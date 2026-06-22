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गर्मियों में कितना पानी पिएं, कैसा पानी पिएं और कब-कब पानी पिएं?

गर्मी का मौसम शुरू होते ही हमारे शरीर की जरूरतें बदलने लगती हैं. बढ़ता हुआ तापमान, तेज धूप और लगातार निकलने वाला पसीना शरीर से पानी और आवश्यक खनिजों की मात्रा कम कर देता है. यही कारण है कि गर्मियों में पानी पीने का महत्व कई गुना बढ़ जाता है.

Written ByDr. Priyanka TrivediEdited By:Haresh Kumar
Published: Jun 22, 2026, 03:37 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 03:37 PM IST
गर्मियों में कितना पानी पिएं, कैसा पानी पिएं और कब-कब पानी पिएं?

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