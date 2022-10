Jewelry Cleaning: सोने-चांदी के जेवर हो गए बदरंग, किचन की इस बची हुई चीज से करें साफ; चमकेंगे नए जैसे

How To Clean Gold Silver Jewelry At Home: भारत में सोने-चांदी के जेवर पहनने का शौक काफी ज्यादा है, हर महिलाएं अपने घर में ज्वैलरी जरूर रखती हैं, ताकि वक्त पड़ने पर उसे पहना जा सके, हालांकि कई महिलाएं रेगुलर गले ही चेन, झुमके, इयररिंग्स, पायल या एंक्लेट पहनना पसंद करती है, लेकिन बार-बार पसीना लगने की वजह से ये मैले हो जाते हैं. ऐसे हालात में आमतौर आप सुनार के पास जाती होंगी, जिसमें अच्छा खासा खर्च आ सकता है. हालांकि काफी कम लोग इस बात से वाकिफ हैं कि ज्वैलरी शॉप के चक्कर लगाए या केमिकल का इस्तेमाल किए बिना भी आप इन गहनों को नए जैसे चमका सकते हैं. इसके लिए आपको किचन की बची हुई चीज का इस्तेमाल करना होगा

बची हुए चायपत्ती से साफ करें गहने

हम बात कर रहे हैं चायपत्ती की, अक्सर हम चाय बनाने के बाद बची हुई टी लीव्स को कूड़े दान में फेंक देते हैं, लेकिन अगर आप इसके फायदे जानेंगे तो दांतो तले उंगली दबा लेंगे. बेकार सी नजर आने वाली इस चीज की मदद से आप हजारों लाखों की ज्वैलरी को क्लीन कर सकते है.

-सबसे पहले बची हुई चायपत्ती को अच्छी तरह साफ पानी से धो लें

-अब एक पतीले में पानी को गर्म करें और इस चायपत्ती को उसमें डाल दें

-अब इसके खौलने का इंतजार करें और फिर इसे 2 अलग-अलग शीशे की कटोरी में निकाल लें.

-अब इन दोनों कटोरियों में एक एक चम्मच बेकिंग सोडा को डालकर मिक्स करें.

- दोनों ग्लास बाउल में एक एक चम्मच डिटर्जेंट डालकर अच्छी तरह मिला लें.

-इस बात को याद रखें कि सोना और चांदी दोनों को अलग-अलग बर्तन में डालना है

-जिस कटोरी में सोने के बर्तन डालने है सिर्फ उसमें एक चम्मच हल्दी पाउडर मिलाएं

-अब हल्दी वाले सॉल्यूशन में सोने के जेवर डालें और दूसरी कटोरी में चांदी की चीजें डालें.

-इसे करीब तक मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें, फिर जेवर को प्लास्टिक या फाइबर की ट्रे में निकालें

-अब सोने और चांदी के गहनों को पुराने टूथब्रश की मदद से हल्का रगड़कर साफ करें

-अब दोनों कटोरी को साफ करके इसमें क्लीन वाटर रखें और फिर इसमें जेवर डालें

-थोड़ी देर साफ पानी में डूबे रखने के बाद जेवर को निकाल लें और सूती कपड़े से पोछ लें

-अब आपके गहने पूरी तरह क्लीन हो जाएंगे और नए जैसे चमकने लगेंगे.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

