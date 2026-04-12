बिना पैसा खर्च किए चकाचक हो जाएगी छत पर रखी गंदी पानी की टंकी, नोट करें ये 4 आसान तरीके

Pani Tanki Cleaning Tips: छत पर रखी पानी की टंकी को और महीनों में या सालों में ही साफ करते हैं, जिस कारण उसमें गंदगी और बैक्टीरिया और बदबू आती है. कुछ लोग तो इसकी सफाई तक करने को नजरअंदाज कर देते हैं. गर्मी के मौसम की वजह से उसमें गंदगी काफी ज्यादा होने लगती है इसलिए आपको इसकी सफाई करते रहने चाहिए. इसका गंदा पानी स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकते हैं. कुछ लोग तो टंकी को साफ करने के लिए महंगे केमिकल या महंगी-महंगी सर्विस को करवात हैं, लेकिन कुछ खास असर देखने के लिए नहीं मिलता है और छट की टंकी खराब सी हो जाती है.



अगर आप भी छत पर रखी टंकी को साफ करने के लिए महंगी-महंगी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ये चीज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. आप घर पर रखी कुछ घरेलू चीजों की मदद से टंकी को बिल्कुल चकाचक कर सकते हैं. आइए आप भी नोट कर लें टिप्स



गंदी पानी की टंकी को साफ करने के टिप्स

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1. नींबू और नमक का घोल

छत पर रखी गंदी टंकी को अक्सर लोग साफ करना नजरअंदाज कर देते हैं, जिस कारण बाद में उनको कई दिक्कतों का सामना तक करना पड़ता है. गंदी पानी की टंकी को साफ करने के लिए अगर आप घर पर ही कुछ खोज रहे हैं, तो आपके लिए नींबू और नमक का घोल एकदम बेस्ट रहेगा. इस घोल को डालकर आप ब्रश की मदद से इसको साफ कर सकते हैं.



2. फिटकरी और ब्लीचिंग पाउडर घोल

अगर आप अपनी गंदी पड़ी छत की टंकी को चकाचक करना चाहते हैं, तो आप फिटकरी और ब्लीचिंग पाउडर घोल का इस्तेमाल कर सकते है. इस घोल की मदद से आप जगह-जगह डालकर इसको ब्रश की मदद से साफ कर सकते हैं.



3. गुनगुना पानी और डिटर्जेंट

अगर आप छत पर रखी टंकी को चकाचक साफ करना चाहते है, तो आप गुनगुना पानी और डिटर्जेंट का घोल बनाकर भी चकाचक पानी से साप कर सकते हैं. गंदी टंकी साफ करते समय आपको दस्ताने पहन लेने चाहिए.



4. साफ पानी से धोएं

अगर आप छत पर रखी पानी की टंकी को साफ करना चाहते हैं, तो आपको साफ पानी से ही अपनी टंकी को 1-2 बार साफ करना ही चाहिए. पानी से साफ करने के बाद आपको अच्छे से सूखा लेना चाहिए.



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(Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)