को दिया अल्टीमेटम; अब 'क्वालिटी' ही
PM Modi
'हो जाएगा' वाला दौर खत्म! PM मोदी ने स्टार्टअप्स को दिया अल्टीमेटम; अब 'क्वालिटी' ही
छात्र ही नहीं, प्रोफेसर भी डरे!क्या UGC के नियमों ने कैंपस को दो हिस्सों में बांटा?
UGC New Rules
छात्र ही नहीं, प्रोफेसर भी डरे!क्या UGC के नियमों ने कैंपस को दो हिस्सों में बांटा?
यूजीसी के सर्कुलर पर GEN बनाम SC क्यों, वो 2 नियम जिससे चढ़ा सवर्ण समाज का पारा
UGC
यूजीसी के सर्कुलर पर GEN बनाम SC क्यों, वो 2 नियम जिससे चढ़ा सवर्ण समाज का पारा