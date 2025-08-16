घर पर ही आसानी से इस तरह साफ करें गोल्ड ज्वेलरी, इन आसान हैक्स से चमकने लगेंगे आपके जेवर!

गोल्ड की ज्वेलरी कभी भी फैशन आउट नहीं होताहै. महिलाएं आज भी गोल्ड ज्वेलरी को पहनना पसंद करती है. वहीं एक समय बाद गोल्ड की ज्वेलरी का रंग फीका पड़ जाता है. गोल्ड की ज्वेलरी गंदी नजर आती है. ऐसे में लोगों को समझ नहीं आता है कि क्या करना चाहिए. क्या आप जानते हैं आप घर पर भी गोल्ड की ज्वेलरी को साफ कर सकते हैं. आइए जानते हैं गोल्ड की ज्वेलरी साफ करने का तरीका.

शैंपू से साफ करें गोल्ड ज्वेलरी

माइंडल शैंपू से आप गोल्ड की ज्वोलरी को साफ कर सकते हैं. शैंपू हार्श नहीं होते हैं, ऐसे में आप गोल्ड ज्वेलरी साफ करने लिए शैंपू का इस्तेमाल कर सकते हैं.

एक बाउल में गुननुना पानी लें. पानी में शैंपू डाल दें.

अब गोल्ड ज्वेलरी को 15 मिनट तक पानी में भिगोकर रख दें.

गोल्ड ज्वलेरी के सरफेस पर जमी गंदगी हट जाएगी

अब एक ब्रश या टूथब्रश लें. हल्के हाथ से टूथब्रश को ज्वेलरी पर रगड़े.

अब ज्वेलरी को साफ पानी में धो लें और एक साफ कपड़े से पोंछ लें.

आपकी ज्वेलरी में चमक देखने को मिलेगी.

गोल्ड ज्वेलरी की सफाई के दौरान इन बातों का रखें ध्यान

गोल्ड ज्वेलरी को सिंक में कभी भी साफ ना करें. ज्वेलरी को साफ करने के लिए हमेशा एक बाउल का इस्तेमाल करें.

गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें

गोल्ड की ज्वेलरी को साफ करने के लिए गर्म पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें. गर्म पानी से मेटल खराब हो सकता है. ज्वेलरी को हमेशा नॉर्मल पानी में साफ करना चाहिए.

इन चीजों का इस्तेमाल ना करें

गोल्ड ज्वेलरी को चमकदार बनाने के लिए हार्श केमिकल जैसे ब्लीच, एसिटोन और क्लोरीन का यूज ना करें. इस चीजों का इस्तेमाल करने से ज्वेलरी का कलर भी बदल सकता है. वहीं सिरका का इस्तेमाल करने से गोल्ड की ज्वेलरी खराब हो सकती है. गोल्ड बहुत ही सॉफ्ट मेटल होता है ऐस में टूथपेस्ट, बेकिंग सोड़ा से गोल्ड का मेटल खराब हो सकता है.

