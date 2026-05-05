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Hindi Newsलाइफस्टाइलकिचन की चिमनी में जम गई है गंदगी, मात्र 6 रुपये में एकदम साफ हो जाएगी स्मोकस्टैक, क्या है साफ करने का देसी तरीका

किचन की चिमनी में जम गई है गंदगी, मात्र 6 रुपये में एकदम साफ हो जाएगी स्मोकस्टैक, क्या है साफ करने का देसी तरीका

किचन में लगी चिमनी पर एक बार गंदगी चिपक जाती है तो आसानी से हटने का नाम नहीं लेती है. लेकिन आप इस देसी उपाय की मदद से चिमनी को आसानी से साफ कर सकते हैं. आइए जानते हैं चिमनी को साफ करने का सबसे सही तरीका. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: May 05, 2026, 09:59 PM IST
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किचन की चिमनी में जम गई है गंदगी, मात्र 6 रुपये में एकदम साफ हो जाएगी स्मोकस्टैक, क्या है साफ करने का देसी तरीका

रोजाना तेल-मसाले वाला खाना बनाने से चिमनी पर तेल और धुएं की मोटी परत जम जाती है. शुरुआत में यह परत हल्की होती है लेकिन समय के साथ यह चिपचिपी और काली हो जाती है. काली चिपचिपी गंदगी को साफ करना बहुत ही मुश्किल होता है. घंटों साबुन और ब्रश से साफ करने के बाद भी चिमनी साफ होने का नाम नहीं लेती है. ऐसे में आप कम पैसे में अपनी चिमनी को नया बना सकते हैं. 

10 मिनट में साफ होगी चिमनी 

आप इस आसान तरीके से 10 मिनट में चिमनी को साफ कर सकते हैं. इस तरीके से आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी. इस ट्रिक की मदद से आप आसानी से चिमनी पर लगी गंदगी को साफ कर सकते हैं. 

फिल्टर निकालने का तरीका 

सबसे पहले चिमनी के फिल्टर को आसानी से बाहर निकाल लें. अब फिल्टर को जोर से खींचने की गलती ना करें, क्योंकि इससे चिमनी खराब हो सकती है. इसके बाद लॉक को खोलकर फिल्टर को निकाल लें. इसके बाद फिल्टर को झटक दें. ताकि ढीली गंदगी हट जाए. 

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गर्म पानी का इस्तेमाल 

एक बड़े बर्तन में गर्म पानी लें. इसके बाद इसमें फिल्टर को डुबा दें. गर्म पानी में फिल्टर डालने से जमा हुआ तेल ढीला हो जाएगा. जितना ज्यादा गर्म पानी होगा उतनी जल्दी गंदगी साफ होगी. 

इसके बाद गर्म पानी में थोड़ा सा कास्टिक सोडा डाल दें. यह एक पावरफुल क्लीनिंग एजेंट है जो कि जमी हुई चिकनाई को जल्दी से कम होता है. लेकिन इसका इस्तेमाल ध्यान से करना चाहिए. इसके बाद चिमनी को 10 मिनट के लिए छोड़ दें. आपको देखने को मिलेगा कि काला तेल और गंदगी पानी के ऊपर आने लगेंगे. 

हल्की सफाई 

10 मिनट बाद फिल्टर को पानी से बाहर निकाल लें. अब फिल्टर पर कहीं कहीं पर चिकनाई बची होगी. अब पुराने ब्रश की मदद से इसे हल्का साफ कर लें. इसके बाद पानी से इसे अच्छे से धो लें. ताकि सोडा का असर पूरी तरह से खत्म हो जाए. 

इन बातों का ध्यान रखें 

काास्टिक सोडा का इस्तेमाल करते समय लापरवाही ना करें. इससे स्किन को नुकसान हो सकता है. हमेशा दस्ताने और मास्क पहनकर ही कास्टिक सोडा का इस्तेमाल करें. अगर गलती से हाथ पर लग जाए तो तुरंत ठंडे पानी से हाथ धो लें. 

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Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी क...और पढ़ें

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