हर उम्र के लिए अलग होता है स्क्रीन टाइन! जानें बच्चों, बड़ों और बुजुर्गों को दिन में कितने घंटे चलाना चाहिए फोन

Ideal Smartphone Usage Hours: आज के समय में मोबाइल फोन के बिना जिंदगी संभव ही नहीं लगती है. सुबह से रात तक व्यक्ति फोन का इस्तेमाल करता रहता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको उम्र के हिसाब से स्मार्टफोन के इस्तेमाल का सही समय बताएंगे.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Oct 25, 2025, 01:40 PM IST
Ideal Smartphone Usage Hours: आज के डिजिटल युग में हमारे दिन की शुरुआत और रात फोन के साथ ही होता है. फोन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है. ऑफिस का काम, स्कूल-कॉलेज की पढ़ाई या मनोरंजन, हर काम के लिए व्यक्ति मोबाइल पर डिपेंड है. लेकिन आपको पता है कि आपका दिनभर फोन चलाना आपकी आंखों, दिमाग और नींद के लिए नुकसानदायक हो सकता है? ऐसे में इस खबर में हम आपको बताएंगे कि कितने देर फोन चलाने से आपकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा. साथ ही हर उम्र के लोगों के लिए स्मार्टफोन इस्तेमाल का सही समय अलग हो सकता है. ऐसे में इस खबर के जरिए जानते हैं कि उम्र और काम के आधार पर दिनभर में कितने घंटे फोन चलाना सही रहता है. 

 

बच्चों और किशोरों कितने देर फोन चलाना चाहिए
बच्चों और किशोरों को स्मार्टफोन का इस्तेमाल बहुत सीमित समय तक रही करना चाहिए. एक्सपर्ट के अनुसार, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को रोज लगभग 1.5 से 2 घंटे से ज्यादा फोन नहीं चलाना चाहिए. लगातार लंबे समय तक फोन देखने से आंखों पर जोर पड़ता है, जिससे नींद से समस्या होती है और पढ़ाई करने में ध्यान नहीं लगता. ऐसे में बच्चों को स्क्रीन टाइम कम रखना चाहिए, इससे न सिर्फ मेंटल रूप से बच्चा हेल्दी रहता है, बल्कि उसकी प्रोडक्टिविटी और कंसंट्रेशन भी बनी रहती है. 

ऑफिस या बिजनेस करने वाले लोग
काम करने वाले लोगों को उनके फोन की जरूरत ज्यादा होती है. ऐसे में इन लोगों को दिनभर में 3 से 4 घंटे तक फोन का इस्तेमाल करना बेहतर है. हालांकि कोशिश करें कि फोन की जगह ऑफिस या बिजनेस के काम लैपटॉप या कंप्यूटर पर करें, जिससे आंखों और गर्दन पर कम दबाव पड़ें. ज्यादा फोन चलाने से नींद पर असर पड़ता है.

 

बुजुर्गों को कितना फोन चलाना चाहिए
उम्र के साथ-साथ आंखों ओर नींद दोनों पर ही बुरा असर पड़ता है. ऐसे में बुजुर्गों को दिन में 1 से 1.5 घंटे से ज्यादा फोन नहीं चलाना चाहिए. ज्यादा स्क्रीन देखने से आंखों में ड्राइनेस, सिरदर्द और नींद से जुड़ी समस्या हो सकती है. कोशिश करें कि केवल फोन कॉल या जानकारी के लिए इस्तेमाल करें और बाकी समय आंखों को आराम दें. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

