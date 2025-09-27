Advertisement
trendingNow12938468
Hindi Newsलाइफस्टाइल

मिठाई पर लगे चांदी के वर्क में भी मिलावट मुमकिन, त्योहारों में ऐसे रहें सतर्क, वरना सेहत होगी खराब

Chandi ka Vark: त्योहारों की रौनक मिठाइयों से ही बढ़ती है, लेकिन मिठाई पर लगे चांदी के वर्क की असलियत परखना जरूरी है. थोड़ी सी जागरूकता आपको और आपके परिवार को नकली वर्क से होने वाले नुकसान से बचा सकती है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 27, 2025, 10:15 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मिठाई पर लगे चांदी के वर्क में भी मिलावट मुमकिन, त्योहारों में ऐसे रहें सतर्क, वरना सेहत होगी खराब

Silver Foil Paper: त्यौहारों का मौसम आते ही बाजार में मिठाइयों की भरमार हो जाती है. इन स्वीट्स को अट्रैक्टिव और प्रीमियम लुक देने के लिए उन पर चांदी का वर्क लगाया जाता है. देखने में ये चमकदार परत मिठाई को और खास बना देती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसमें भी मिलावट की संभावना रहती है? नकली वर्क न सिर्फ सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है बल्कि त्योहार की खुशियों को भी फीका कर सकता है.

क्यों होती है मिलावट?

असली चांदी का वर्क महंगा होता है और इसे बनाने की प्रॉसेस भी मेहनत भरा होता है. ऐसे में कुछ दुकानदार ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए एल्युमिनियम या दूसरे मेटल से बना नकली वर्क इस्तेमाल कर देते हैं. ये दिखने में असली जैसा लगता है लेकिन सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

नकली चांदी के वर्क से नुकसान

1. एल्युमिनियम बेस्ड वर्क से डाइजेशन को बुरी तरह अफेक्ट कर सकता है.

2. लंबे वक्त तक इनटेक करने से किडनी और लिवर पर बुरा असर पड़ सकता है.

3. स्किन एलर्जी और सिरदर्द जैसी परेशानियां भी हो सकती हैं.

असली और नकली चांदी के वर्क की पहचान कैसे करें?

1. फिंगर टेस्ट
असली चांदी का वर्क उंगली से रगड़ने पर टूटकर उंगलियों पर चिपक जाता है, जबकि नकली वर्क रगड़ने पर आसानी से नहीं टूटता.

2. बर्न टेस्ट
अगर असली चांदी का वर्क जलाया जाए तो वह तुरंत राख बन जाता है, जबकि नकली वर्क जलने पर काला धुआं देता है और राख कम बनती है.

3. पैकिंग पर ध्यान दें
FSSAI (Food Safety and Standards Authority of India) से सर्टिफाइड ब्रांडेड मिठाइयों का वर्क आमतौर पर असली होता है. ढीली पैकिंग या बिना ब्रांड वाली मिठाइयों से बचें.

4. रंग और चमक देखें
असली वर्क की चमक हल्की और नेचुरल होती है, जबकि नकली वर्क जरूरत से ज्यादा तेज और आर्टिफिशियल शाइन लिए होता है.

5. कीमत पर ध्यान दें
बहुत सस्ती मिठाई पर ज्यादा चमकदार वर्क हो, तो सतर्क हो जाएं. असली चांदी का वर्क महंगा होता है, इसलिए ये हर जगह बेझिझक इस्तेमाल नहीं किया जाता.

त्योहारों में रखें ये सावधानियां

1. मिठाई हमेशा भरोसेमंद और नामी दुकानों से खरीदें.

2. घर पर बनी मिठाई में वर्क लगाने से पहले उसका सोर्स चेक करें.

3. बच्चों और बुजुर्गों को बिना जांचे-परखे वर्क लगी मिठाई न खिलाएं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

Silver Foilchandi ka vark

Trending news

साउथ अमेरिका के दौरे पर निकले राहुल गांधी, नेताओं और छात्रों से करेंगे मुलाकात
Rahul Gandhi
साउथ अमेरिका के दौरे पर निकले राहुल गांधी, नेताओं और छात्रों से करेंगे मुलाकात
फिलिस्तीनी बच्चों के नाम रखे गए नेहरू...राजदूत ने मदद के लिए मोदी को कहा शुक्रिया
Abdullah Abu Shawesh
फिलिस्तीनी बच्चों के नाम रखे गए नेहरू...राजदूत ने मदद के लिए मोदी को कहा शुक्रिया
ईस्ट इंडिया कंपनी ने जारी किया था भगवान राम वाला सिक्का? अमित मालवीय का वायरल पोस्ट
amit malviya
ईस्ट इंडिया कंपनी ने जारी किया था भगवान राम वाला सिक्का? अमित मालवीय का वायरल पोस्ट
मानसून ने लिया यू टर्न, अब गर्मी-उमस करेगी परेशान, इन जगहों पर दिखेगी हल्की बारिश
Weather
मानसून ने लिया यू टर्न, अब गर्मी-उमस करेगी परेशान, इन जगहों पर दिखेगी हल्की बारिश
सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर भड़कीं महबूबा, FCRA लाइसेंस रद्द करने पर सरकार को कोसा
Jammu Kashmir
सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर भड़कीं महबूबा, FCRA लाइसेंस रद्द करने पर सरकार को कोसा
DNA: दुर्गा भक्तों पर पत्थर फेंकने वालों की 'पद यात्रा', पुलिस ने निकाली परेड
DNA Analysis
DNA: दुर्गा भक्तों पर पत्थर फेंकने वालों की 'पद यात्रा', पुलिस ने निकाली परेड
प्रकाश राज को घुसपैठिए अच्छे लगते हैं, देश में 2 करोड़ 'बाहरी', खर्च होते हैं अरबों
DNA
प्रकाश राज को घुसपैठिए अच्छे लगते हैं, देश में 2 करोड़ 'बाहरी', खर्च होते हैं अरबों
दुर्गा पूजा पंडाल का 'ईसाईकरण'? यहां 10 साल में 29.75% बढ़ी क्रिश्चियन आबादी
DNA Analysis
दुर्गा पूजा पंडाल का 'ईसाईकरण'? यहां 10 साल में 29.75% बढ़ी क्रिश्चियन आबादी
नॉर्थ इंडिया वाली... महिलाओं पर ये क्या बोल गए मंत्रीजी! मचा बवाल, अब मांगेंगे माफी?
TRB Raza
नॉर्थ इंडिया वाली... महिलाओं पर ये क्या बोल गए मंत्रीजी! मचा बवाल, अब मांगेंगे माफी?
यूक्रेन से जंग के बीच रूस की सेना में कितने भारतीय हैं? सामने आया आंकड़ा
russia ukraine war
यूक्रेन से जंग के बीच रूस की सेना में कितने भारतीय हैं? सामने आया आंकड़ा
;