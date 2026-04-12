Advertisement
trendingNow13175577
Hindi Newsलाइफस्टाइलबिना पैसा खर्च किए चकाचक हो जाएगी छत पर रखी गंदी पानी की टंकी, नोट करें ये 4 आसान तरीके

बिना पैसा खर्च किए चकाचक हो जाएगी छत पर रखी गंदी पानी की टंकी, नोट करें ये 4 आसान तरीके

Pani Tanki Cleaning Tips: छत पर रखी पानी की टंकी को और महीनों में या सालों में ही साफ करते हैं, जिस कारण उसमें गंदगी और  बैक्टीरिया और बदबू आती है आज आपको इसको साफ करने का आसान तरीका बताते हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Apr 12, 2026, 08:16 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बिना पैसा खर्च किए चकाचक हो जाएगी छत पर रखी गंदी पानी की टंकी, नोट करें ये 4 आसान तरीके

Pani Tanki Cleaning Tips:  छत पर रखी पानी की टंकी को और महीनों में या सालों में ही साफ करते हैं, जिस कारण उसमें गंदगी और  बैक्टीरिया और बदबू आती है. कुछ लोग तो इसकी सफाई तक करने को नजरअंदाज कर देते हैं. गर्मी के मौसम की वजह से उसमें गंदगी काफी ज्यादा होने लगती है इसलिए आपको इसकी सफाई करते रहने चाहिए. इसका गंदा पानी स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकते हैं. कुछ लोग तो टंकी को साफ करने के लिए महंगे केमिकल या महंगी-महंगी सर्विस को करवात हैं, लेकिन कुछ खास असर देखने के लिए नहीं मिलता है और छट की टंकी खराब सी हो जाती है. 
 

अगर आप भी छत पर रखी टंकी को साफ करने के लिए महंगी-महंगी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ये चीज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. आप घर पर रखी कुछ घरेलू चीजों की मदद से टंकी को बिल्कुल चकाचक कर सकते हैं. आइए आप भी नोट कर लें टिप्स
 

गंदी पानी की टंकी को साफ करने के टिप्स

Add Zee News as a Preferred Source

1. नींबू और नमक का घोल

छत पर रखी गंदी टंकी को अक्सर लोग साफ करना नजरअंदाज कर देते हैं, जिस कारण बाद में उनको कई दिक्कतों का सामना तक करना पड़ता है.  गंदी पानी की टंकी को साफ करने के लिए अगर आप घर पर ही कुछ खोज रहे हैं, तो आपके लिए नींबू और नमक का घोल एकदम बेस्ट रहेगा. इस घोल को डालकर आप  ब्रश की मदद से इसको साफ कर सकते हैं.
 

2. फिटकरी और ब्लीचिंग पाउडर घोल

अगर आप अपनी गंदी पड़ी छत की टंकी को चकाचक करना चाहते हैं, तो आप फिटकरी और ब्लीचिंग पाउडर घोल का इस्तेमाल कर सकते है. इस घोल की मदद से आप जगह-जगह डालकर इसको ब्रश की मदद से साफ कर सकते हैं.
 

3.  गुनगुना पानी और डिटर्जेंट  

अगर आप छत पर रखी टंकी को चकाचक साफ करना चाहते है, तो आप  गुनगुना पानी और डिटर्जेंट  का घोल बनाकर भी चकाचक पानी से साप कर सकते हैं. गंदी टंकी साफ करते समय आपको दस्ताने पहन लेने चाहिए.
 

4. साफ पानी से धोएं

अगर आप छत पर रखी पानी की टंकी को साफ करना चाहते हैं, तो आपको साफ पानी से ही अपनी टंकी को 1-2 बार साफ करना ही चाहिए. पानी से साफ करने के बाद आपको अच्छे से सूखा लेना चाहिए.
 

(ये भी पढ़ें:  लाल या काला! गर्मियों में फ्रिज जैसा ठंडा पानी पीने के लिए कौन-सा मटका है बेस्ट? )
 

(Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

...और पढ़ें

TAGS

dirty rooftop water tankPani tanki Cleaning Tips

Trending news

'गाजी के टारगेट पर विक्रांत', दुश्मन के घर में बैठी जासूस बेटी ने भेजा मैसेज और...
India Pakistan News in Hindi
'गाजी के टारगेट पर विक्रांत', दुश्मन के घर में बैठी जासूस बेटी ने भेजा मैसेज और...
जब ईरानी सैनिकों ने दिल्ली में मचाया था कत्लेआम, हिंदुओं की लाशों से पटी थी सड़कें
Nadir Shah
जब ईरानी सैनिकों ने दिल्ली में मचाया था कत्लेआम, हिंदुओं की लाशों से पटी थी सड़कें
दिल्ली से लेकर राजस्थान तक तापमान में उछाल…क्या खतरनाक गर्मी ने दे दी है दस्तक?
weather update
दिल्ली से लेकर राजस्थान तक तापमान में उछाल…क्या खतरनाक गर्मी ने दे दी है दस्तक?
आंखों में मक्का-मदीना, साधु-संतों से नफरत! क्या ये पैंतरे TMC को बनाए पाएंगे विजेता?
DNA
आंखों में मक्का-मदीना, साधु-संतों से नफरत! क्या ये पैंतरे TMC को बनाए पाएंगे विजेता?
8वीं की किताब से मराठा साम्राज्य का नक्शा हटा, NCERT के फैसले पर बढ़ा विवाद
NCERT
8वीं की किताब से मराठा साम्राज्य का नक्शा हटा, NCERT के फैसले पर बढ़ा विवाद
भारत का वो गजब राज्य, जिसे कहा जाता है 'भांग कैपिटल', हजारों एकड़ में उगती है फसल
India Interesting Facts in Hindi
भारत का वो गजब राज्य, जिसे कहा जाता है 'भांग कैपिटल', हजारों एकड़ में उगती है फसल
ग्रेजुएशन वाली टोपी, मेडल और साइकिल पर पापा का साथ... बिटिया की मुस्कान ने जीता दिल
viral
ग्रेजुएशन वाली टोपी, मेडल और साइकिल पर पापा का साथ... बिटिया की मुस्कान ने जीता दिल
'ऐसा PAK ही कर सकता है...', US-ईरान वार्ता में 'आतंकिस्तान' की करतूत पर बोले थरूर
Iran US Talks
'ऐसा PAK ही कर सकता है...', US-ईरान वार्ता में 'आतंकिस्तान' की करतूत पर बोले थरूर
500 रुपये वाला गजब टास्क! लड़की दिनभर घूमी-फिरी... ऐश की, फिर भी 200 बचा लिए, कैसे?
bengaluru news
500 रुपये वाला गजब टास्क! लड़की दिनभर घूमी-फिरी... ऐश की, फिर भी 200 बचा लिए, कैसे?
Bumble के चक्कर में बजा बैंड, पहली डेट का बिल 8500 Rs; कपल कैफे जोन में हो रहा खेला?
Bumble
Bumble के चक्कर में बजा बैंड, पहली डेट का बिल 8500 Rs; कपल कैफे जोन में हो रहा खेला?