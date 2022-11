Heart Attack: एक इंसान को कितनी बार आ सकता है हार्ट अटैक? जानिए इससे बचने के उपाय

How Many Times Heart Attack May Occurs: दिल हमारे शरीर का एक बेहद अहम अंग है, अगर जिंदगी को लंबे वक्त तक बरकरार रखना है, तो इसका सही तरीके से और लगातार काम करना जरूरी है. आमतौर पर अनहेल्दी डाइट, गड़बड़ लाइफ स्टाइल, मोटापा, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर के कारण किसी इंसान को दिल का दौरा पड़ता है. जिसके वजह से उसकी जान भी जा सकती है. लेकिन एक सवाल कई लोगों के मन में उठता है कि किसी शख्स को पूरी जिंदगी में कितनी बार हार्ट अटैक आ सकता है. आइए हम आपके इस सवाल का जवाब देते हैं.

क्यों आता है हार्ट अटैक?

जब हमारी धमनियों में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो ये प्लाक बनाने लगता है, जिससे ब्लड वेसेल्स में ब्लॉकेज हो जाती है और फिर हार्ट की तरफ ब्लड को फ्लो धीमा होने लगता है. ऐसी स्थिति में खून को दिल तक पहुंचने के लिए काफी जोर लगाना पड़ता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और फिर हार्ट अटैक आ सकता है.

हार्ट अटैक के लक्षण

-सांस लेने में दिक्कत

-खूब पसीना आना

-सीने में दर्द

-चक्कर आना

-बेचैनी महसूस होना

-सिर घूमना

-जबड़े या दांत में दर्द

-जी मचलाना और उल्टी

-गैस बनना

हार्ट अटैक पूरी जिंदगी कितनी बार आ सकता है?

ज्यादातर कार्डियोलॉजिस्ट मानते हैं कि किसी भी इंसान को पूरी जिंदगी में अमूमन ज्यादा से ज्यादा 3 बार हार्ट अटैक आ सकता है, लेकिन कुई मामलों में ये कम या ज्यादा हो सकता है. आमतौर पर इस बीमारी का खतरा 40 से 45 के उम्र के लोगों होता है, लेकिन ये डिजीज किसी भी एक ग्रुप के इंसान को हो सकती है.

हार्ट अटैक से बचने के उपाय

-अगर आपको हार्ट अटैक से बचना है तो सिर्फ हेल्दी डाइट ही खाएं, साथ ही नमक, चीनी और ऑयली फूड से जितना हो सके परहेज करें.

-सिगरेट स्मोकिंग और शराब का सेवन हमारे दिल के लिए खतरनाक है, क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है जो हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार होता है.

-वजन का बढ़ना हार्ट अटैक के रिस्क को कई गुणा बढ़ा देता है, इसलिए जितना मुमकिन हो वेट को कंट्रोल करने की कोशिश करें.

-हार्ट को हेल्दी रखने के लिए डेली फिजिकल एक्टिविटीज जरूरी है, इसलिए जब भी मौका मिले वर्कआउट जरूर करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

