Advertisement
trendingNow13052963
Hindi Newsलाइफस्टाइलक्या बच्चों को रोज दूध देना सही है? हर पेरेंट्स को जाननी चाहिए जरूरी चीजें..

क्या बच्चों को रोज दूध देना सही है? हर पेरेंट्स को जाननी चाहिए जरूरी चीजें..

Benefits of Milk for Children: बचपन में हमें दूध पीने के लिए काफी फोर्स किया जाता है. आमतौर पर लोग बच्चों को दूध पिलाना फायदेमंद मानते हैं. लेकिन क्या रोजाना बच्चों को दूध देना सही है? इस खबर में हम आपको इस सवाल का जवाब देंगे..

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Dec 25, 2025, 01:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या बच्चों को रोज दूध देना सही है? हर पेरेंट्स को जाननी चाहिए जरूरी चीजें..

Benefits of Milk for Children: हर उम्र के लोगों के लिए सर्दियों में दूध पीना फायदेमंद होता है. इस मौसम में दूध के साथ गुड़, खजूर और केसर का सेवन किया जाता है. लेकिन बड़ों की तुलना में बच्चों को दूध पिलाने पर ज्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि बच्चों की उम्र तेजी से बढ़ती है और बढ़ती हुई अवस्था में मसल्स और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए दूध की ज्यादा जरूरत पड़ती है. लेकिन क्या हर बच्चे को दूध पीना चाहिए और क्या रोज दूध पीना सही है?

 

बच्चों की डाइजेशन पावर पर दूध का असर
हर बच्चा अलग होता है. बच्चों की डाइजेशन पावर अलग-अलग हो सकती है. इसलिए बच्चों को दूध जबरदस्ती न पिलाएं, ऐसे में पहले उनके डाइजेशन को समझें. आयुर्वेद के अनुसार सही दूध, सही मात्रा में, सही समय पर पीने से ही सच्चा पोषण मिलता है. पहले समझते हैं कि दूध क्यों अनिवार्य है.

Add Zee News as a Preferred Source

 

बच्चों के लिए दूध पीने के फायदे
ग्रोइंग स्टेज में बच्चों की मसल्स को मजबूती प्रदान करने के लिए, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, लंबाई को बढ़ाने में और दांतों की मजबूती के लिए दूध जरूरी है, लेकिन हर दिन बच्चों के लिए एक जैसा नहीं होता है. बच्चों की डाइजेशन पावर पर बहुत जल्दी असर पड़ता है, इसलिए बच्चों को रोजाना दूध पिलाना जरूरी नहीं है.

 

बच्चों को कब दूध नहीं देना चाहिए?
अब सवाल उठता है कि बच्चों को कब दूध नहीं देना चाहिए. बच्चों को बार-बार खांसी होने पर, पेट फूलने पर, गैस बनने पर, पेट खराब होने पर और भूख न लगने पर दूध नहीं देना चाहिए. ये लक्षण संकेत देते हैं कि बच्चों को दूध पचाने में परेशानी हो रही है. बच्चों की डाइजेशन पावर बड़ों की तुलना में कमजोर होती है और दूध को पचाने में पेट को दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है. दूध को पचाने में कम से कम 2-3 घंटे लगते हैं. ऐसी स्थिति में बच्चों को दूध न दें.

 

दूध किस तरीके से बच्चों को देना सही है?
अब ये भी जानना जरूरी है कि दूध किस तरीके से बच्चों को देना सही है. पहला, बच्चों को हमेशा गर्म दूध दें. गर्म दूध के सेवन से पेट में गैस और पेट फूलने की परेशानी कम होती है और सर्दियों में शरीर भी गर्म रहता है. दूसरा, बच्चों को रात के समय दूध न दें. रात के समय शरीर गतिविधि नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से बच्चों को दूध पचाने में परेशानी हो सकती है. तीसरा, बच्चों को खाली दूध न दें. दूध में केसर, हल्दी या सौंठ मिलाकर दें. ये बच्चों को दूध पचाने में मदद करेगा.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

TAGS

benefits of milk for childrenHow Much Milk Should Kids Drink Daily

Trending news

'ट्रक ने खोया नियंत्रण और स्लीपर बस के फ्यूल टैंक से टकराया,' कर्नाटक हादसे पर IGP
Karnataka Bus accident
'ट्रक ने खोया नियंत्रण और स्लीपर बस के फ्यूल टैंक से टकराया,' कर्नाटक हादसे पर IGP
'राजनीति में विरोधी सिर्फ शत्रु नहीं होता...' अटलजी ने क्यों कही थी ये बात?
Atal Bihari Vajpayee birthday
'राजनीति में विरोधी सिर्फ शत्रु नहीं होता...' अटलजी ने क्यों कही थी ये बात?
'जाको राखे साइयां, मार सके...' 10 वीं मंजिल से गिरा 8वीं पर फंसा, कैसे टली अनहोनी?
Gujarat news
'जाको राखे साइयां, मार सके...' 10 वीं मंजिल से गिरा 8वीं पर फंसा, कैसे टली अनहोनी?
बदल गया BJP और कांग्रेस का डोनेशन ट्रेंड, जानें किसको कितना मिला चंदा
Political funding
बदल गया BJP और कांग्रेस का डोनेशन ट्रेंड, जानें किसको कितना मिला चंदा
घने कोहरे में 4 डिग्री लुढ़केगा पारा, बारिश होगी? साल के आखिरी हफ्ते पर मौसमी अलर्ट
All India Weather update
घने कोहरे में 4 डिग्री लुढ़केगा पारा, बारिश होगी? साल के आखिरी हफ्ते पर मौसमी अलर्ट
25 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है सुशासन दिवस? क्या है अटल बिहारी वाजपेयी से कनेक्शन?
Atal Bihari Vajpayee
25 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है सुशासन दिवस? क्या है अटल बिहारी वाजपेयी से कनेक्शन?
उद्धव के राज से हाथ मिलने पर क्‍या बदलेगा? बेटे आदित्‍य ठाकरे ने कह दी 'मन की बात'
BMC elections
उद्धव के राज से हाथ मिलने पर क्‍या बदलेगा? बेटे आदित्‍य ठाकरे ने कह दी 'मन की बात'
कांग्रेस का अहिंदा फॉर्मूला क्‍या है जिसके दम पर सिद्धारमैया रहेंगे कर्नाटक के CM?
CM Siddaramaiah
कांग्रेस का अहिंदा फॉर्मूला क्‍या है जिसके दम पर सिद्धारमैया रहेंगे कर्नाटक के CM?
कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण हादसा, लॉरी की टक्कर से धू-धूकर जली बस, 17 की मौत
Karnataka News
कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण हादसा, लॉरी की टक्कर से धू-धूकर जली बस, 17 की मौत
वाजपेयी जी, आप पाकिस्तान में भी जीत जाएंगे... जब लाहौर के अकबरी किले में गए अटल
Atal Sansmaran
वाजपेयी जी, आप पाकिस्तान में भी जीत जाएंगे... जब लाहौर के अकबरी किले में गए अटल