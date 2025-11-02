Advertisement
trendingNow12984492
Hindi Newsलाइफस्टाइल

कान में जमी चिपचिपी पीली गंदगी को ऐसे करें साफ, जानें सबसे असरदार तरीका!

कई बार कान में जमी पीली गंदगी की वजह से खुजली की समस्या होती है. कान की गंदगी को साफ करने के लिए आप इन तरीको को अपना सकते हैं. आइए जानते हैं कान की गंदगी साफ करने का तरीका. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Nov 02, 2025, 08:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कान में जमी चिपचिपी पीली गंदगी को ऐसे करें साफ, जानें सबसे असरदार तरीका!

कान के अंदर जमी पीली गंदगी को वैक्स कहते हैं. यह कोई गंदगी नहीं बल्कि कान का सुरक्षा कवच हैं. दरअसल ये वैक्स कान को बैक्टीरिया से बचाता है वहीं कान के पर्दे को सुरक्षित रखता है. कई बार ये वैक्स हार्ड हो जाता है जिस वजह से कान में दर्द या फिर खुजली की समस्या होने लगती है. ऐसे में कान के वैक्स को बाहर निकालना चाहिए. चलिए जानते हैं वैक्स को बाहर निकालने का आसान तरीका. 

इन चीजों से साफ ना करें कान 
कान के वैक्स को साफ करने के लिए कॉटन बड्स, माचिस की तिली या फिर किसी भी शार्प चीज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. इन चीजों का इस्तेमाल करने से वैक्स कान के अंदरूनी हिस्से में जा सकते हैं जिससे कान को नुकसान हो सकता है. 

ईयर ड्रॉप्स का करें यूज 
कान में जमी गंदगी को निकालने के लिए आप ड्रॉप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. ड्रॉप्स डालने से ईयर वैक्स सॉफ्ट होकर बाहर निकल जाता है. घर के आसपास किसी भी केमिस्ट की दुकान से या फिर डॉक्टर की सलाह पर यर ड्रॉप्स ले सकते हैं. इस ड्रॉप्स को आप कान में दो से तीन दिन डाले. एक से दो दिन में वैक्स नेचुरल बाहर आ जाएगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

बेबी ऑयल हो सकता है मददगार 
कान में जमी गंदगी को बाहर निकालने के लिए आप बेबी ऑयल का भी यूज कर सकते हैं. कान में तेल की कुछ बूंद डाल लें. इसके बाद 2 से 3 दिन बाद कान में जमी गंदगी बाहर निकल जाएगी. ध्यान रखें इस दौरान आप वैक्स को खुद से बाहर नहीं निकालें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन  या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

महिला का दिमाग बड़ा या पुरुष का? जानें किसकी याददाश्त है तेज   

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

TAGS

health tipslifestyle

Trending news

आज इतिहास रचेगा ISRO: 'बाहुबली' की लॉन्चिंग भारत के लिए क्यों है जरूरी; कैसे रखा गया
ISRO
आज इतिहास रचेगा ISRO: 'बाहुबली' की लॉन्चिंग भारत के लिए क्यों है जरूरी; कैसे रखा गया
चलने लगी हैं ठंडी हवाएं, आंधी-तूफान से बिगड़ेंगे हालात, इन इलाकों में बारिश का अलर्ट
Weather
चलने लगी हैं ठंडी हवाएं, आंधी-तूफान से बिगड़ेंगे हालात, इन इलाकों में बारिश का अलर्ट
60 के हुए शाहरुख खान, बर्थडे विश करने लिए आधी रात से 'मन्नत' के बाहर फैंस का सैलाब
shahrukh khan
60 के हुए शाहरुख खान, बर्थडे विश करने लिए आधी रात से 'मन्नत' के बाहर फैंस का सैलाब
'SIR के डर से मौत' का दावा, गरमाई बंगाल की राजनीति, BJP पर TMC ने लगाया ये आरोप
TMC
'SIR के डर से मौत' का दावा, गरमाई बंगाल की राजनीति, BJP पर TMC ने लगाया ये आरोप
क्या कांग्रेस के लिए पाकिस्तान विजेता है? रेवंत रेड्डी के बयान पर बड़ा सवाल
DNA
क्या कांग्रेस के लिए पाकिस्तान विजेता है? रेवंत रेड्डी के बयान पर बड़ा सवाल
DNA: हिंदुस्तान, तालिबान और शहंशाह, भारत का त्रिशूल कैसे पाकिस्तान के लिए नासूर?
DNA
DNA: हिंदुस्तान, तालिबान और शहंशाह, भारत का त्रिशूल कैसे पाकिस्तान के लिए नासूर?
1 करोड़ की इनकम और स्टेबल करियर भी नहीं आया काम, मिनटों में रिजेक्ट हुआ यूएस वीजा
us
1 करोड़ की इनकम और स्टेबल करियर भी नहीं आया काम, मिनटों में रिजेक्ट हुआ यूएस वीजा
आसमान में नेस्तनाबूद होंगे ड्रोन, बच नहीं पाएगा दुश्मन का आसमानी जासूस
Indian Army
आसमान में नेस्तनाबूद होंगे ड्रोन, बच नहीं पाएगा दुश्मन का आसमानी जासूस
बेंगलुरु के फार्महाउस में रेव पार्टी का भंडाफोड़, 3 नाबालिग समेत 100 हिरासत में
Bengaluru Rave Party
बेंगलुरु के फार्महाउस में रेव पार्टी का भंडाफोड़, 3 नाबालिग समेत 100 हिरासत में
Indigo Airlines को बम से उड़ाने की धमकी! फ्लाइट को मुंबई किया गया डायवर्ट
Hoax Bomb Threat
Indigo Airlines को बम से उड़ाने की धमकी! फ्लाइट को मुंबई किया गया डायवर्ट