गर्मियों के मौसम में ना केवल स्किन बल्कि बालों पर भी बुरा असर पड़ता है. गर्मियों के मौसम में बालों की देखभाल बेहद जरूरी है. गर्मियों के मौसम में पसीना, धूल-मिट्टी की वजह से बाल चिपचिपे और गंदे हो जाते हैं. ऐसे में बालों की देखभाल के लिए कुछ लोग रोजाना हेयर वॉश करते हैं. रोजाना हेयर वॉश करना बालों के नुकसानदायक होता है. आइए जानते हैं हफ्ते में कितनी बार हेयर वॉश करना चाहिए.
कुछ लोग हफ्ते में 1 बार हेयर वॉश करते हैं तो वहीं कुछ लोग हफ्ते में 6 दिन हेयर वॉश करते हैं. ये दोनों तरीका ही बालों की हेल्थ के लिए खराब माना जाता है. अगर आप सही तरीके से हेयर वॉश करेंगे तो आपके बालों को ज्यादा नुकसान नहीं होगा. आइए जानते हैं हफ्ते में बालों को कितने बार वॉश करना चाहिए. अगर आपके स्कैल्प में ज्यादा पसीना आता है तो आप हफ्ते में 4 दिन भी हेयर वॉश कर सकते हैं. इस दौरान आप केवल सादे पानी से बाल धो लें. शैंपू का इस्तेमाल ना करें.
हेल्दी हेयर के लिए हफ्ते में 2 से 3 बार हेयर वॉश करना चाहिए. अगर आपके ऑयली स्कैल्प है तो आप हफ्ते में 3 बार हेयर वॉश कर सकते हैं. क्योंकि दो दिन के अंदर आपके बाल चिपचिपे हो जाएंगे. ऐसे में आप 2 दिन बाद तीसरे दिन हेयर वॉश कर सकते हैं. इस तरह हेयर वॉश करने से बाल चिपचिपे नहीं होंगे. वहीं आपकी स्कैल्प ड्राई है तो आप हफ्ते में 2 बार हेयर वॉश कर सकते हैं.
अगर आपके बाल ना ज्यादा ऑयली और ना ही ज्यादा ड्राई है तो आप हप्ते में 2 से 3 बार शैंपू कर सकते हैं. इससे आपके बालों की चमक बनी रहेगी वहीं स्कैल्प की गंदगी भी साफ हो जाएगी.
गर्मियों के मौसम में गर्म पानी से हेयर वॉश ना करें. इससे स्कैल्प ज्यादा ड्राई हो सकती है. वहीं बाल टूटने की समस्या ज्यादा बढ़ सकती है. हमेशा ठंडे या नॉर्मल पानी से हेयर वॉश करना चाहिए. गर्मियों माइल्ड या सल्फेट फ्री शैंपू का यूज करें.
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.