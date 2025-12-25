क्या बच्चों को रोज दूध देना सही है? हर पेरेंट्स को जाननी चाहिए जरूरी चीजें..

Benefits of Milk for Children: हर उम्र के लोगों के लिए सर्दियों में दूध पीना फायदेमंद होता है. इस मौसम में दूध के साथ गुड़, खजूर और केसर का सेवन किया जाता है. लेकिन बड़ों की तुलना में बच्चों को दूध पिलाने पर ज्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि बच्चों की उम्र तेजी से बढ़ती है और बढ़ती हुई अवस्था में मसल्स और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए दूध की ज्यादा जरूरत पड़ती है. लेकिन क्या हर बच्चे को दूध पीना चाहिए और क्या रोज दूध पीना सही है?

बच्चों की डाइजेशन पावर पर दूध का असर

हर बच्चा अलग होता है. बच्चों की डाइजेशन पावर अलग-अलग हो सकती है. इसलिए बच्चों को दूध जबरदस्ती न पिलाएं, ऐसे में पहले उनके डाइजेशन को समझें. आयुर्वेद के अनुसार सही दूध, सही मात्रा में, सही समय पर पीने से ही सच्चा पोषण मिलता है. पहले समझते हैं कि दूध क्यों अनिवार्य है.

बच्चों के लिए दूध पीने के फायदे

ग्रोइंग स्टेज में बच्चों की मसल्स को मजबूती प्रदान करने के लिए, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, लंबाई को बढ़ाने में और दांतों की मजबूती के लिए दूध जरूरी है, लेकिन हर दिन बच्चों के लिए एक जैसा नहीं होता है. बच्चों की डाइजेशन पावर पर बहुत जल्दी असर पड़ता है, इसलिए बच्चों को रोजाना दूध पिलाना जरूरी नहीं है.

बच्चों को कब दूध नहीं देना चाहिए?

अब सवाल उठता है कि बच्चों को कब दूध नहीं देना चाहिए. बच्चों को बार-बार खांसी होने पर, पेट फूलने पर, गैस बनने पर, पेट खराब होने पर और भूख न लगने पर दूध नहीं देना चाहिए. ये लक्षण संकेत देते हैं कि बच्चों को दूध पचाने में परेशानी हो रही है. बच्चों की डाइजेशन पावर बड़ों की तुलना में कमजोर होती है और दूध को पचाने में पेट को दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है. दूध को पचाने में कम से कम 2-3 घंटे लगते हैं. ऐसी स्थिति में बच्चों को दूध न दें.

दूध किस तरीके से बच्चों को देना सही है?

अब ये भी जानना जरूरी है कि दूध किस तरीके से बच्चों को देना सही है. पहला, बच्चों को हमेशा गर्म दूध दें. गर्म दूध के सेवन से पेट में गैस और पेट फूलने की परेशानी कम होती है और सर्दियों में शरीर भी गर्म रहता है. दूसरा, बच्चों को रात के समय दूध न दें. रात के समय शरीर गतिविधि नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से बच्चों को दूध पचाने में परेशानी हो सकती है. तीसरा, बच्चों को खाली दूध न दें. दूध में केसर, हल्दी या सौंठ मिलाकर दें. ये बच्चों को दूध पचाने में मदद करेगा.

--आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.