Advertisement
trendingNow13095962
Hindi Newsलाइफस्टाइलआयुर्वेद का वरदान है त्रिफला! गैस और जोड़ों के दर्द का काल, जानें इसके फायदे..

आयुर्वेद का वरदान है 'त्रिफला'! गैस और जोड़ों के दर्द का काल, जानें इसके फायदे..

Triphala Benefits: हेल्दी शरीर के लिए वात, पित्त और कफ का बैलेंस जरूरी है, खासकर सर्दियों में बढ़ा हुआ वात कई समस्याओं का कारण बन जाता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको त्रिफला के फायदे बताएंगे..

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Feb 03, 2026, 01:43 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आयुर्वेद का वरदान है 'त्रिफला'! गैस और जोड़ों के दर्द का काल, जानें इसके फायदे..

Triphala Benefits: इंसान की शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वात, पित्त और कफ का बैलेंस रखना जरूरी है. खासकर सर्दियों में अक्सर शरीर में वात दोष बढ़ जाता है, जिससे ज्वाइंट पेन, हड्डियों की तकलीफ और डाइजेशन सिस्टम में खराब आती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि त्रिफला जैसी चमत्कारी आयुर्वेदिक औषधि वात को कंट्रोल करने में बेहद कारगार है. ऐसे में हम आपको त्रिफला के फायदे बताएंगे..

 

त्रिफला का सेवन करने के फायदे
आयुर्वेद में माना गया है कि वात की वृद्धि को रोकना है तो त्रिफला का सेवन वसा के साथ करना लाभकारी होगा. वसा के साथ मिलकर त्रिफला ज्यादा तेजी से काम करता है, जैसे घी के साथ त्रिफला का सेवन. रात के समय एक गिलास गुनगुने पानी में आधा से एक चम्मच त्रिफला और शुद्ध देसी गाय का घी मिलाकर लेना चाहिए. इससे आंतों में चिकनाहट पैदा होती है और विषाक्त पदार्थों को निकालने में आसानी होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

 

त्रिफला घृत
दूसरा तरीका है 'त्रिफला घृत'. आयुर्वेद में 'त्रिफला घृत' को औषधि माना गया है, जिसमें घी को कई औषधियों के साथ मिलाकर पकाया जाता है. अगर बढ़ते वात दोष से परेशान हैं तो रात के समय 'त्रिफला घृत' का सेवन कर सकते हैं. ये वात को संतुलित करने के साथ पेट से जुड़े रोगों से भी निजात दिलाएगा.

 

अरंडी के तेल के साथ त्रिफला
तीसरा तरीका है अरंडी के तेल के साथ त्रिफला का सेवन. वात की वृद्धि के साथ पेट में कब्ज की समस्या परेशान करने लगती है. इसके लिए अरंडी के तेल की कुछ बूंदें त्रिफला चूर्ण के साथ मिलाकर पानी के साथ ली जा सकती हैं. इससे आंतों की गतिशीलता बढ़ती है. ध्यान रखने वाली बात ये है कि सर्दियों में शाम और रात के वक्त वात प्राकृतिक रूप से बढ़ने लगता है और ऐसे में रात का खाना खाने के बाद 2 घंटे के गैप के साथ त्रिफला का सेवन करें.

 

वात बढ़ने से क्या होता है?
वात की वृद्धि से शरीर में जकड़न, कब्ज, तनाव, नींद न आने की परेशानी, जोड़ों में दर्द, बेचैनी और शरीर में कंपन पैदा होने लगता है. ये मानसिक थकान से लेकर शारीरिक दर्द तक को बढ़ा देता है.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

Vata DoshaTriphala Benefits

Trending news

क्या है लोकसभा का नियम 349 और 353, जिसका हवाला देकर राहुल को रोकते रहे स्पीकर?
DNA
क्या है लोकसभा का नियम 349 और 353, जिसका हवाला देकर राहुल को रोकते रहे स्पीकर?
क्या रूस से तेल नहीं लेगा भारत! फायदा या नुकसान? ट्रंप ने टैरिफ घटाकर किया बड़ा दावा
russia oil
क्या रूस से तेल नहीं लेगा भारत! फायदा या नुकसान? ट्रंप ने टैरिफ घटाकर किया बड़ा दावा
सरपंच बनने में आड़े आ रहा था 2 बच्चों वाला रूल, बाप ने एक बेटी को मार डाला; फिर क्या
Maharashtra Panchayati Raj Elections 2026
सरपंच बनने में आड़े आ रहा था 2 बच्चों वाला रूल, बाप ने एक बेटी को मार डाला; फिर क्या
सांसद ने मेज पर निकालकर रख दिए अपने दोनों 'पैर', फिर सुनाई जानलेवा हमले की कहानी
Sadanandan Master
सांसद ने मेज पर निकालकर रख दिए अपने दोनों 'पैर', फिर सुनाई जानलेवा हमले की कहानी
पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश का अलर्ट, फरवरी में कहर ढाएगा मौसम
weather news
पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश का अलर्ट, फरवरी में कहर ढाएगा मौसम
पहले इंडिया गेट पर पोस्ट, अब ट्रंप ने की PM मोदी से बात, क्या होगा बड़ा ऐलान?
PM Modi
पहले इंडिया गेट पर पोस्ट, अब ट्रंप ने की PM मोदी से बात, क्या होगा बड़ा ऐलान?
'हमारा सबसे शानदार होगा...', दिल्ली के इंडिया गेट की ट्रंप ने की तारीफ, बोले-खूबसूरत
India Gate
'हमारा सबसे शानदार होगा...', दिल्ली के इंडिया गेट की ट्रंप ने की तारीफ, बोले-खूबसूरत
मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देकर फंसे हिमंता, सीएम के खिलाफ SC में याचिका
Assam news
मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देकर फंसे हिमंता, सीएम के खिलाफ SC में याचिका
मणिपुर में सियासी सस्पेंस खत्म, मैतेई समाज से होगा BJP का मुख्यमंत्री
Manipur
मणिपुर में सियासी सस्पेंस खत्म, मैतेई समाज से होगा BJP का मुख्यमंत्री
'लाखों लोगों को दिल्ली लाकर परेड करा सकती हूं', बंगाल SIR पर सीएम ममता की चेतावनी
Sir
'लाखों लोगों को दिल्ली लाकर परेड करा सकती हूं', बंगाल SIR पर सीएम ममता की चेतावनी