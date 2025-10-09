करवा चौथ से पहले इन 4 कमाल हैक्स से काले पड़े सोने-चांदी की ज्वेलरी को चमकाएं

How To Clean Gold And Silver jewellery: त्योहारों का सीजन चल रहा है और ऐसा में लोगों को कुछ ना कुछ खरीदकर पहनने का मन करता ही है, इस दिन को खास बनाने के लिए महिलाएं तरह-तरह की ज्वेलरी को खरीदकर पहनना काफी ज्यादा पसंद करती हैं, अगर आपकी पुरानी सोने-चांदी की ज्वेलरी काली पड़ गई है और काफी बार साफ करने के बाद भी कुछ खास असर नहीं दिख रहा है, तो आज आपको बताते हैं आप कैसे इसको आसानी से साफ कर सकते हैं, इसको चमकाने के कई सारे हैक्स हैं, जिसको अपनाकर आप काली पड़ी सोने-चांदी की ज्वेलरी को साफ कर सकते हैं, आइए आपको बताते हैं.



सोने-चांदी की ज्वेलरी को कैसे साफ करे?



1. बेकिंग सोडा

अगर आप सोने-चांदी की ज्वेलरी को साफ करना चाहती हैं, तो आपको बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करना चाहिए, आपको एक टब लेना है और उसमें पानी को भरना है और फिर बेकिंग सोडा को उसमें डालकर इसमें अपनी काली पड़ी सोने-चांदी की ज्वेलरी को डाल देना है और फिर अच्छे से साफ करना है.



2. टूथपेस्ट

सोने-चांदी की ज्वेलरी को करवा चौथ से पहले साफ करने के लिए आपको टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, हल्के-हल्के ब्रश से आपको अपनी काली पड़ी ज्वेलरी को साफ करना है.



3. नमक और नींबू

अगर आप सोने-चांदी की ज्वेलरी को साफ करना चाहते है, तो आप नमक और नींबू के रस से भी इसको साफ कर सकते हैं. आपको एक टब में गुनगुना पानी लेना है और फिर नमक और नींबू को इसमें आपको मिला देना है, फिर अच्छे से इन सभी ज्वेलरी को साफ कर लेना है.



4. लिक्विड डिश सोप

सोने-चांदी की ज्वेलरी को साफ करने के लिए लिक्विड डिश सोप भी काफी ज्यादा मददगार साबित होता है. आपको पानी के साथ में इसको मिलाकर फिर लिक्विड डिश सोप से इसको साफ करने से आपकी ये समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी.

