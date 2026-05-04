जल गया है चाय का पतीला, इस तरह करें सफाई, नए जैसी आएगी चमक

कई बार चाय चढ़ाकर हम किसी काम में बिजी हो जाते हैं. ऐसे में चाय जलकर काली हो जाती है. बर्तन में एक काली परत जम जाती है जो कि साफ नहीं होती है. अगर आपका चाय का पतीला भी जलकर काला हो गया है तो आपको इस ट्रिक की मदद से चाय के बर्तन को साफ कर सकते हैं. आइए जानते हैं चाय का पतीला साफ करने का आसान तरीका.

बेकिंग सोडा-सिरका

बर्तन का कालापन दूर करने के लिए आप बेकिंग सोडा या सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं. सबसे पहले पतीले में पानी भर दें. इसके बाद इसमें 2 बड़े चम्मच बेकिंग सोडा और सिरका डाल दें. इसके बाद गैस ऑन कर दें. अब इस मिश्रण को अच्छे से उबाल लें. जब मिश्रण ठंडा हो जाए, तब आप स्पंज या फिर स्क्रबर की मदद से चाय के पतीले को साफ कर सकते हैं.

गर्म पानी और डिटर्जेंट पाउडर

चाय पतीला जलकर काला हो चुका है तो आप इसे साफ करने के लिए गर्म पानी और डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं. सबसे पहले चाय के बर्तन में गर्म पानी डाल दें. इसके बाद इस पानी में डिटर्जेंट मिलाएं. इसके बाद बेकिंग सोडा भी मिला लें. इसके बाद इसे कुछ घंटों के लिए ऐसे छोड़ दें. फिर पैन को रगड़कर साफ कर लें.

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नमक और नींबू

नमक और नींबू की मदद से आप चाय का बर्तन साफ कर सकते हैं. नमक और नींबू का इस्तेमाल करने से बर्तन एकदम साफ हो जाएगा. सबसे पहले जले हुए काले बर्तन पर नमक छिड़क दें. इसके बाद इस उससे पर नींबू से टुकड़े से इसे अच्छे से रगड़ लें. इसके बाद साफ पानी से बर्तन धो लें. स्टील का बर्तन एकदम साफ हो जाएगा.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.