कान में जम गई है गंदगी? फॉलो करें 3 आसान और सेफ तरीके, बिना किसी नुकसान के करें सफाई
Advertisement
trendingNow12932975
Hindi Newsलाइफस्टाइल

कान में जम गई है गंदगी? फॉलो करें 3 आसान और सेफ तरीके, बिना किसी नुकसान के करें सफाई

Ear Wax Removing Tips: कान में जमी गंदगी अक्सर कई बीमारियों का कारण बन जाती है. ऐसे में इसकी सफाई करना बेहद जरूरी होता है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि कान की गंदगी को आसान को सेफ तरीके से कैसे साफ कर सकते हैं?

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 23, 2025, 01:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कान में जम गई है गंदगी? फॉलो करें 3 आसान और सेफ तरीके, बिना किसी नुकसान के करें सफाई

How to Clean Ear Wax at Home: कान हमारे शरीर का एक जरूर हिस्सा है, जो बेहद सेंसिटिव होता है. इसलिए कान की सेहत का ख्याल रखना भी बेहद जरूरी है. ऐसे में हमें पता है कि समय-समय पर कान गंदे हो जाते है, जिसके कारण इसकी सफाई करना बहुत जरूरी होती है. लेकिन कई बार गलत तरीकों से कान की सफाई करने से कान को नुकसान पहुंच सकता है. अगर कान में ज्यादा मेल या वैक्स जमा हो जाए तो सुनने में भी परेशानी, खुजली या इंफेक्शन हो सकता है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि कान की सफाई करने के आसान और घरेलू उपाय. 

 

गुनगुने पानी से सफाई करें
गुनगुने पानी से कान की गंदगी आसानी से की जा सकती है. गुनगुना पानी कान की गंदगी को नर्म कर देता है, जिससे उसे निकालना आसान हो जाता है. ऐसे में एक छोटी रबर बल्ब सिरिंज लें, उसमें थोड़ा गुनगुना पानी भरें और सिर को थोड़ा झुकाकर धीरे-धीरे कान में पानी डालें. इसके बाद कुछ सेकंड बाद सिर को दूसरी तरफ झुकाएं, इससे पानी के साथ मेल बाहर निकल जाएगा. इसके बाद साफ सूती कपड़े के कान को पोंछ लें. हालांकि कोशिश करें कि ऐसा करने के लिए कान में कोई चोट या इंफेक्शन न हो. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

नारियल या ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल
नारियल या ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल से भी कान की गंदगी को साफ किया जा सकता है. तेल कान की वैक्स को मुलायत करता है, जिससे गंदगी खुद बाहर आने लगती है. इसे इस्तेमाल करने के लिए 2 से 3 बूंदें नारियल या ऑलिव ऑय की कान में डालें. कुछ देर के बाद सिर को उसी करवट रखें. फिर धीरे से सिर सीधा करें, जिससे मेल अपने आप बाहर आ जाएगा. लास्ट में सूती कपड़े से हल्के हाथों से कान की सफाई कर दें. 

 

ईयर ड्रॉप्स
ईयर ड्रॉप्स की मदद से भी आप गंदगी को साफ कर सकते हैं. बाजार में मेडिकल ईयर ड्रॉप्स मिलते हैं, जो गंदगी को अंदर से साफ करने में मदद करता है. हालांकि ये याद रखें कि ईयर ड्रॉप्स डॉक्टर की सलाह ले ही लें. उसके बाद, डॉक्टर के निर्देश के अनुसार 2 से 3 बूंदे कान में डालें. कुछ दिनों तक लगातार इस्तेमाल से कान की गंदगी अपने आप बाहर आ जाती है. 

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

Kaise Kare Kano Ko Saafear wax removing tips

Trending news

'JK में सरकार चलाना तलवार की धार पर चलने जैसा', ऐसा क्यों बोले फारूक अब्दुल्लाह
jammu kashmir news
'JK में सरकार चलाना तलवार की धार पर चलने जैसा', ऐसा क्यों बोले फारूक अब्दुल्लाह
FIR-वारंट में नहीं लिखी जाएगी कास्ट, जातिगत रैलियों पर बैन; HC के निर्देश पर फैसला
DNA
FIR-वारंट में नहीं लिखी जाएगी कास्ट, जातिगत रैलियों पर बैन; HC के निर्देश पर फैसला
'सैटेलाइट बॉडीगार्ड' से खौफ में चीन-पाक! हवा में ध्वस्त हो जाएगा 'दुश्मन'
DNA Analysis
'सैटेलाइट बॉडीगार्ड' से खौफ में चीन-पाक! हवा में ध्वस्त हो जाएगा 'दुश्मन'
'I LOVE मोहम्मद' के नाम पर हो रही हिंसा के पीछे कौन? पुलिस एक्शन की निकाल रखी है काट
DNA
'I LOVE मोहम्मद' के नाम पर हो रही हिंसा के पीछे कौन? पुलिस एक्शन की निकाल रखी है काट
हफ्तेभर रहेगा शुष्क और गर्म मौसम, फिर बाय-बाय कर जाएगा मॉनसून; जानें ताजा अपडेट
weather update
हफ्तेभर रहेगा शुष्क और गर्म मौसम, फिर बाय-बाय कर जाएगा मॉनसून; जानें ताजा अपडेट
'उसके सपने बहुत बड़े हैं', 5 करोड़ मांग रही पत्नी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या चेतावनी दी?
Supreme Court
'उसके सपने बहुत बड़े हैं', 5 करोड़ मांग रही पत्नी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या चेतावनी दी?
'पीड़ित जैसा महसूस न करें...' H-1B-टैरिफ पर बोले थरूर, PM मोदी की तारीफ की
Shashi Tharoor
'पीड़ित जैसा महसूस न करें...' H-1B-टैरिफ पर बोले थरूर, PM मोदी की तारीफ की
जुबीन गर्ग के शव का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, सबूत जुटाने सिंगापुर जाएगी असम पुलिस
Assam News in hindi
जुबीन गर्ग के शव का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, सबूत जुटाने सिंगापुर जाएगी असम पुलिस
अहमदाबाद क्रैश में क्या दबाई जा रही सच्चाई? रडार पर सिविल एविएशन, SC क्या बोला?
Air India Plane crash
अहमदाबाद क्रैश में क्या दबाई जा रही सच्चाई? रडार पर सिविल एविएशन, SC क्या बोला?
पंजाब के लोगों को मान सरकार की बड़ी सौगात, सभी को मिलेगा 10 लाख तक का कैशलेस इलाज
Punjab news in hindi
पंजाब के लोगों को मान सरकार की बड़ी सौगात, सभी को मिलेगा 10 लाख तक का कैशलेस इलाज
;