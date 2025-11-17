नाक या मुंह, दौड़ते समय कैसे सांस लेना चाहिए? कमांडो की ब्रीदिंग तकनीक, लंबे समय तक दौड़ने में करेगी मदद..

How to Breathe While Running: बॉडी को फिट रखने का सबसे आसान और असरदार तरीका रनिंग है. हालांकि बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता कि दौड़ते समय सांस लेने का सही तरीका क्या होता है? दौड़ते समय गलत तरीके से सांस लेने से व्यक्ति जल्दी थक जाता है, स्टैमिना गिरता है और स्पीड भी कम हो जाती है. ऐसे में कमांडो ट्रेनिंग देने वाले एक्सपर्ट्स कमांडो प्रिंस जामवाल बताते हैं कि रनिंग के वक्त नाक या मुंह, दोनों का इस्तेमाल कब और कैसे करना चाहिए?

नाक और मुंह से सांस लेने में क्या अंतर है?

नाक से ली गई सांस नेचुरल तरीके से फिल्टर होती है. यह गर्म और नमी वाली होती है, जिससे फेफड़ों पर कम प्रेसर पड़ता है और नर्वस सिस्टम शांत रहता है. वहीं दूसरी ओर, मुंह से सांस लेने से कम समय में ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, जो तेज दौड़ने में काम आती है. हालांकि ऐसा करने से गले में सूखापन और धूप-कण जाने का खतरा भी रहता है. ऐसे में सांस लेने का तरीका अपनी रनिंग की स्पीड और इंटेंसिटी पर निर्भर करता है.

आसान या रिकवरी रन में कैसे लें सांस?

अगर आप हल्की, रिलैक्स स्पीड वाली रनिंग करते हैं, जैसे मॉर्निग रिवरनी रन, तो सिर्फ नाक से सांस लेना सबसे बेहतर रहता है. ऐसा करने से आपकी बॉडी शांत रहती है, सांसे स्थिर रहती है और हवा फिल्टर होकर फेफड़ों तक पहुंचती है. इस तरीके से स्टैमिना बढ़ता है, माइंड-बॉडी बैलेंस रहता है और लंबे समय तक दौड़ने में मदद करता है.

1600 मीटर या 5 KM रन में सांस कैसे लें?

वहीं अगर आप तेज या हाई-इंटेंसिटी रनिंग कर रही हैं, तो सिर्फ नाक आपकी पूरा ऑक्सीजन नहीं दे सकती. इस बारे में बता करते हुए कमांडो एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि नाक और मुंह दोनों से एक साथ सांस लें. ऐसा करने से बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन तेजी से मसल्स तक पहुंचती है और आप स्पीड बनाए रखते हुए ज्यादा देर तक बिना थके दौड़ते हैं. वहीं तेज एक्सहेल यानी सांस छोड़ना मुंह से करें, जिससे कार्बनडाइऑक्साइड जल्दी बाहर निकलते हैं और फेफड़े भी साफ रहते हैं.

ब्रीदिंद पैटर्न को कैसे बनाएं?

ब्रीदिंद पैटर्न को बनाने के लिए दौड़ते समय आपकी सांसें और स्टेप्स एक रिदम में होने चाहिए. 2 स्टेप तक सांस अंदर लें, इसके बाद 2 स्टेप तक सांस बाहर छोड़ें. इनहेल के लिए नाक-मुंह दोनों का इस्तेमाल करें और एक्सहेल के लिए सिर्फ मुंह का इस्तेमाल करें. इस समय कंधे ढीले रखें, सीना खुला रखें और बॉडी को आगे की ओर झुकाकर न दौड़ें, जिससे फेफड़ों में हवा भरने की क्षमता बढ़ें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.