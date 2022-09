Kids Immunity: बारिश के मौसम में बच्चे पड़ सकते हैं बीमार, इस तरह बढ़ाएं उनकी इम्यूनिटी

How To Increase Immunity In Child: चिलचिलाती धूप और तपती गर्मी के बाद जब बारिश का मौसम आता है तो हर कोई सुकून का अहसास करता है, लेकिन रिमझिम बारिश अपने साथ कई बीमारियां और संक्रमण साथ लाती हैं. इससे न सिर्फ युवा और बूढ़े बल्कि बच्चे को भी इन्फेक्शन का शिकार हो सकते हैं, ऐसे में जरूरी है कि हम बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने में जोर दें. एक एडल्ट के मुकाबले चाइल्ड की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है. इसलिए कुछ हेल्दी आदतों को अपना कर आप अपने लाडले और लाडलियों की इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं.

बच्चों की बरसाती बीमारियों से ऐसे बचाएं

1. हेल्दी ब्रेकफास्ट

अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा किसी तरह की बरसाती बीमारियों से बचा रहे तो बेहतर है कि इसकी शुरुआत सुबह से ही कर दें. अपने बच्चे को ऑयली चीजें खिलाने के बजाए हेल्दी फूड्स सर्व करें, इसमें फल, दूध, अंडा, फलों को शामिल कर सकते हैं,

2. संतरा

संतरा को विटामिन सी का रिच सोर्स माना जाता है इसके जरिए बच्चों के शरीर में बीमारियों और संक्रमण से लड़ने की क्षमता पैदा होती है. बरसात में होने वाली बीमारियों से बचने के लिए इस फल को अपने बच्चों को जरूर खिलाएं. आप चाहें तो ऑरेंज का जूस निकालकर पीने के लिए दे सकते हैं.

3. फिजिकली एक्टिव रखें

पहले के जमाने में जब मोबाइल फोन, लैपटॉप नहीं होते थे और टीवी भी गिने चुने घरों में होता था तब बच्चे शाम के वक्त बाहर जाकर मैदान में खेलना पसंद करते थे, लेकिन अब ज्यादातर बच्चे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के साथ चिपके रहते है. अगर वो फिजिकली एक्टिव नहीं रहेंगे तो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी और वो ज्यादा बीमार पड़ेगे

4. साफ सफाई रखें

अच्छी सेहत के लिए साफ-सफाई पहली शर्त हैं. बारिश के मौसम में आपका हांथ संक्रमित हो सकता है, इसलिए जब भी बच्चा बाहर से घर आए, तो उसका हाथ साबुन से अच्छी तरह धुलाएं, इसके आलावा रेगुलर ब्रश से दांत और जीभ की सफाई करें. इस तरह आप इन्फेक्शन के खतरे को कम कर सकते हैं.

