घिसने और रगड़ने का झंझट छोड़िए! इन कमाल के किचन टिप्स को अपनाकर चाय की काली पड़ी छन्नी को मिनटों में करें साफ

Tea Strainer Cleaning Tips: अधिकतर लोग अपनी सुबह की शुरूआत चाय से करते हैं, चाय छानने वाली छन्नी काफी ज्यादा गंदी और काली हो जाती है, जिसको साफ करना बेहद ही कठिन होता है लोग घिसने और रगड़ने का झंझट पाल लेते हैं लेकिन फिर भी कुछ खास असर नहीं दिखता है. समय के साथ इसमें बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, इसका बुरा असर सेहत पर देखने को मिलता है. छन्नी का बार-बार इस्तेमाल हर घर में किया जाता है. कुछ समय बाद, छन्नी इतनी ज्यादा गंदी हो जाती है, जिस वजह से फेंकना पड़ता है आज आपको बताते हैं कैसे आप इसकी गंदगी को साफ कर सकते हैं आइए आप भी नोट कर लें.



चाय की काली पड़ी छन्नी को कैसे साफ करें?



1. बेकिंग सोडा

अगर आपकी चाय को छानने वाली छन्नी काफी ज्यादा गंदी और काली पड़ने लगी है, तो आप इसको साफ करने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं. 1 टब में आपको बेकिंग सोडा को डालकर पानी में घोल बना दें और फिर 15-20 मिनट के लिए छन्नी को इसमें डाल दें गंदगी सारी साफ हो जाएगी.



2. नींबू का रस

अगर आप चाय की काली पड़ी छन्नी से परेशान हैं और साफ होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप नींबू का रस डालकर भी उसको अच्छे से साफ कर सकते हैं. गरम पानी में नींबू का रस डालकर उसमें छन्नी डालकर आप साफ कर सकते हैं.



3. साबुन से सफाई

चाय की काली पड़ी छन्नी को साफ करने के लिए आप साबुन के घोल से भी सफाई कर सकते हैं. इसे नई जैसी चमकदार बनाने के लिए आप इसको कर सकते हैं. साबुन लगी हुए छन्नी को रात भर के लिए छोड़ दें और फिर सुबह इसको साफ कर सकते हैं.



4. सिरका

अगर आप चाय की काली पड़ी छन्नी को साफ करना चाहते हैं, तो आप आसानी से इसको सिरके की मदद से भी साफ कर सकते हैं, इससे साफ करने के बाद गंदगी सारी निकाल जाएगी.