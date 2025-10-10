Advertisement
1, 2 या 4... हेल्दी रहने के लिए कितनी बार खाना खाना चाहिए?

Healthy Eating Tips: 1, 2 या 4.. दिन में कितनी बार खाना खाना चाहिए? ये सवाल तो आपके मन में कभी न कभी आया ही होगा. ऐसे में इस खबर में हम आपको इसका जवाब देंगे.

 

Oct 10, 2025
1, 2 या 4... हेल्दी रहने के लिए कितनी बार खाना खाना चाहिए?

Healthy Eating Tips: हेल्दी रहने के लिए हेल्दी ईटिंग हैबिट्स फॉलो करना बेहद जरूरी है. लेकिन यह सवाल भी बहुत बार उठता है, कि दिन में कितनी बार खाना खाना सही है? क्या एक बार खाना खाना काफी है? या दिन में 4 बार खाना खाना सही रहता है? ऐसे में इस खबर में हम आपको इसका जवाब देंगे. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि हेल्दी रहने के लिए कितनी बार खाना खाना चाहिए?

 

दिन में 2 से 3 बार खाना खाना
आमतौर पर दिन में 2 से 3 बार खाना खाना एक बैलेंस्ड और हेल्दी तरीका माना जाता है. इसमें सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, अगर आप तीनों समय बैलेंस्ड खाना खाते हैं, जिससे प्रोटीन, फाइबर और जरूरी विटामिन्स मिलते हैं, तो ऐसे में शरीर को पूरा पोषण मिलता है और डाइजेशन सिस्टम भी सही रहता है. 

दिन में 1 बार खाना
कुछ लोगों के लिए दिन में 1 बार खाना खाना भी सही रहता है, ऐसे लोग जो इंटरमिटेंट फास्टिंग के तहत दिन में 1 बार ही खाना खाते हैं. यह तरीका वजन घटाने में मदद कर सकता है. लेकिन सभी लोगों के लिए यह सेफ नहीं है. खासकर उन लोगों के लिए जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या डाययबिटिक हैं. 

 

दिन में 4 से 5 बार थोड़ा-थोड़ा खाना 
दिन में 4 से 5 बार थोड़ा-थोड़ा खाना भी बेहद फायदेमंद होता है. अगर आपको बार-बार भूख लगती है, तो आप 4 से 5 बार थोड़ा-थोड़ा खाना खा सकते हैं. इससे मेटाबॉलिज्म एक्टिव रहता है, शरीर में एनर्जी बनी रहती है. लेकिन ये चीज ध्यान में रखना चाहिए कि खाना हेल्दी और कम कैलोरी वाला ही हो. जंक फूड या शक्कर वाले स्नैकक्स खाने से फायदा नहीं नुकसान हो सकता है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

