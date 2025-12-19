Advertisement
trendingNow13046211
Hindi Newsलाइफस्टाइलसर्दियों में बच्चों को हफ्ते में कितनी बार नहलाना सही? गलतियां पड़ सकती है भारी!

सर्दियों में बच्चों को हफ्ते में कितनी बार नहलाना सही? गलतियां पड़ सकती है भारी!

Baby Winter Care Tips: सर्दियों में बच्चों की देखभाल अच्छे से करनी चाहिए, वरना बीमार जल्दी होने का खतरा बना होता है. सर्दियों में बच्चों को हफ्ते में कितनी बार नहलाना सही होता है, आइए आज आपको बताते हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Dec 19, 2025, 11:09 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सर्दियों में बच्चों को हफ्ते में कितनी बार नहलाना सही? गलतियां पड़ सकती है भारी!

Baby Winter Care Tips:  सर्दियों का मौसम आते ही अपनी सेहत का खास ध्यान रखना चाहिए, वरना सेहत को काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है. बच्चों की आपको अच्छे से देखभाल करनी चाहिए.  इस मौसम में बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर और त्वचा जल्दी रूखी हो जाती है, ऐसे में, माता-पिता को बच्चों की देखभाल पर विशेष ध्यान देना पड़ता है खासतौर पर नहलाने का तरीका और उसके समय पर ध्यान देने की जरूरत है. आज आपको बताते हैं सर्दियों में बच्चों को हफ्ते में कितनी बार नहलाना सही होता है आपकी एक गलती चीजों को काफी हद तक खराब कर देती है, आइए आपको बताते हैं.

छोटी सी लापरवाही भी बच्चों को सर्दी, खांसी या त्वचा संबंधी परेशानियों में डाल सकती है. आयुर्वेद और विज्ञान दोनों का मानना है कि सर्दियों में रोज नहाना बच्चों के लिए जरूरी नहीं है. हर दिन नहलाने से उनकी त्वचा के नैचुरल ऑयल खत्म हो सकते हैं, जिससे त्वचा और बाल दोनों रूखे और कमजोर हो जाते हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, ठंडे मौसम में बच्चों को हफ्ते में दो से तीन बार ही नहलाना पर्याप्त होता है, इससे त्वचा में नमी बनी रहती है और बच्चे को ठंड ज्यादा नहीं लगती.  बार-बार बच्चों को नहलाने से सूखी त्वचा और सामान्य सर्दी-खांसी जैसी समस्याओं का खतरा भी बढ़ सकता है. 
 

कितनी बार धोने चाहिए बाल?

Add Zee News as a Preferred Source

बालों को हफ्ते में केवल एक या दो बार ही धोना चाहिए. बच्चे के बाल ऑयली हैं, तो उन्हें हफ्ते में दो-तीन बार धोना ठीक रहता है, लेकिन अगर बाल सूखे या घुंघराले हैं, तो हर सात से दस दिन में बाल धोना ही ठीक होता है. बाल धोने के बाद हल्का तेल लगाना बच्चों के बालों को पोषण देता है और उन्हें टूटने या रूखे होने से बचाता है.
 

नहलाने के समय सावधानियां 

नहलाने के समय भी सावधानियां बहुत जरूरी हैं हमेशा गुनगुना पानी इस्तेमाल करें, ताकि बच्चे को ठंड न लगे. नहलाने का समय भी सोच-समझकर चुनें. सुबह सूरज निकलने के बाद या दोपहर में, जब वातावरण थोड़ा गर्म हो, बच्चे को नहलाना सबसे सुरक्षित रहता है. कमरे को बंद रखें, ताकि ठंडी हवा सीधे बच्चे पर न लगे अगर बहुत ठंड है तो कमरे को हल्का गर्म कर लेना अच्छा रहता है. नहाने के बाद बच्चे को तौलिए से धीरे-धीरे थपथपाकर सुखाएं तुरंत गर्म कपड़े और मोजे पहनाएं ताकि शरीर की गर्मी बनी रहे

इनपुट-आईएएनएस
 

इसे भी पढ़ें:  सर्दियों में इस हरे साग को खाने से कई बीमारियों से मिल सकती है राहत

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखते हैं. इसके अलावा इन्हें एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड, एजुकेशन, ट्रैवल विषयों पर भी लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अ...और पढ़ें

TAGS

Baby Care tipsbaby winter care tips

Trending news

दरगाह किसे कहते हैं, एक ही पीर बाबा की दो अलग-अलग जगह कब्र कैसे हो सकती है?
hazrat sayed bale shah peer dargah
दरगाह किसे कहते हैं, एक ही पीर बाबा की दो अलग-अलग जगह कब्र कैसे हो सकती है?
LoC से दूर PIA मार्क वाला गुब्बारा भारतीय सीमा में इतना अंदर कैसे आया? मचा हड़कंप!
Balloon
LoC से दूर PIA मार्क वाला गुब्बारा भारतीय सीमा में इतना अंदर कैसे आया? मचा हड़कंप!
आतंकी हमले की खाई थी कसम...दिल्ली बम हादसे में NIA का बड़ा एक्शन, यासिर को पकड़ा
Delhi Blast 2025
आतंकी हमले की खाई थी कसम...दिल्ली बम हादसे में NIA का बड़ा एक्शन, यासिर को पकड़ा
न्‍यूक्लियर एनर्जी बिल पर क्‍या BJP ने लिया यू-टर्न? कांग्रेस किस ओर कर रही इशारा
Shanti Bill
न्‍यूक्लियर एनर्जी बिल पर क्‍या BJP ने लिया यू-टर्न? कांग्रेस किस ओर कर रही इशारा
नीतीश कुमार ने 22 करोड़ मुसलमानों का अपमान किया, JK के ग्रैंड मुफ्ती ने जताया विरोध
Nasir ul Islam
नीतीश कुमार ने 22 करोड़ मुसलमानों का अपमान किया, JK के ग्रैंड मुफ्ती ने जताया विरोध
मैं अपनी मां की कसम खाकर कहता हूं... आधी रात संसद में ऐसा बोले कांग्रेस अध्यक्ष खरगे
indian parliament news
मैं अपनी मां की कसम खाकर कहता हूं... आधी रात संसद में ऐसा बोले कांग्रेस अध्यक्ष खरगे
मुस्लिमों को गोली मार देनी चाहिए... ठाकरे ब्रदर्स को न दें वोट; पूनावाला ने की अपील
BMC elections
मुस्लिमों को गोली मार देनी चाहिए... ठाकरे ब्रदर्स को न दें वोट; पूनावाला ने की अपील
नोएडा-फरीदाबाद की 3000 कंपनियां बंद कर दें? दिल्ली प्रदूषण पर चीन का विस्फोटक आइडिया
delhi pollution news
नोएडा-फरीदाबाद की 3000 कंपनियां बंद कर दें? दिल्ली प्रदूषण पर चीन का विस्फोटक आइडिया
पीएम मोदी आज दूसरे डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट को करेंगे संबोधित
Who Global Summit
पीएम मोदी आज दूसरे डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट को करेंगे संबोधित
सोनिया के खिलाफ ईसाई vs ईसाई का फॉर्मूला क्या था? अटल मान जाते तो आडवाणी पीएम होते
Atal Bihari Vajapayee
सोनिया के खिलाफ ईसाई vs ईसाई का फॉर्मूला क्या था? अटल मान जाते तो आडवाणी पीएम होते