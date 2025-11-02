कान में जमी चिपचिपी पीली गंदगी को ऐसे करें साफ, जानें सबसे असरदार तरीका!

कान के अंदर जमी पीली गंदगी को वैक्स कहते हैं. यह कोई गंदगी नहीं बल्कि कान का सुरक्षा कवच हैं. दरअसल ये वैक्स कान को बैक्टीरिया से बचाता है वहीं कान के पर्दे को सुरक्षित रखता है. कई बार ये वैक्स हार्ड हो जाता है जिस वजह से कान में दर्द या फिर खुजली की समस्या होने लगती है. ऐसे में कान के वैक्स को बाहर निकालना चाहिए. चलिए जानते हैं वैक्स को बाहर निकालने का आसान तरीका.

इन चीजों से साफ ना करें कान

कान के वैक्स को साफ करने के लिए कॉटन बड्स, माचिस की तिली या फिर किसी भी शार्प चीज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. इन चीजों का इस्तेमाल करने से वैक्स कान के अंदरूनी हिस्से में जा सकते हैं जिससे कान को नुकसान हो सकता है.

ईयर ड्रॉप्स का करें यूज

कान में जमी गंदगी को निकालने के लिए आप ड्रॉप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. ड्रॉप्स डालने से ईयर वैक्स सॉफ्ट होकर बाहर निकल जाता है. घर के आसपास किसी भी केमिस्ट की दुकान से या फिर डॉक्टर की सलाह पर यर ड्रॉप्स ले सकते हैं. इस ड्रॉप्स को आप कान में दो से तीन दिन डाले. एक से दो दिन में वैक्स नेचुरल बाहर आ जाएगा.

बेबी ऑयल हो सकता है मददगार

कान में जमी गंदगी को बाहर निकालने के लिए आप बेबी ऑयल का भी यूज कर सकते हैं. कान में तेल की कुछ बूंद डाल लें. इसके बाद 2 से 3 दिन बाद कान में जमी गंदगी बाहर निकल जाएगी. ध्यान रखें इस दौरान आप वैक्स को खुद से बाहर नहीं निकालें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

