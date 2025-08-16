घर पर ही आसानी से इस तरह साफ करें गोल्ड ज्वेलरी, इन आसान हैक्स से चमकने लगेंगे आपके जेवर!
Advertisement
trendingNow12884047
Hindi Newsलाइफस्टाइल

घर पर ही आसानी से इस तरह साफ करें गोल्ड ज्वेलरी, इन आसान हैक्स से चमकने लगेंगे आपके जेवर!

गोल्ड की ज्वेलरी की चमक फीकी नहीं पड़ती है लेकिन कुछ सालों बाद ज्वेलरी पर गंदगी जम जाती है जिस वजह से ज्वेलरी का रंग फीका पड़ जाता है. गोल्ड की ज्वेलरी को घर पर आप आसानी से साफ कर सकते हैं. 

Written By  Shilpa|Last Updated: Aug 16, 2025, 06:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

घर पर ही आसानी से इस तरह साफ करें गोल्ड ज्वेलरी, इन आसान हैक्स से चमकने लगेंगे आपके जेवर!

गोल्ड की ज्वेलरी कभी भी फैशन आउट नहीं होताहै. महिलाएं आज भी गोल्ड ज्वेलरी को पहनना पसंद करती है. वहीं एक समय बाद गोल्ड की ज्वेलरी का रंग फीका पड़ जाता है. गोल्ड की ज्वेलरी गंदी नजर आती है. ऐसे में लोगों को समझ नहीं आता है कि क्या करना चाहिए. क्या आप जानते हैं आप घर पर भी गोल्ड की ज्वेलरी को साफ कर सकते हैं. आइए जानते हैं गोल्ड की ज्वेलरी साफ करने का तरीका. 

शैंपू से साफ करें गोल्ड ज्वेलरी 
माइंडल शैंपू से आप गोल्ड की ज्वोलरी को साफ कर सकते हैं. शैंपू हार्श नहीं होते हैं, ऐसे में आप गोल्ड ज्वेलरी साफ करने लिए शैंपू का इस्तेमाल कर सकते हैं. 

एक बाउल में गुननुना पानी लें. पानी में शैंपू डाल दें. 
अब गोल्ड ज्वेलरी को 15 मिनट तक पानी में भिगोकर रख दें. 
गोल्ड ज्वलेरी के सरफेस पर जमी गंदगी हट जाएगी 
अब एक ब्रश या टूथब्रश लें. हल्के हाथ से टूथब्रश को ज्वेलरी पर रगड़े. 
अब ज्वेलरी को साफ पानी में धो लें और एक साफ कपड़े से पोंछ लें. 
आपकी ज्वेलरी में चमक देखने को मिलेगी. 

गोल्ड ज्वेलरी की सफाई के दौरान इन बातों का रखें ध्यान 
गोल्ड ज्वेलरी को सिंक में कभी भी साफ ना करें. ज्वेलरी को साफ करने के लिए हमेशा एक बाउल का इस्तेमाल करें. 

गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें 
गोल्ड की ज्वेलरी को साफ करने के लिए गर्म पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें. गर्म पानी से मेटल खराब हो सकता है. ज्वेलरी को हमेशा नॉर्मल पानी में साफ करना चाहिए. 

इन चीजों का इस्तेमाल ना करें 
गोल्ड ज्वेलरी को चमकदार बनाने के लिए हार्श केमिकल जैसे ब्लीच, एसिटोन और क्लोरीन का यूज ना करें. इस चीजों का इस्तेमाल करने से ज्वेलरी का कलर भी बदल सकता है. वहीं सिरका का इस्तेमाल करने से गोल्ड की ज्वेलरी खराब हो सकती है. गोल्ड बहुत ही सॉफ्ट मेटल होता है ऐस में टूथपेस्ट, बेकिंग सोड़ा से गोल्ड का मेटल खराब हो सकता है. 

इसे भी पढ़ें: इन तरीकों से मिनटों में साफ करें चांदी की बिछिया और पायल, नए जैसे आएंगे नजर 

 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

TAGS

lifestylecleaning tips

Trending news

हिमाचल में कुदरत का रौद्र रूप, पानी की लहर से ढह गया आलीशान घर,वीडियो उड़ा देगा होश
Himachal Pradesh Weather Update
हिमाचल में कुदरत का रौद्र रूप, पानी की लहर से ढह गया आलीशान घर,वीडियो उड़ा देगा होश
जहां 13 साल से BJP की सरकार, कैसे बना रेबीज फ्री स्टेट? 30 दिन में 63 हजार टीकाकरण
Goa
जहां 13 साल से BJP की सरकार, कैसे बना रेबीज फ्री स्टेट? 30 दिन में 63 हजार टीकाकरण
देश के बंटवारे यानी विभाजन की विभीषिका का जिम्मेदार कौन था? NCERT ने बताया, मचा बवाल
NCERT
देश के बंटवारे यानी विभाजन की विभीषिका का जिम्मेदार कौन था? NCERT ने बताया, मचा बवाल
'राष्ट्रपति-राज्यपाल के बिल पर समय नहीं तय कर सकता कोर्ट...', सरकार ने क्यों कहा?
Supreme Court
'राष्ट्रपति-राज्यपाल के बिल पर समय नहीं तय कर सकता कोर्ट...', सरकार ने क्यों कहा?
सांभर उत्तर भारतीयों की देन है? शशि थरूर ने जो बताया, कम लोगों को पता होगा
shashi tharoor news
सांभर उत्तर भारतीयों की देन है? शशि थरूर ने जो बताया, कम लोगों को पता होगा
'लोग हमें बंटवारे का जिम्मेदार मानते हैं', NCERT में क्या एड कराना चाहते हैं ओवैसी?
Asaduddin Owaisi
'लोग हमें बंटवारे का जिम्मेदार मानते हैं', NCERT में क्या एड कराना चाहते हैं ओवैसी?
Live: नोएडा में 'SIR' को लेकर पोस्टर वार, चुनाव आयोग पर आरोप, हरकत में प्रशासन
aaj ki taza khabar
Live: नोएडा में 'SIR' को लेकर पोस्टर वार, चुनाव आयोग पर आरोप, हरकत में प्रशासन
बंगाल में हम गठबंधन को तैयार, बस कांग्रेस पहल करे..किस पार्टी ने कर दिया ऐलान?
bangal poll
बंगाल में हम गठबंधन को तैयार, बस कांग्रेस पहल करे..किस पार्टी ने कर दिया ऐलान?
GST 2.0 पर ऐलान के बाद कांग्रेस की बड़ी मांग, कहा- आधिकारिक पत्र जारी करे सरकार
GST
GST 2.0 पर ऐलान के बाद कांग्रेस की बड़ी मांग, कहा- आधिकारिक पत्र जारी करे सरकार
'चोरी-चोरी, चुपके-चुपके'...राहुल गांधी ने 'वोट चोरी' को पोस्‍ट किया वीडियो और...
Congress Vote Stealing Campaign
'चोरी-चोरी, चुपके-चुपके'...राहुल गांधी ने 'वोट चोरी' को पोस्‍ट किया वीडियो और...
;