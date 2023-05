Fig: एक दिन में कितने अंजीर खा सकते हैं आप? शरीर के इन हिस्सों को होता है फायदा

How Much Fig You Can Eat In A Day: अंजीर एक बेहद स्वादिष्ट फल है, इसे पके और सूखे दोनों रूपों में खाया जा सकता है. चूंकि पका हुआ अंजीर ज्यादा दिनों तक सेफ नहीं रखा जा सकता है, इसलिए इसे सुखाकर ड्राई फ्रूट्स की शक्ल दे दी जाती है. हर उम्र के लोगों को ये फल काफी पसंद आता है. भले ही इस फल में पोषक तत्वों की कोई कमी नहीं हो, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है. आइए जानते हैं कि रोजाना कितनी मात्रा में अंजीर खाया जा सकता है.

अंजीर खाने का तरीका

अंजीर वैसे तो पका हुआ खाना बेहद फायदेमंद है, लेकिन अगर आपके पास ये ड्राई फॉर्म में है तो सर्दियों के मौसम में इसे सूखा ही खा सकते हैं, लेकिन गर्मी आने पर अगर इसे पानी में भिगोने के बाद सेवन करेंगे तो काफी फायदेमंद साबित हो सकता है. अंजीर खाने के फायदे

1. अंजीर खाने से बॉडी का मेटाबॉलिज्म काफी ज्यादा बेहतर हो जाता है, जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है

2. अजीर में विटामिंस और मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जिससे शरीर में अहम पोषक तत्वों की कमी नहीं होती

3. अंजीर को फाइबर का बेहतरीन सोर्स माना जाता है जिससे डाइजेशन बेहतर होता है और पेट की चर्बी भी कम होती है

4. अंजीर में फिकिन नामक एक एंजाइम होता है होता है जो पेट की परेशानियों से बचाता है

5. अंजीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जिससे दिल की सेहत बेहतर होती है और हार्ट अटैक का रिस्क घट जाता है

6. अंजीर में नेचुरल शुगर पाया जाता है जो ब्लड शुगर लेव को ज्यादा नहीं बढ़ाता. एक दिन में कितने अंजीर खा सकते हैं?

ज्यादातर हेल्थ एक्सपर्ट इस बात की सलाह देते हैं कि एक स्वस्थ्य युवा को एक दिन में 2 या 3 से ज्यादा अंजीर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ओवरइटिंग से हमारे शरीर में कई परेशानियां पेश आ सकती हैं, जिनमें दांत दर्द, माइग्रेन, पेट दर्द, पथरी और कैल्शियम की कमी शामिल है.