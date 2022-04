Drinking Water Benefits: एक दिन में पिएं इतने ग्लास पानी? वरना स्किन हो जाएगी ड्राई

How Much Water Should You Drink Per Day: हमारी बॉडी का ज्यादातर हिस्सा पानी से बना है. पानी पीने से शरीर हाइड्रेट रहता है है और कई बीमारियां दूर हो जाती है. पानी से स्किन को 5 लाजवाब फायदे मिलते हैं. क्या आप जानते हैं कि स्किन को हेल्दी बनाने के लिए रोजाना कितने गिलास पानी पीना चाहिए.

स्किन के लिए पानी बेहद जरूरी

हम स्किन की खूबसूरती के लिए तमाम तरह के उपाय करते हैं, जिसमें फेस मास्क और महंगे प्रोडक्ट्स शामिल हैं, लेकिन हम इस बात को नजरअंदाज कर जाते हैं कि बिना शरीर को हाइड्रेट रखे हम चेहरे में मनचाहा ग्लो हासिल नहीं कर सकते.

पानी पीने के 5 स्किन बेनिफिट्स

1. जब आप तेजी से वजन घटाते हैं, तो स्किन ढीली हो जाती है. जिससे छुटकारा पाने के लिए लोग पानी से दूरी बना लेते हैं. लेकिन ये एक अनहेल्दी तरीका है. बल्कि आप पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं. इससे स्किन धीरे-धीरे वापिस टाइट होने लगेगी और उस पर हेल्दी ग्लो आएगा.

2. स्किन का सही पीएच लेवल होना बहुत जरूरी है. हाई पीएच के कारण स्किन ड्राई होने लगती है. स्किन का पीएच बनाए रखने के लिए भी पानी पीना फायदेमंद होता है.

3. शरीर में टॉक्सिन्स का होना मुंहासे, एलर्जी, ऑयली स्किन का कारण बन सकता है. इन टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए भी पानी पीना चाहिए.

4. पर्याप्त पानी पीने से शरीर और स्किन दोनों हाइड्रेट रहते हैं. जिसके कारण झुर्रियां, दरारें नहीं आती हैं और स्किन का खिंचाव भी बना रहता है.

5. उम्र बढ़ने के साथ स्किन नमी बनाए रखने में कमजोर होती जाती है. लेकिन, पर्याप्त पानी का सेवन करने से स्किन में नमी बनी रहती है.

एक दिन में कितने गिलास पानी पीना चाहिए?

हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक मेटाबॉलिज्म, वजन, कद और त्वचा के लिए रोजाना 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए. जिससे त्वचा का कसाव, चमक और स्वास्थ्य बना रहता है.

