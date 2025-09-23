कान में जम गई है गंदगी? फॉलो करें 3 आसान और सेफ तरीके, बिना किसी नुकसान के करें सफाई

How to Clean Ear Wax at Home: कान हमारे शरीर का एक जरूर हिस्सा है, जो बेहद सेंसिटिव होता है. इसलिए कान की सेहत का ख्याल रखना भी बेहद जरूरी है. ऐसे में हमें पता है कि समय-समय पर कान गंदे हो जाते है, जिसके कारण इसकी सफाई करना बहुत जरूरी होती है. लेकिन कई बार गलत तरीकों से कान की सफाई करने से कान को नुकसान पहुंच सकता है. अगर कान में ज्यादा मेल या वैक्स जमा हो जाए तो सुनने में भी परेशानी, खुजली या इंफेक्शन हो सकता है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि कान की सफाई करने के आसान और घरेलू उपाय.

गुनगुने पानी से सफाई करें

गुनगुने पानी से कान की गंदगी आसानी से की जा सकती है. गुनगुना पानी कान की गंदगी को नर्म कर देता है, जिससे उसे निकालना आसान हो जाता है. ऐसे में एक छोटी रबर बल्ब सिरिंज लें, उसमें थोड़ा गुनगुना पानी भरें और सिर को थोड़ा झुकाकर धीरे-धीरे कान में पानी डालें. इसके बाद कुछ सेकंड बाद सिर को दूसरी तरफ झुकाएं, इससे पानी के साथ मेल बाहर निकल जाएगा. इसके बाद साफ सूती कपड़े के कान को पोंछ लें. हालांकि कोशिश करें कि ऐसा करने के लिए कान में कोई चोट या इंफेक्शन न हो.

नारियल या ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल

नारियल या ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल से भी कान की गंदगी को साफ किया जा सकता है. तेल कान की वैक्स को मुलायत करता है, जिससे गंदगी खुद बाहर आने लगती है. इसे इस्तेमाल करने के लिए 2 से 3 बूंदें नारियल या ऑलिव ऑय की कान में डालें. कुछ देर के बाद सिर को उसी करवट रखें. फिर धीरे से सिर सीधा करें, जिससे मेल अपने आप बाहर आ जाएगा. लास्ट में सूती कपड़े से हल्के हाथों से कान की सफाई कर दें.

ईयर ड्रॉप्स

ईयर ड्रॉप्स की मदद से भी आप गंदगी को साफ कर सकते हैं. बाजार में मेडिकल ईयर ड्रॉप्स मिलते हैं, जो गंदगी को अंदर से साफ करने में मदद करता है. हालांकि ये याद रखें कि ईयर ड्रॉप्स डॉक्टर की सलाह ले ही लें. उसके बाद, डॉक्टर के निर्देश के अनुसार 2 से 3 बूंदे कान में डालें. कुछ दिनों तक लगातार इस्तेमाल से कान की गंदगी अपने आप बाहर आ जाती है.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.