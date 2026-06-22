गर्मी का मौसम शुरू होते ही हमारे शरीर की जरूरतें बदलने लगती हैं. बढ़ता हुआ तापमान, तेज धूप और लगातार निकलने वाला पसीना शरीर से पानी और आवश्यक खनिजों की मात्रा कम कर देता है. यही कारण है कि गर्मियों में पानी पीने का महत्व कई गुना बढ़ जाता है. अक्सर लोग यह समझते हैं कि प्यास लगने पर पानी पी लेना ही पर्याप्त है, लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों और प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पानी सही मात्रा में, सही समय पर और सही तरीके से पीना भी उतना ही आवश्यक है.
अच्छा पानी केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पोषण पहुंचाने, शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने, पाचन क्रिया को सुचारु बनाने और विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. यदि गर्मियों में पानी की मात्रा कम हो जाए तो शरीर कई प्रकार की समस्याओं का शिकार हो सकता है.
पृथ्वी पर मानव शरीर का लगभग दो-तिहाई भाग पानी से बना होता है. रक्त, कोशिकाएं, मांसपेशियां और शरीर के लगभग सभी अंग अपने कार्यों के लिए पानी पर निर्भर करते हैं. गर्मी के मौसम में जब पसीना अधिक निकलता है तो शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है, लेकिन इसके साथ ही शरीर से पानी की भी हानि होती है.
अगर यही कमी समय पर पूरी न की जाए तो थकान, चक्कर, सिरदर्द, कमजोरी, कब्ज, त्वचा का रूखापन और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं होने लगती हैं. कई बार लोग इन लक्षणों को सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि इनका मुख्य कारण शरीर में पानी की कमी हो सकती है.
यह प्रश्न हर व्यक्ति के मन में आता है. वास्तव में पानी की आवश्यकता हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग होती है. यह उसकी उम्र, वजन, जीवनशैली और शारीरिक गतिविधियों पर निर्भर करती है. सामान्य रूप से एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति को गर्मियों में प्रतिदिन लगभग ढाई से साढ़े तीन लीटर पानी पीना चाहिए.
यदि कोई व्यक्ति खेतों में काम करता है, लंबे समय तक धूप में रहता है या नियमित व्यायाम करता है, तो उसे इससे अधिक पानी की आवश्यकता हो सकती है. वहीं, बच्चों और बुजुर्गों को भी पर्याप्त मात्रा में पानी देना जरूरी है क्योंकि कई बार उन्हें प्यास का एहसास कम होता है.
और एक आसान तरीका यह भी है कि अपने शरीर के संकेतों पर ध्यान दें. यदि पेशाब का रंग हल्का पीला या लगभग साफ है तो इसका अर्थ है कि शरीर को पर्याप्त पानी मिल रहा है. यदि रंग गहरा पीला हो जाए तो पानी की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता हो सकती है.
गर्मियों में बहुत से लोग फ्रिज क बहुत ठंडा या बर्फ वाला पानी पीना पसंद करते हैं. हालांकि, यह कुछ समय के लिए राहत देता है, लेकिन यह हमेशा स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता. बहुत ठंडा पानी पाचन प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है और गले में भी परेशानी पैदा कर सकता है.
प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार, सामान्य तापमान का पानी या मिट्टी के घड़े का पानी सबसे अच्छा माना जाता है. घड़े का पानr ख़ुद ही ठंडा होता है और शरीर को बिना किसी नुकसान के ठंडक प्रदान करता है. इसके अलावा मिट्टी के घड़े में रखा पानी स्वाद में भी सोंधा-सा स्वादिष्ट लगता है.
सुबह के समय सामान्य या हल्का गुनगुना पानी पीना शरीर के लिए अच्छा माना जाता है. इससे पाचन दुरुस्त होता है और शरीर दिनभर के लिए तैयार होता है.
सुबह उठने के बाद
दिन की शुरुआत पानी से करनी चाहिए. सुबह उठकर एक से दो गिलास पानी पीने से शरीर को रातभर की कमी पूरी करने में मदद मिलती है. यह आदत पाचन तंत्र को भी सक्रिय करती है
खाने से पहले:-
खाने से लगभग 30 मिनट पहले पानी पीना लाभदायक माना जाता है. इससे शरीर हाइड्रेट रहता है और पाचन क्रिया के लिए तैयारी हो जाती है.
खाने के दौरान:-
खाते समय बार-बार अधिक मात्रा में पानी नहीं पीना चाहिए. यदि आवश्यकता हो तो एक-दो छोटे घूंट लिए जा सकते हैं.
खाने के बाद:-
खाने के तुरंत बाद बहुत अधिक पानी पीने के बजाय कुछ समय बाद पानी पीना बेहतर माना जाता है. इससे पाचन प्रक्रिया सामान्य रूप से चलती रहती है.
धूप से लौटने पर
तेज धूप से आने के तुरंत बाद बर्फ वाला पानी पीना उचित नहीं माना जाता. पहले कुछ मिनट आराम करें और फिर धीरे-धीरे पानी पिएं.
व्यायाम से पहले और बाद में
जो लोग योग, व्यायाम या खेलकूद करते हैं उन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए. व्यायाम से पहले थोड़ा पानी पिएं और बाद में भी शरीर की आवश्यकता के अनुसार पानी लें.
पानी पीने का सही तरीका
अक्सर देखा जाता है कि लोग जल्दी-जल्दी खड़े होकर पानी पी लेते हैं, लेकिन पानी हमेशा बैठकर और आराम से पीना चाहिए. धीरे-धीरे घूंट लेकर पानी पीने से शरीर उसे बेहतर तरीके से ग्रहण कर पाता है.
एक साथ बहुत अधिक पानी पीना भी सही नहीं है. पूरे दिन थोड़ी-थोड़ी मात्रा में पानी पीना अधिक उपयोगी माना जाता है. इससे शरीर लगातार हाइड्रेट रहता है और पानी का बेहतर उपयोग कर पाता है.
गर्मी में शरीर में पानी की कमी होने पर कुछ स्पष्ट संकेत दिखाई देते हैं. इनमें बार-बार थकान महसूस होना, सिरदर्द, चक्कर आना, मुंह सूखना, त्वचा का रूखा होना, कब्ज की शिकायत और पेशाब का गहरा पीला होना शामिल हैं.
यदि समय रहते इन संकेतों को पहचान लिया जाए, तो बड़ी समस्याओं से बचा जा सकता है. इसलिए अपने शरीर की बात सुनना सीखना भी जरूरी है.
गर्मी में केवल सादा पानी ही नहीं, बल्कि ऐसे खाद्य पदार्थ भी लेने चाहिए जिनमें पानी की मात्रा अधिक हो. तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, संतरा, मौसमी और टमाटर जैसे खाद्य पदार्थ शरीर को अतिरिक्त हाइड्रेशन प्रदान करते हैं.
इसके अलावा नारियल पानी, छाछ, नींबू पानी और घर का बना सादा मट्ठा भी गर्मियों में बहुत लाभकारी माना जाता है. ये पेय पदार्थ शरीर में पानी के साथ-साथ आवश्यक खनिजों की पूर्ति भी करते हैं.
कई लोग पूरे दिन पानी नहीं पीते और शाम को एक साथ कई गिलास पानी पी लेते हैं. यह आदत सही नहीं है. कुछ लोग पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक या मीठे पेय पदार्थों का सेवन करते हैं, जिससे शरीर को पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाता.
बाहर तेज धूप से आते ही बर्फ वाला पानी पीना, प्यास लगने तक इंतजार करना और दिनभर चाय या कॉफी पर निर्भर रहना भी ऐसी गलतियां हैं जिनसे बचना चाहिए.
गर्मी के मौसम में स्वस्थ रहने का सबसे सरल उपाय पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है. सही मात्रा में पानी शरीर को ऊर्जा देता है, पाचन को बेहतर बनाता है, त्वचा को स्वस्थ रखता है और शरीर के तापमान को संतुलित बनाए रखता है. सामान्य तापमान का या घड़े का पानी सबसे अच्छा माना जाता है. सुबह उठकर पानी पीना, दिनभर नियमित अंतराल पर पानी लेना और पानी से भरपूर फल-सब्जियों को आहार में शामिल करना गर्मियों में स्वास्थ्य की रक्षा का सरल उपाय है.
अगर हम पानी पीने की सही आदत अपना लें, तो गर्मी का मौसम भी आसानी और स्वस्थ तरीके से बिताया जा सकता है. पानी प्रकृति का सबसे सरल उपहार है और सही उपयोग के साथ यह हमारे स्वास्थ्य का सबसे बड़ा सहायक बन सकता है.
इसके अलावा नारियल पानी, छाछ, नींबू पानी और घर का बना सादा मट्ठा भी गर्मियों में बहुत लाभकारी माना जाता है. ये तरल पदार्थ शरीर में पानी के साथ-साथ आवश्यक खनिजों की पूर्ति भी करते हैं.
बहुत लोग पूरे दिन पानी नहीं पीते और शाम को एक साथ कई गिलास पानी पी लेते हैं. यह आदत सही नहीं है. कुछ लोग पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक या मीठे पेय पदार्थों का सेवन करते हैं, जिससे शरीर को पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाता.
बाहर धूप से आते ही बर्फ वाला पानी पीना, प्यास लगने तक इंतजार करना और दिनभर चाय या कॉफी पर निर्भर रहना भी ऐसी गलतियां हैं जिनसे बचना चाहिए.
गर्मी के मौसम में स्वस्थ रहने का सबसे सरल उपाय पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है. सही मात्रा में पानी शरीर को ऊर्जा देता है, पाचन को बेहतर बनाता है, त्वचा को स्वस्थ रखता है और शरीर के तापमान को संतुलित बनाए रखता है. सामान्य तापमान का या घड़े का पानी सबसे अच्छा माना जाता है. सुबह उठकर पानी पीना, दिनभर नियमित अंतराल पर पानी लेना और पानी से भरपूर फल-सब्जियों को आहार में शामिल करना गर्मियों में स्वास्थ्य की रक्षा का सरल उपाय है.
मेरा मानना है यदि हम पानी पीने की सही आदत विकसित कर लें, तो गर्मी का मौसम भी सहज और स्वस्थ तरीके से बिताया जा सकता है. पानी प्रकृति का सबसे सरल उपहार है और सही उपयोग के साथ यह हमारे स्वास्थ्य का सबसे बड़ा सहायक बन सकता है.