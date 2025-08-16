रात को चेहरे पर इस तरह लगाएं कच्चा दूध, सुबह मिलेगी सॉफ्ट और ग्लोइंग स्किन!

बेदाग और ग्लोइंग स्किन की चाहत हर इंसान को होती है. ग्लोइंग स्किन के लिए लोग चेहरे पर क्या कुछ नहीं लगाते हैं. लेकिन ग्लो नहीं आता है. सुबह के समय ग्लोइंग स्किन के लिए नाइट स्किन केयर रूटीन फॉलो करना चाहिए. नाइट स्किन केयर फॉलो करन से सुबह तक स्किन ग्लो करने लगेगी. रात को सोने से पहले चेहरे पर कच्चा दूध लगा सकते हैं. कच्चा दूध लगाने से स्किन को नमी और पोषण मिलता है. आइए जानते हैं रात को चेहरे पर कच्चा दूध कैसे लगाएं.

कच्चा दूध और हल्दी का फेस मास्क

आप रात को सोने से पहले दूध और हल्दी लगा सकते हैं. हल्दी त्वचा के दाग-धब्बों को कम करने के में मदद करते हैं. स्किन की रंगत को सुधारने के लिए आप कच्चा दूध और हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं. एक कटोरी में 2 चम्मच कच्चा दूध लें, इसमें चुटकी भर हल्दी मिक्स करें. अब कॉटन बॉल की मदद से इसे चेहरे पर लगाएं. हल्के हाथों से मसाज करें. 15 मिनट बाद चेहरे को पानी से धो लें.

कच्चा दूध और शहद का इस्तेमाल

रात को चेहरे पर दूध के साथ शहद मिक्स करके लगा सकते हैं. शहद स्किन को मॉइश्चाराइज्ड रखता है. शहद का इस्तेमाल करने से चेहरे के दाग-धब्बे और पिगमेंटेशन और टैनिंग की समस्या ठीक हो सकती है. एक कटोरी में 2 चम्मच कच्चा दूध लें, इसमें शहद मिला लें. अब इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाएं. हल्के हाथों से मसाज करें. 15 मिनट बाद चेहरे को पानी से धो लें.

कच्चा दूध और नींबू

रात में कच्चा दूध में नींबू मिक्स करके चेहरे पर लगा लें. एक कटोरी में 2 चम्मच कच्चा दूध लें, इसमें नींबू का रस मिला लें. इस बाद कॉटन बॉल की मदद से इस मिश्रण को चेहरे पर लगाएं. 10 से 15 मिनट बाद चेहरा साफ कर लें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी स्किन या सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

