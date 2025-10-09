Advertisement
trendingNow12954236
Hindi Newsलाइफस्टाइल

करवा चौथ से पहले इन 4 कमाल हैक्स से काले पड़े सोने-चांदी की ज्वेलरी को चमकाएं

How To Clean Gold And Silver Jewelery:  करवा चौथ में अपनी पुरानी ज्वेलरी को भी पहनते हैं, अगर आपकी भी सोने-चांदी की ज्वेलरी काली पड़ गई है, तो आप इसको आसानी से साफ कर सकते हैं. आइए आपको बताते हैं साफ करने के टिप्स

Written By  Ritika|Last Updated: Oct 09, 2025, 01:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

करवा चौथ से पहले इन 4 कमाल हैक्स से काले पड़े सोने-चांदी की ज्वेलरी को चमकाएं

How To Clean Gold And Silver jewellery:  त्योहारों का सीजन चल रहा है और ऐसा में लोगों को कुछ ना कुछ खरीदकर पहनने का मन करता ही है, इस दिन को खास बनाने के लिए महिलाएं तरह-तरह की ज्वेलरी को खरीदकर पहनना काफी ज्यादा पसंद करती हैं, अगर आपकी पुरानी सोने-चांदी की ज्वेलरी काली पड़ गई है और काफी बार साफ करने के बाद भी कुछ खास असर नहीं दिख रहा है, तो आज आपको बताते हैं आप कैसे इसको आसानी से साफ कर सकते हैं, इसको चमकाने के कई सारे हैक्स हैं, जिसको अपनाकर आप काली पड़ी सोने-चांदी की ज्वेलरी को साफ कर सकते हैं, आइए आपको बताते हैं.
 

सोने-चांदी की ज्वेलरी को कैसे साफ करे?
 

1. बेकिंग सोडा 

Add Zee News as a Preferred Source

अगर आप सोने-चांदी की ज्वेलरी को साफ करना चाहती हैं, तो आपको बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करना चाहिए, आपको एक टब लेना है और उसमें पानी को भरना है और फिर बेकिंग सोडा को उसमें डालकर इसमें अपनी काली पड़ी सोने-चांदी की ज्वेलरी को डाल देना है और फिर अच्छे से साफ करना है.
 

2. टूथपेस्ट 

सोने-चांदी की ज्वेलरी को करवा चौथ से पहले साफ करने के लिए आपको टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, हल्के-हल्के ब्रश से आपको अपनी काली पड़ी ज्वेलरी को साफ करना है.
 

3. नमक और नींबू

अगर आप सोने-चांदी की ज्वेलरी को साफ करना चाहते है, तो आप नमक और नींबू के रस से भी इसको साफ कर सकते हैं. आपको एक टब में गुनगुना पानी लेना है और फिर नमक और नींबू को इसमें आपको मिला देना है, फिर अच्छे से इन सभी ज्वेलरी को साफ कर लेना है.
 

4. लिक्विड डिश सोप 

सोने-चांदी की ज्वेलरी को साफ करने के लिए लिक्विड डिश सोप भी काफी ज्यादा मददगार साबित होता है. आपको पानी के साथ में इसको मिलाकर फिर लिक्विड डिश सोप से इसको साफ करने से आपकी ये समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी.
 

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

...और पढ़ें

TAGS

Karwa chauth 2025How To Clean gold and silver jewellery

Trending news

नमस्ते दोस्तों...प्रेस कांफ्रेंस में कीर स्टार्मर ने जीता दिल, दिखाया भारतीय प्रेम
Keir Starmer
नमस्ते दोस्तों...प्रेस कांफ्रेंस में कीर स्टार्मर ने जीता दिल, दिखाया भारतीय प्रेम
'अदालत का माहौल ऐसा होना चाहिए...' जूते फेंकने की घटना पर पूर्व SC जज की सलाह
Supreme Court
'अदालत का माहौल ऐसा होना चाहिए...' जूते फेंकने की घटना पर पूर्व SC जज की सलाह
डैडी, फीस कब दोगे... आधी फीस नहीं देने पर फैज को जमीन पर बैठाकर दिलवाया एग्जाम
Bhiwandi
डैडी, फीस कब दोगे... आधी फीस नहीं देने पर फैज को जमीन पर बैठाकर दिलवाया एग्जाम
93 साल में पहली बार भारतीय वायु सेना दिवस के मौके पर वायरल हुआ ऐसा 'मेन्यू बम'?
operation sindoor
93 साल में पहली बार भारतीय वायु सेना दिवस के मौके पर वायरल हुआ ऐसा 'मेन्यू बम'?
2-3 दिन बाद CM ने दौरा किया, सांसद पर घुसपैठियों ने हमला किया...,' BJP का TMC पर वार
west bengal weather
2-3 दिन बाद CM ने दौरा किया, सांसद पर घुसपैठियों ने हमला किया...,' BJP का TMC पर वार
टीवीके प्रमुख विजय के आवास पर बम की धमकी से हड़कंप, पुलिस ने ली कोने-कोने की तलाशी
TVK chief Vijay news
टीवीके प्रमुख विजय के आवास पर बम की धमकी से हड़कंप, पुलिस ने ली कोने-कोने की तलाशी
हमारे रिश्तों की बुनियाद डेमोक्रेसी, फ्रीडम पर है...मोदी और स्टार्मर की मुलाकात
PM Modi
हमारे रिश्तों की बुनियाद डेमोक्रेसी, फ्रीडम पर है...मोदी और स्टार्मर की मुलाकात
हमें उम्मीद है कि... इजरायल-हमास डील पर आया पीएम मोदी का पहला रिएक्शन, कही मन की बात
PM Modi
हमें उम्मीद है कि... इजरायल-हमास डील पर आया पीएम मोदी का पहला रिएक्शन, कही मन की बात
मुंबई में 150 की रफ्तार पर दौड़ी Porsche, बिगड़ा बैलेंस और..., BMW से कर रही थी रेस
Mumbai Porsche accident
मुंबई में 150 की रफ्तार पर दौड़ी Porsche, बिगड़ा बैलेंस और..., BMW से कर रही थी रेस
भाई हैं जुबीन की मौत का कारण? पत्नी ने बताया जाना चाहते थे सिंगर के साथ सिंगापुर
Zubeen Garg
भाई हैं जुबीन की मौत का कारण? पत्नी ने बताया जाना चाहते थे सिंगर के साथ सिंगापुर