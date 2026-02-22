Advertisement
जरूरत से ज्यादा सोचना कर सकता है अंदर ही अंदर खोखला, ब्रेन को फिट रखने के लिए अपनाएं ये 4 टिप्स

जरूरत से ज्यादा सोचना कर सकता है अंदर ही अंदर खोखला, ब्रेन को फिट रखने के लिए अपनाएं ये 4 टिप्स

How To Avoid Overthinking: आजकल की बिजी लाइफ और तनाव भरी जिंदगी के चलते लोग ओवरथिंकिंग का शिकार हो रहे हैं आज आपको इस खबर में बताते है कैसे आप अपने  ब्रेन को फिट रख सकते हैं?

 

Feb 22, 2026, 07:52 AM IST
जरूरत से ज्यादा सोचना कर सकता है अंदर ही अंदर खोखला, ब्रेन को फिट रखने के लिए अपनाएं ये 4 टिप्स

How To Avoid Overthinking:  आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों की लाइफस्टाइल पूरी तरह से बदल गई है. कम उम्र में ही लोग ओवरथिंकिंग का शिकार हो रहे हैं. अधिकतर ऐसे हैं, जो जरूरत से ज्यादा सोचते हैं जिससे उनका दिमाग अंदर ही अंदर खोखला होता चला जाता है. इसका गलत असर आपके शरीर पर भी काफी ज्यादा पढ़ता है. सही आदतें समय रहते अपना ली जाएं तो हम अपने दिमाग को मजबूत बना सकते हैं. रोजमर्रा की छोटी-छोटी आदतें भी आपकी ब्रेन हेल्थ पर काफी असर डालती हैं. ओवरथिंकिंग आपकी सेहत के साथ-साथ पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही रिश्तों पर खराब असर डालती है आज आपको इस खबर में हम बताएंगे कि ब्रेन को फिट रखने के लिए और ज्यादा सोचने पर बैन लगाने के लिए कौन से टिप्स को अपनाना चाहिए.
 

ओवरथिंकिंग पर काबू कैसे पाएं? 
 

1. विचारों को लिखें

दिमाग को फिट और एक्टिव रखना बहुत जरूरी है लेकिन आजकल लोग ओवरथिंकिंग के जाल में काफी ज्यादा फंस गए हैं. अगर भी जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, तो उन विचारों को आप कागज पर लिखें. ये तरीका आपके दिमाग को शांत रखने के लिए एकदम बेस्ट है.
 

2. मेडिटेशन 

मेडिटेशन दिमाग के साथ-साथ आपके शरीर के लिए भी काफी ज्यादा जरूरी होती है. अगर आप 10-15 मिनट भी खुद के लिए समय निकालकर मेडिटेशन करते हैं, तो तनाव को दूर करके ब्रेन को रिलैक्स कर सकते हैं. 
 

3. भरपूर नींद 

लगातार ओवरथिंकिंग करने से इसका असर नींद पर भी काफी गलत पड़ता है. नींद की कमी होने से दिमाग सिकुड़ जाता है और टॉक्सिन्स दिमाग में जम जाते हैं जिस कारण आपका दिमाग अधिक सोच ही नहीं पाता है. रोजाना 7-8 घंटे की नींद आपको लेनी चाहिए.
 

4. दोस्तों के साथ समय बिताएं

अकेले रहने की वजह से भी आपका दिमाग ओवरथिंकिंग का शिकार हो सकता है. तनाव से बचने का एक तरीका ये भी है कि आपने खुद को किसी ना किसी चीज में बिजी रखना है आप अपने दोस्तों के साथ समय बिताने भी जा सकते हैं 
 

ये भी पढे़ंः   जरूरत से ज्यादा सोचते हैं 81 प्रतिशत भारतीय, रिपोर्ट में हुआ खुलासा

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

