Feet Cleaning: बार-बार जमीन पर रखने से पैर हो गए हैं मैले, इस तरह दूर होगा कालापन

How To Get Rid Of Black Foot: शारीरिक मेहनत करने वाला इंसान अपने पैरों का इस्तेमाल काफी ज्यादा करता है. मौजूदा दौर की भागदौड़ में हमारी बॉडी का ये हिस्सा काफी ज्यादा साथ देता है, लेकिन इसका खामियाजा भी उसे भुगतना पड़ता है. अक्सर धूल, गंदा पानी, मिट्टी और कचरे की वजह से हमारे पैर मैले हो जाते है. गर्मी के मौसम में तो धूप और तपिश का असर पैरों पर भी होता है क्योंकि उस वक्त जमीन का टेम्प्रेचर भी काफी हाई रहता है. इसके अलावा कई लोग महीनों तक अपने जूते-चप्पल और मोजे साफ नहीं करते जिससे उसकी गंदगी हमारे पैरों में नजर आने लगती है. आइए जानते हैं कि पैरों में जमी मैल हम कैसे घर में ही साफ कर सकते हैं. इसके लिए महंगे पार्लर में पेडिक्योर (Pedicure) की जरूरत नहीं पड़ेगी.

पैरों का कालापन ऐसे करें दूर

1. हल्दी और बेसन

हल्दी के औषधीय गुणों से हम सभी वाकिफ हैं, सदियों से इसका इस्तेमाल त्वचा की खूबसूरती बढ़ाने के लिए किया जाता है, असको लिए 2 चम्मच बेसन, एक चम्मच शहद और 2 चम्मच हल्दी मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें. इसे पैरों में लगाकर करीब आधे घंटे तक छोड़ दें, आखिर में साफ पानी से पैरों को धो लें, ऐसा करने से पैर पूरी तरह क्लीन हो जाएंगे.

2. बेसन और दही

आप एक कटोरी में 2 बड़ा चम्मच बेसन और उसी के हिसाब से दही और नींबू का रस मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें. इसे पैरों में लगाएं और करीब आधे घंटे तक के लिए छोड़ दें, आखिर में पैरों को पानी और हल्के हाथों से मालिश करते हुए साफ कर लें, ऐसा करने से धूल-मिट्टी और कालेपन से छुटकारा मिल जाएगा.

3. दही और ओट्स

इसके लिए एक कटोरी लें और उसमे दही, नींबू और 4 चम्मच ओट्स मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें. अब इसे हाथों में लगाकर पैरों में हल्की मालिश करें और मास्क को करीब 15 मिनट तक लगा हुआ छोड़ दें. अब पैरों को पानी से भरी हुई बाल्टी या टब में डुबोकर साफ कर लें. आखिर में मॉइश्चराइजर जरूर लगाएं.

