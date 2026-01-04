Advertisement
वेट लॉस में दुश्मन नहीं दोस्त है शकरकंद! जानें मोटापा घटाने के लिए क्या है खाने का बेस्ट तरीका

वेट लॉस में 'दुश्मन' नहीं 'दोस्त' है शकरकंद! जानें मोटापा घटाने के लिए क्या है खाने का बेस्ट तरीका

Sweet Potato for Weight Loss: शकरकंद सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. खासकर अगर आप वेट लॉस की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके लिए शकरकंद किसी चमत्कार से कम नहीं है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि वेट लॉस में आप शकरकंद को कैसे डाइट में शामिल कर सकते हैं. 

 

Jan 04, 2026, 02:10 PM IST
वेट लॉस में 'दुश्मन' नहीं 'दोस्त' है शकरकंद! जानें मोटापा घटाने के लिए क्या है खाने का बेस्ट तरीका

Sweet Potato Benefits: अक्सर वेट लॉस की बात आते ही हम कार्बोहाइड्रेट से दूरी बनाने लगते हैं. ऐसे में शकरकंद को भी वेट गेन का कारण समझ लेने की गलती कर देते हैं. लेकिन ये बिल्कुल गलत है. शकरकंद को सही मात्रा और सही समय पर लेने से यह वजन घटाने में आपकी मदद कर सकता है. पोषक तत्वों से भरपूर शकरकंद में फाइबर, विटामिन और अच्छे कार्ब्स पाए जाते हैं, जो एनर्जी देने के साथ-साथ पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रखता है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि वेट लॉस के लिए आप शकरकंद को कैसे खा सकते हैं.

 

उबालकर या भूनकर
अगर आप वजन घटाने के लिए शकरकंद खाना चाहते है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप इसे या तो उबालकर खाएं या हल्का भूनकर. उबला हुआ शकरकंद कम कैलोरी वाला होता है और इसमें फाइबर भरपूर रहता है. वहीं तला हुआ, चिप्स बनाया हुआ या ज्यादा घी-तेल में पकाया शकरकंद, शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है. ऐसे में स्वाद के चक्कर में हेल्थ से समझौता नहीं करना चाहिए.

सही समय पर खाएं
शकरकंद खाने का सही समय भी बेहद जरूरी है. इसे सुबह नाश्ते में या दोपहर के खाने में खाना बेहतर होता है. इस समय बॉडी को ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है. वहीं देर रात शकरकंद खाने से वेज बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उस समय बॉडी कम एक्टिव होता है. 

 

कम मात्रा में करें सेवन
सेहत के लिए फायदेमंद होने के बाद भी जरूरत से ज्यादा शकरकंद खाना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है. ऐसे में एक समय में 100 से 150  ग्राम शकरकंद ही मिल में शामिल करना चाहिए. वहीं दही, सलाद या हरी सब्जियों के साथ मिलाकर आप इसे डाइट में शामिल क सकते है. ऐसा करने से पोषण बैलेंस रहता है और ब्लड शुगर भी कंट्रोल रहता है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

