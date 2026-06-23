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गर्मियों के मौसम में कितनी बार करें हेयर वॉश? पसीने और धूल-मिट्टी से चिपचिपे नहीं होंगे बाल

गर्मियों में पॉल्यूशन और पसीने की वजह से बालों पर काफी बुरा असर पड़ता है. गर्मियों में बालों की देखभाल के लिए शैंपू करना जरूरी होता है. ऐसे में लोगों के मन में कई सवाल आते हैं कि हफ्ते में कितनी बार शैंपू करना चाहिए.

Written ByShilpa
Published: Jun 23, 2026, 04:24 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 04:24 PM IST
गर्मियों के मौसम में कितनी बार करें हेयर वॉश? पसीने और धूल-मिट्टी से चिपचिपे नहीं होंगे बाल

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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