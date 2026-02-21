ड्राई क्लीनिंग पर फालतू पैसा खर्च करना करें बंद, इन कपड़ों को घर पर आसानी से ही करें चकाचक

Advertisement
Hindi Newsलाइफस्टाइलड्राई क्लीनिंग पर फालतू पैसा खर्च करना करें बंद, इन कपड़ों को घर पर आसानी से ही करें चकाचक

How To Clean Clothes Without Dry Cleaning: आजकल लोग ड्राई क्लीनिंग में अच्छे खासे पैसे खर्च कर देते हैं आज आपको कुछ ऐसे कपड़े बताते हैं जिनको आप घर पर ही आसानी से साफ करवा सकते हैं. 

Written By  Ritika|Last Updated: Feb 21, 2026, 12:22 PM IST
How To Clean Clothes Without Dry Cleaning:  आजकल लोग ड्राई क्लीनिंग में पैसा खर्च कर देते हैं लेकिन आपको बता दें कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनको आप घर पर ही आसानी से क्लीन कर सकते हैं इससे आपके कपड़े भी खराब नहीं होंगे. स्वेटर, ब्लाउज या ब्लेजर ये कपड़े ऐसे हैं, जिनको आप बाहर भी साफ नहीं कराएंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा इनके ड्राई क्लीनिंग का झंझट आप छोड़ सकते हैं. आइए आज आपको बताते हैं इसको साफ करने का आसान सा तरीका. ये खबर आपके लिए बेस्ट होने वाली है. 
 

बिना ड्राई क्लीनिंग के कपड़ों को कैसे साफ करें?
 

1. ब्लेजर और हल्की जैकेट 

आजकल लोग अपने सभी कपड़ों को ड्राई क्लीनिंग के लिए दे देते हैं लेकिन कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनको आप घर पर ही आसानी से साफ कर सकते हैं. ब्लेजर और हल्की जैकेट को आप घर पर ही साफ कर सकते हैं. डेकोरेटिव चीजें नहीं लगी है, तो आप ये कर सकते हैं.
 

2. जीन्स 

अधकितर लोग ऐसे भी हैं, जो जीन्स को भी ड्राई क्लीनिंग के लिए दे देते हैं लेकिन आपको बता दें इसको आप आसानी से घर पर भी साफ कर सकते हैं. ठंडे पानी और हल्के डिटर्जेंट से भी साफ करेंगे, तो इसकी रंगत काफी खिलकर नजर आएगी.
 

3. सिल्क और रेयॉन फैब्रिक  

सिल्क और रेयॉन फैब्रिक के कपड़ों को अधिक ड्राई क्लीनिंग की जरूरत नहीं होती है. इसको आप हल्के हाथों से घर पर आसानी से साफ कर सकते हैं. ठंडे पानी और माइल्ड डिटर्जेंट का इस्तेमाल करके आप इसको चकाचक बना सकते हैं.
 

4. स्वेटर

ठंड जाने और आने से पहले लोग स्वेटर को ड्राई क्लीनिंग करवा देते हैं अगर आप भी अपने पैसों को बचाना चाहते हैं, तो स्वेटर को घर पर ही साफ कर सकते हैं. हल्के साबुन और ठंडे पानी में से धोने पर चकाचक बन जाएंगी.
 

ये भी पढे़ंः छोटे-छोटे बचे हुए साबुन के टुकड़े करेंगे बड़ा कमाल, इस्तेमाल करने के 4 स्मार्ट तरीके

 

Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

How to clean clothesclothesDry Cleaning At Home

