जनवरी की ठंडी हवाओं से मुरझा गए हैं पौधे? हरा-भरा और खिला-खिला रखने के लिए अपनाएं ये सीक्रेट टिप्स

Winter Plant Care Tips: सर्दियों का मौसम आते ही पौधे पर इसका बुरा असर जल्दी देखने को मिलता है. पौधे मुरझाने या सूखने लग जाते हैं और इसकी पत्तियां भी पीली पड़ने लगती हैं जो सारे पौधों को धीरे-धीरे खराब भी कर देती है. पौधों की नेचुरल ग्रोथ रुक जाती है. जनवरी की ठंडी हवाओं के कारण भी अधिकतर लोगों को पौधों की बुरी हालत भी देखनी पड़ रही है. ठंडे मौसम के कारण पौधों की जड़े काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है अगर इसकी ठीक से देखभाल नहीं की गई तो ये पौधें को काफी तरह से खराब कर देती है. अगर सर्दियों का मौसम आते ही आपके पौधे भी मुरझाने और खराब होने लगते हैं, तो आइए आपको कुछ कमाल के टिप्स बताते हैं, जिसके चलते आप पौधों को जनवरी की ठंडी हवाओं से भी खिला-खिला रख सकते हैं. अपनाएं ये टिप्स.



सर्दियों में पौधों की देखभाल कैसे करें?



1. अधिक खाद न दें

अगर आप सर्दियों में अपने पौधों को हरा-भरा रखना चाहते हैं लेकिन वो काफी ज्यादा मुरझाने लगे हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि अधिक खाद उसमें ना डालें. सर्दियों में पौधों की ग्रोथ काफी ज्यादा धीमी होती है इसलिए हमको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए.



2. हल्की गुड़ाई करें

अगर आप अपने पौधे को हरा-भरा रखना चाहते हैं, तो आपको हल्की-हल्की गुड़ाई बीच-बीच में करते रहनी चाहिए, जिससे आपके पौधे हमेशा भरे-भरे रहे सकें.



3. गीली मिट्टी में पानी न दें

अधिकतर लोग काफी छोटी-छोटी गलतियों को कर देते हैं, जिस वजह से इसका बुरा असर पौधों में काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है आपको कभी भी गीली मिट्टी में पानी देने की गलती को नहीं करना चाहिए.



4. धूप जरूरी है

आपको अपने पौधों को धूप दिखानी जरूरी होती है. रोज कम से कम 3–4 घंटे धूप में आपको रखना ही चाहिए.



Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.