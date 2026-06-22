गर्मी का मौसम शुरू होते ही हमारे शरीर की जरूरतें बदलने लगती हैं. बढ़ता हुआ तापमान, तेज धूप और लगातार निकलने वाला पसीना शरीर से पानी और आवश्यक खनिजों की मात्रा कम कर देता है. यही कारण है कि गर्मियों में पानी पीने का महत्व कई गुना बढ़ जाता है. अक्सर लोग यह समझते हैं कि प्यास लगने पर पानी पी लेना ही पर्याप्त है, लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों और प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पानी सही मात्रा में, सही समय पर और सही तरीके से पीना भी उतना ही आवश्यक है.