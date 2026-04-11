हर चमकदार साड़ी नहीं होती सिल्क, इन आसान ट्रिक्स से करें असली-नकली की पहचान

भारतीय महिलाएं शादी से लेकर ऑफिस पार्टी में सिल्क की साड़ी कैरी करना पसंद करती हैं. सिल्क की साड़ी में रॉयल लुक आता है. लगभग हर महिला की अलमारी में सिल्क साड़ी जरूर होगी. सिल्क साड़ी काफी महंगी होती है. कई बार महिलाएं नकली या फिर आर्टिफिशियल सिल्क खरीद लेती हैं. आइए जानते हैं असली और नकली सिल्क साड़ी की पहचान कैसे करें.

हाथ से रगड़कर

असली सिल्क को जब आप अपनी हथेलियों के बीज रगड़ेंगी तो उसमें गर्मी महसूस होगी. असली सिल्क नेचुरल फाइबर से बना होता है. ऐसे में उसे रगड़ने वल वह गर्म हो जाता है. सिंथेटिक सिल्क रगड़ने पर भी ठंडा रहता है.

जरी का काम

सिल्क साड़ियों पर अधिकतर जरी का काम होता है. असली सिल्क में चांदी या सोने की तारों का काम किया जाता है. जरी के काम की पहचान के लिए आप साड़ी को उल्टा करके देखें. अगर धागे पीछे बहुत ज्यादा उभरे या चुभने वाले हैं तो यह मशीन का काम हो सकता है. असली सिल्क के धागे सॉफ्ट होते हैं.

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टेक्सचर

असली सिल्क बहुत मुलायम होता है. इसे हाथ पर लगाने से ही मखमली अहसास होता है. नकली सिल्क छूने पर कड़ा-कड़ा महसूस हो सकता है. असली सिल्क को मुट्ठी भींचने पर वैसी सिलवटें नहीं पड़ती जैसी नकली कपड़े में पड़ती है.

बारीकी

हाथ से बुनी हुई सिल्क साड़ी के पीछे असमानता या फिर बुनाई के निशान दिख सकते हैं. जो कि साड़ी की खासियत होती है. मशीन से बनी नकली साड़ियां एकदम परफेक्ट होती है, जो कि सिंथेटिक होने का सबूत हो सकता है.

पानी की बूंद

साड़ी का एक छोटा सा कोन लेकर उसमें पानी की एक बूंद डालें. असली स्लिक पानी को सोख लेता है. जबकि सिंथेटिक सिल्क पर पानी की बूंद फिसल जाती है. इसके अलावा पानी की बूंद काफी देर तक टिकी रहती है.