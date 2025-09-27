मिठाई पर लगे चांदी के वर्क में भी मिलावट मुमकिन, त्योहारों में ऐसे रहें सतर्क, वरना सेहत होगी खराब

Silver Foil Paper: त्यौहारों का मौसम आते ही बाजार में मिठाइयों की भरमार हो जाती है. इन स्वीट्स को अट्रैक्टिव और प्रीमियम लुक देने के लिए उन पर चांदी का वर्क लगाया जाता है. देखने में ये चमकदार परत मिठाई को और खास बना देती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसमें भी मिलावट की संभावना रहती है? नकली वर्क न सिर्फ सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है बल्कि त्योहार की खुशियों को भी फीका कर सकता है.

क्यों होती है मिलावट?

असली चांदी का वर्क महंगा होता है और इसे बनाने की प्रॉसेस भी मेहनत भरा होता है. ऐसे में कुछ दुकानदार ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए एल्युमिनियम या दूसरे मेटल से बना नकली वर्क इस्तेमाल कर देते हैं. ये दिखने में असली जैसा लगता है लेकिन सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है.

नकली चांदी के वर्क से नुकसान

1. एल्युमिनियम बेस्ड वर्क से डाइजेशन को बुरी तरह अफेक्ट कर सकता है.

2. लंबे वक्त तक इनटेक करने से किडनी और लिवर पर बुरा असर पड़ सकता है.

3. स्किन एलर्जी और सिरदर्द जैसी परेशानियां भी हो सकती हैं.

असली और नकली चांदी के वर्क की पहचान कैसे करें?

1. फिंगर टेस्ट

असली चांदी का वर्क उंगली से रगड़ने पर टूटकर उंगलियों पर चिपक जाता है, जबकि नकली वर्क रगड़ने पर आसानी से नहीं टूटता.

2. बर्न टेस्ट

अगर असली चांदी का वर्क जलाया जाए तो वह तुरंत राख बन जाता है, जबकि नकली वर्क जलने पर काला धुआं देता है और राख कम बनती है.

3. पैकिंग पर ध्यान दें

FSSAI (Food Safety and Standards Authority of India) से सर्टिफाइड ब्रांडेड मिठाइयों का वर्क आमतौर पर असली होता है. ढीली पैकिंग या बिना ब्रांड वाली मिठाइयों से बचें.

4. रंग और चमक देखें

असली वर्क की चमक हल्की और नेचुरल होती है, जबकि नकली वर्क जरूरत से ज्यादा तेज और आर्टिफिशियल शाइन लिए होता है.

5. कीमत पर ध्यान दें

बहुत सस्ती मिठाई पर ज्यादा चमकदार वर्क हो, तो सतर्क हो जाएं. असली चांदी का वर्क महंगा होता है, इसलिए ये हर जगह बेझिझक इस्तेमाल नहीं किया जाता.

त्योहारों में रखें ये सावधानियां

1. मिठाई हमेशा भरोसेमंद और नामी दुकानों से खरीदें.

2. घर पर बनी मिठाई में वर्क लगाने से पहले उसका सोर्स चेक करें.

3. बच्चों और बुजुर्गों को बिना जांचे-परखे वर्क लगी मिठाई न खिलाएं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.