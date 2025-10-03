Advertisement
trendingNow12945634
Hindi Newsलाइफस्टाइल

घिसने और रगड़ने का झंझट छोड़िए! इन कमाल के किचन टिप्स को अपनाकर चाय की काली पड़ी छन्नी को मिनटों में करें साफ

Tea Strainer Cleaning Tips:  घर में रखे बर्तन को हमेशा चकाचक बनाना बेहद ही जरूरी होती है वरना दूसरों के सामने अजीब लगता है अगर चाय की काली पड़ी छन्नी साफ नहीं हो रही है, तो आज आपको बताते हैं कैसे साफ कर सकते हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Oct 03, 2025, 07:22 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

घिसने और रगड़ने का झंझट छोड़िए! इन कमाल के किचन टिप्स को अपनाकर चाय की काली पड़ी छन्नी को मिनटों में करें साफ

Tea Strainer Cleaning Tips:  अधिकतर लोग अपनी सुबह की शुरूआत चाय से करते हैं, चाय छानने वाली छन्नी काफी ज्यादा गंदी और काली हो जाती है, जिसको साफ करना बेहद ही कठिन होता है लोग घिसने और रगड़ने का झंझट पाल लेते हैं लेकिन फिर भी कुछ खास असर नहीं दिखता है. समय के साथ इसमें बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, इसका बुरा असर सेहत पर देखने को मिलता है. छन्नी का बार-बार इस्तेमाल हर घर में किया जाता है. कुछ समय बाद, छन्नी इतनी ज्यादा गंदी हो जाती है, जिस वजह से फेंकना पड़ता है आज आपको बताते हैं कैसे आप इसकी गंदगी को साफ कर सकते हैं आइए आप भी नोट कर लें.
 

चाय की काली पड़ी छन्नी को कैसे साफ करें?
 

1. बेकिंग सोडा 

Add Zee News as a Preferred Source

अगर आपकी चाय को छानने वाली छन्नी काफी ज्यादा गंदी और काली पड़ने लगी है, तो आप इसको साफ करने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं. 1 टब में आपको  बेकिंग सोडा को डालकर पानी में घोल बना दें और फिर 15-20 मिनट के लिए छन्नी को इसमें डाल दें गंदगी सारी साफ हो जाएगी.
 

2. नींबू का रस

अगर आप  चाय की काली पड़ी छन्नी से परेशान हैं और साफ होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप नींबू का रस डालकर भी उसको अच्छे से साफ कर सकते हैं. गरम पानी में नींबू का रस डालकर उसमें  छन्नी डालकर आप साफ कर सकते हैं.
 

3. साबुन से सफाई

चाय की काली पड़ी छन्नी को साफ करने के लिए आप साबुन के घोल से भी सफाई कर सकते हैं. इसे नई जैसी चमकदार बनाने के लिए आप इसको कर सकते हैं. साबुन लगी हुए छन्नी को रात भर के लिए छोड़ दें और फिर सुबह इसको साफ कर सकते हैं.
 

4. सिरका 

अगर आप चाय की काली पड़ी छन्नी को साफ करना चाहते हैं, तो आप आसानी से इसको सिरके की मदद से भी साफ कर सकते हैं, इससे साफ करने के बाद गंदगी सारी निकाल जाएगी.

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

...और पढ़ें

TAGS

Tea StrainerKitchen TipsKitchen Cleaning Tips

Trending news

DNA: हिंदुओं को होना होगा संगठित, धर्म की एकता भारत की सुरक्षा की गारंटी है: भागवत
Mohan Bhagwat
DNA: हिंदुओं को होना होगा संगठित, धर्म की एकता भारत की सुरक्षा की गारंटी है: भागवत
DNA: एक खत ने कैसे लगाई आग, हिंसा के लिए अमन का 'लेटर' काफी है
DNA Analysis
DNA: एक खत ने कैसे लगाई आग, हिंसा के लिए अमन का 'लेटर' काफी है
योगी का सनातनी अवतार, उपद्रवियों को चेतावनी...गजवा-ए- हिंद करने वालों को 'जहन्नुम'
DNA Analysis
योगी का सनातनी अवतार, उपद्रवियों को चेतावनी...गजवा-ए- हिंद करने वालों को 'जहन्नुम'
DNA: हे भगवान..अनर्थ! राम के पुतले को जलाने वाले दानव कौन ? महापर्व पर ये कैसी करतूत
Dussehra
DNA: हे भगवान..अनर्थ! राम के पुतले को जलाने वाले दानव कौन ? महापर्व पर ये कैसी करतूत
विजयादशमी पर देश को जगाने वाला खुलासा,'इस्लाम की मुजाहिद बेटियां'..तैयार हो रही हैं!
DNA Anlysis
विजयादशमी पर देश को जगाने वाला खुलासा,'इस्लाम की मुजाहिद बेटियां'..तैयार हो रही हैं!
DNA: विजयादशमी पर योगी का विजय रथ...सनातन की शक्ति की जीत, अपराधियों को चेतावनी
DNA Analysis
DNA: विजयादशमी पर योगी का विजय रथ...सनातन की शक्ति की जीत, अपराधियों को चेतावनी
तमिलनाडु में मां के सामने बेटी को बनाया हवस का शिकार, बर्खास्त किए गए दो पुलिसकर्मी
Tamil Nadu news
तमिलनाडु में मां के सामने बेटी को बनाया हवस का शिकार, बर्खास्त किए गए दो पुलिसकर्मी
सरकार को 60 का सिक्का करना था जारी, सावरकर को अंग्रेजों से...खेड़ा का BJP पर निशाना
congress
सरकार को 60 का सिक्का करना था जारी, सावरकर को अंग्रेजों से...खेड़ा का BJP पर निशाना
मैं RSS पूरा इतिहास बताऊं तो... PM मोदी के बयान पर क्यों बौखलाए ओवैसी?
Asaduddin Owaisi
मैं RSS पूरा इतिहास बताऊं तो... PM मोदी के बयान पर क्यों बौखलाए ओवैसी?
यह उत्सव नहीं बड़ा परिवर्तन है...जम्मू कश्मीर में जले रावण के पुतले
jammu kashmir news
यह उत्सव नहीं बड़ा परिवर्तन है...जम्मू कश्मीर में जले रावण के पुतले
;