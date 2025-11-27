Advertisement
लाइफस्टाइल

क्या सर्दियों में आपके बच्चे के भी फटने लगे हैं गाल? इन कमाल के घरेलू उपाय से हो जाएंगे मुलायम

Children Soften Cheeks Home Remedies: सर्दियों के मौसम में अधिकतर लोग बड़े से लेकर बच्चों तक गालों के फटने से काफी ज्यादा परेशान रहते हैं. अगर आपका बच्चा भी इससे परेशान है, तो आइए आपको बताते हैं. 

Written By  Ritika|Last Updated: Nov 27, 2025, 04:05 PM IST
Children Soften Cheeks Home Remedies:  सर्दियों के मौसम में बच्चों के गाल हटने वाली दिक्कत काफी ज्यादा होने लग जाती है. ठंडी हवाएं और नमी की कमी बच्चों के नाजूक शरीर को काफी हद तक नुकसान कर सकती है. अगर आप अपने बच्चे को के गाल को हटने से बचाना चाहते हैं, तो आप कुछ घरेलू उपाय को अपना सकते हैं. ये आपके बच्चों के गालों को मुलायम बनाने के लिए मददगार साबित होंगे. आइए आपको बताते हैं.
 

बच्चों के गालों को फटने से कैसे बचाएं?
 

1. मलाई 

अगर आपके बच्चों के गाल काफी ज्यादा फटने लगे हैं और चिड़चिड़ापन फील हो रहा है, तो आप बच्चों के गाल में सोने से पहले मलाई लगा सकते हैं. ये आपके गालों को मुलायम बनाने के लिए आपकी मदद कर सकता है. आपको इसको रोजाना लगाना चाहिए.
 

2. नारियल तेल

नारियल तेल बालों और त्वचा दोनों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. अगर आपके बच्चें के भी गाल फटे हैं, तो आप उनके गालों पर नारियल तेल लगा सकते हैं. नारियल तेल का एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जो आपकी त्वचा के लिए जरूरी है.
 

3. मॉइश्चराइजर 

अगर आप अपने बच्चों के फटे गाल को मुलायम बनाना चाहते हैं, तो मॉइश्चराइजर आपको रोजाना लगाना चाहिए. ये आपके गाल को नमी बनाएं रखने के लिए काफी ज्यादा जरूरी है.
 

4. दूध 

आपको अपने बच्चों के गालों में दूध को भी लगाना चाहिए. ये आपके गालों को नमी बनाने और फटने से बचाने के लिए काफी ज्यादा मददगार साबित होता है.
 

5.  दूध और हल्दी

अगर आप गालों को फटने से बचाना चाहते हैं, तो आपको रोजाना अपने बच्चों के गालों पर  दूध और हल्दी को मिलाकर भी आप लगा सकते हैं.

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

