गर्मियों हफ्ते में कितनी बार बाल धोने चाहिए, आइए जानते हैं सही जवाब

गर्मियों के मौसम में अक्सर स्कैल्प में काफी पसीना आता है. ऐसे में लोगों को समझ नहीं आता है कि क्या करना चाहिए हफ्ते में कितनी बार हेयर वॉश करना चाहिए. क्योंकि रोजाना हेयर वॉश करने से बाल डैमेज हो सकते हैं. गर्मियों में पसीने और धूल मिट्टी की वजह से बाल ऑयली हो जाते हैं. ऑयली बालों की वजह से हेयर फॉल की समस्या बढ़ जाती है. वहीं पसीने की वजह से बालों से पसीने की बदबू आने लगती है. ऐसे में लड़कियों को समझ नहीं आता है कि हफ्ते में कितनी बार हेयर वॉश करना चाहिए.

ड्राई बाल

जिन लोगों को बाल ड्राई हैं उन्हें हफ्ते में कम से कम 2 बार बाल धोना चाहिए. माइल्ड शैंपू से बाल धोना चाहिए. इससे आपके बाल चमकदार बने रहते हैं. हफ्ते में 2 बार बाल धोने से बाल डैमेज नहीं होते हैं. बालों को सॉफ्ट बनाने के लिए कंडीशनर का इस्तेमाल करें.

ऑयली बाल

गर्मियों के मौसम में धूल, मिट्टी और पसीने की वजह से बाल चिपचिपे और गंदे हो जाते हैं. ऐसे में आपको हफ्ते में 4 बार बाल धोना चाहिए. गर्मी की वजह से स्कैल्प से पसीना आने लगता है जिसे बालों से बदबू आती है. हफ्ते में 2 बार शैंपू करने से स्कैल्प को पोषण मिलता है जिससे बालों से आने वाली बदबू दूर होती है.

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पतले बाल

अगर आपके पतले बाल है तो आपको हफ्ते में 2 बार ही हेयर वॉश करना चाहिए. हेयर वॉश के लिए आपको माइल्ड शैंपू का इस्तेमाल करना चाहिए. माइल्ड शैंपू लगाने से बाल ज्यादा डैमेज नहीं होते हैं.

कर्ली हेयर

कर्ली हेयर वाले लोग हफ्ते में 3 बार हेयर वॉश कर सकते हैं. कर्ली हेयर की महिलाएं अक्सर बालों में कंघी नहीं करती हैं. ऐसे में हफ्ते में 3 बार हेयर वॉश करना उनके लिए परफेक्ट हो सकता है.

तेल मालिश

बालों की देखभाल के लिए हेयर वॉश से एक दिन पहले रात को बालों में तेल से मालिश करनी चाहिए. तेल मालिश करने से जड़ों को पोषण मिलता है. जिससे बाल बालों का टूटन कम होता है. ड्राई हेयर के लोगों को बालों में तेल की मालिश जरूर करनी चाहिए. इससे बाल सॉफ्ट और मुलायम होते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.