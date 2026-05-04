Advertisement
trendingNow13204925
Hindi Newsलाइफस्टाइलजल गया है चाय का पतीला, इस तरह करें सफाई, नए जैसी आएगी चमक

जल गया है चाय का पतीला, इस तरह करें सफाई, नए जैसी आएगी चमक

चाय पतीला जलकर काला पड़ जाता है उसे साफ करना बहुत ही मुश्किल होता है. अगर आपका चाय का बर्तन भी जलकर काला पड़ गया है तो आप इस ट्रिक की मदद से बर्तन को साफ कर सकते हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: May 04, 2026, 11:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जल गया है चाय का पतीला, इस तरह करें सफाई, नए जैसी आएगी चमक

कई बार चाय चढ़ाकर हम किसी काम में बिजी हो जाते हैं. ऐसे में चाय जलकर काली हो जाती है. बर्तन में एक काली परत जम जाती है जो कि साफ नहीं होती है. अगर आपका चाय का पतीला भी जलकर काला हो गया है तो आपको इस ट्रिक की मदद से चाय के बर्तन को साफ कर सकते हैं. आइए जानते हैं चाय का पतीला साफ करने का आसान तरीका. 

बेकिंग सोडा-सिरका 

बर्तन का कालापन दूर करने के लिए आप बेकिंग सोडा या सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं. सबसे पहले पतीले में पानी भर दें. इसके बाद इसमें 2 बड़े चम्मच बेकिंग सोडा और सिरका डाल दें. इसके बाद गैस ऑन कर दें. अब इस मिश्रण को अच्छे से उबाल लें. जब मिश्रण ठंडा हो जाए, तब आप स्पंज या फिर स्क्रबर की मदद से चाय के पतीले को साफ कर सकते हैं. 

गर्म पानी और डिटर्जेंट पाउडर 

चाय पतीला जलकर काला हो चुका है तो आप इसे साफ करने के लिए गर्म पानी और डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं. सबसे पहले चाय के बर्तन में गर्म पानी डाल दें. इसके बाद इस पानी में डिटर्जेंट मिलाएं. इसके बाद बेकिंग सोडा भी मिला लें. इसके बाद इसे कुछ घंटों के लिए ऐसे छोड़ दें. फिर पैन को रगड़कर साफ कर लें. 

Add Zee News as a Preferred Source

नमक और नींबू 

नमक और नींबू की मदद से आप चाय का बर्तन साफ कर सकते हैं. नमक और नींबू का इस्तेमाल करने से बर्तन एकदम साफ हो जाएगा. सबसे पहले जले हुए काले बर्तन पर नमक छिड़क दें. इसके बाद इस उससे पर नींबू से टुकड़े से इसे अच्छे से रगड़ लें. इसके बाद साफ पानी से बर्तन धो लें. स्टील का बर्तन एकदम साफ हो जाएगा. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी क...और पढ़ें

TAGS

lifestyleLifestyle news

Trending news

बंगाल चुनाव का सबसे बड़ा उलटफेर, भवानीपुर सीट पर ममता को 15105 वोटों से मिली शिकस्त
Assembly Elections 2026
बंगाल चुनाव का सबसे बड़ा उलटफेर, भवानीपुर सीट पर ममता को 15105 वोटों से मिली शिकस्त
बंगाल में जीत का जश्न मना रहे थे BJP कार्यकर्ता, अचानक बदमाशों ने कर दी फायरिंग
West Bengal Election
बंगाल में जीत का जश्न मना रहे थे BJP कार्यकर्ता, अचानक बदमाशों ने कर दी फायरिंग
बंगाल में सरकार बनाने के बाद क्या है BJP का प्लान? दिख सकते हैं ये बदलाव
West Bengal Election
बंगाल में सरकार बनाने के बाद क्या है BJP का प्लान? दिख सकते हैं ये बदलाव
अब एसिड पिलाए जाने के पीड़ित लोगों को भी मिलेगा दिव्यांग का दर्जा, SC का बड़ा फैसला
 Supreme Court
अब एसिड पिलाए जाने के पीड़ित लोगों को भी मिलेगा दिव्यांग का दर्जा, SC का बड़ा फैसला
बंगाल में बीजेपी की पहली सरकार आते ही पहला काम क्या करेगी? पीएम मोदी ने बताया
Tamil Nadu Election Results 2026
बंगाल में बीजेपी की पहली सरकार आते ही पहला काम क्या करेगी? पीएम मोदी ने बताया
तमिलनाडु का सबसे बड़ा 'धुरंधर', कभी था DMK का सिपहसालार, अब स्टालिन को हराकर चौंकाया
Tamil Nadu Election Results 2026
तमिलनाडु का सबसे बड़ा 'धुरंधर', कभी था DMK का सिपहसालार, अब स्टालिन को हराकर चौंकाया
बंगाली धोती-कुर्ता में मोदी... प्रचंड जीत के बाद BJP दफ्तर में दिखा PM का स्टाइल
West Bengal Election
बंगाली धोती-कुर्ता में मोदी... प्रचंड जीत के बाद BJP दफ्तर में दिखा PM का स्टाइल
'बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से गंगासागर तक खिला कमल...', बोले पीएम मोदी
PM Modi
'बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से गंगासागर तक खिला कमल...', बोले पीएम मोदी
पंजाब में मुख्यमंत्री सेहत योजना बनी वरदान, 65 साल की मां के घुटनों का मुफ्त ऑपरेशन
punjab cm bhagwant mann
पंजाब में मुख्यमंत्री सेहत योजना बनी वरदान, 65 साल की मां के घुटनों का मुफ्त ऑपरेशन
स्टालिन के अभेद्य किले में TVK ने गाड़ा झंडा, ऐतिहासिक जीत की तरफ विजय की पार्टी
Tamil Nadu Assembly election
स्टालिन के अभेद्य किले में TVK ने गाड़ा झंडा, ऐतिहासिक जीत की तरफ विजय की पार्टी