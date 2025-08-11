मिनटों में चमक जाएंगे कीचड़ में सने सफेद जूते, आज ही अपनाएं ये आसान ट्रिक!

सफेद जूते कभी भी फैशन आउट नहीं होते हैं. व्हाइट शूज को आप कॉलेज, कैजुअल मीटिंग और फिर ट्रेवल के दौरान पहन सकते हैं. सफेद जूतों में क्लासी लुक मिलता है लेकिन सफेद जूते बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं. गंदे जूते आपका सारा लुक खराब कर देते हैं. आइए जानते हैं सफेद मैले जूतों को साफ करने का आसान ट्रिक

बेकिंग सोडा और सिरका

आप गंदे सफेद जूतों को बेकिंग सोडा और सिरका की मदद से साफ कर सकते हैं. आइए जानते हैं बेकिंग सोडा और सिरका का इस्तेमाल कैसे करें

बेकिंग सोडा और सिरका का कैसे यूज करें

1. एक चम्मच बेकिंग सोडा लें

2. अब इसमें दो चम्मच सिरका और गर्म पानी मिला लें.

3. टूथब्रश में इस मिश्रण को लगाएं. इसके बाद ब्रश से जूतों की सफाई करें.

4.फिर गीले कपड़े से जूतों को पोंछ लें और जूतों को सूखने दें.

5. आपके गंदे जूते चमकने लगंगे.

टूथपेस्ट से करें सफाई

टूथपेस्ट से ना केवल आप दांतों की बल्कि अपने जूतों की भी सफाई कर सकते हैं.

1. टूथपेस्ट का इस्तेमाल करने का तरीका

2. टूथपेस्ट को सीधे दाग वाली जगह पर लगाएं.

3. इसके बाद टूथब्रश की मदद से जूतों पर दाग वाली जगह को रगड़ें.

4. 10 से 15 मिनट के बाद गीले कपड़े से दाग वाली जगह को साफ करें.

5. इस तरह से आपके जूतों पर लगा दाग साफ हो जाएगा.

नींबू और नमक का इस्तेमाल

नींबू और नमक का पेस्ट बनाकर भी आप सफेद जूतों को साफ कर सकते हैं.

कैसे करें जूते साफ

1. एक नींबू को काट लें इसके बाद दाग वाली जगह पर लगाएं.

2. फिर उस जगह पर नमक छिड़क दें.

3. 5 से 10 मिनट बाद ब्रश से उस जगह पर रगड़ें.

4. इस ट्रिग की मदद से आपके जूतों पर लगा दाग और गंदगी दूर हो जाएगी.

गर्म पानी और डिशवॉश लिक्विड का इस्तेमाल

डिशवॉश लिक्वड से आपके गंदे जूते साफ हो जाएंगे. जूतों को साफ करने के लिए एक टब में गर्म पानी लें. इस पानी में डिशवॉश लिक्विड डाल दें. अब स्पंज की मदद से इस लिक्विड को जूतों पर लगाएं. जूतों को ब्रश से रगड़ लें. अब इसके बाद साफ पानी से जूतों को धो लें.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

