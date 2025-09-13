कढ़ाई की जिद्दी चिकनाई नहीं ले रही है साफ होने का नाम? किचन में रखी इन चीजों से हो जाएगी चकाचक!
Advertisement
trendingNow12920109
Hindi Newsलाइफस्टाइल

कढ़ाई की जिद्दी चिकनाई नहीं ले रही है साफ होने का नाम? किचन में रखी इन चीजों से हो जाएगी चकाचक!

Kadai Cleaning Tips:  अगर आपके घर की कढ़ाई भी जिद्दी चिकनाई के चलते गंदी हो गई हैं, तो आपको कुछ हैक्स बताते हैं, जिसे फॉलो करके आप छुटकारा पा सकते हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Sep 13, 2025, 08:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कढ़ाई की जिद्दी चिकनाई नहीं ले रही है साफ होने का नाम? किचन में रखी इन चीजों से हो जाएगी चकाचक!

Kadai Cleaning Tips:  खाना बनाने के लिए घरों में कढ़ाई इस्तेमाल की जाती है तेल और मसालों की वजह से इसमें कई तरह-तरह के दाग और चिकनाई होने लगती है, जो दिखने में बेहद ही गंदी नजर आती है. बर्तनों में कालापन आने लगता है. काफी चीजों का इस्तेमाल करके भी समस्या से छुटकारा नहीं मिलता है. आज आपको कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में बताते हैं, जिसको अपनाकर आप इस समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं. आपके इस चैलेंजिंग काम को काफी हद तक आसान बनाने के लिए ये मददगार है.
 

कढ़ाई की जिद्दी चिकनाई कैसे साफ करें?
 

1. वाइट विनेगर 

Add Zee News as a Preferred Source

अगर आप कढ़ाई की जिद्दी चिकनाई को साफ करना चाहते हैं, तो आप वाइट विनेगर को डालकर भी साफ कर सकते हैं. एक बाल्टी में पानी में वाइट विनेगर को डालकर आप कढ़ाई को थोड़ी देर के लिए भिगोकर रख दें.
 

2.  नमक और नींबू

 नमक और नींबू की मदद से भी आप कढ़ाई की जिद्दी चिकनाई को साफ कर सकते हैं, ये दोनों चीजों से आप अपनी कढ़ाई को चकाचक रख सकते हैं. आपको एक बार जरूर करना चाहिए.
 

3. बेकिंग पाउडर 

बेकिंग पाउडर आपकी कढ़ाई की जिद्दी चिकनाई को साफ करने में ये मददगार साबित होता है. थोड़ी देर के बाद ब्रश से रगड़कर भी आप अच्छे से साफ कर सकते हैं.
 

4. गर्म पानी 

गर्म पानी से रगड़कर भी आप कढ़ाई की जिद्दी चिकनाई को आसानी से मिनटों में साफ कर सकते हैं. आपको जूने से इसको अच्छे से साफ करना चाहिए.
 

इसे भी पढ़ें: पीला पड़ा वॉश बेसिन रगड़ने से भी नहीं हो रहा साफ? छुटकारा पाने के लिए अपनाएं ये हैक्स

 

5. लिक्विड डिशवॉश  

लिक्विड डिशवॉश से भी आप कढ़ाई की जिद्दी चिकनाई को साफ कर सकते हैं. कड़ाही को हल्के हाथों से रगड़ें और इसको चकाचक कर लें. कढ़ाई को आपको रोजाना साफ करते रहना चाहिए और सूखाकर ही आपको इसको रखना चाहिए वरना गंदगी और चिकनाई जमा हो जाती हैं. 

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

...और पढ़ें

TAGS

cleaning tipsKadai Cleaning TipsKitchen Tips

Trending news

अब जमानत पर नहीं चलेगी टालमटोल! सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को दिया निर्देश
Supreme Court
अब जमानत पर नहीं चलेगी टालमटोल! सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को दिया निर्देश
अभी भी नहीं थमा है मानसून, इन राज्यों में जमकर होगी बारिश, IMD ने दी चेतावनी
Weather
अभी भी नहीं थमा है मानसून, इन राज्यों में जमकर होगी बारिश, IMD ने दी चेतावनी
PM Modi Manipur Visit Live Update: नस्लीय हिंसा भड़कने के बाद आज पहली बार मणिपुर दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी
PM Modi
PM Modi Manipur Visit Live Update: नस्लीय हिंसा भड़कने के बाद आज पहली बार मणिपुर दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी
नेपाल की अंतरिम सरकार का भारत ने किया स्वागत, संसद भंग होते ही सामने आई चुनावी तारीख
Nepal
नेपाल की अंतरिम सरकार का भारत ने किया स्वागत, संसद भंग होते ही सामने आई चुनावी तारीख
कश्मीर को पार्सल ट्रेन की सौगात, पूरा हुआ किसानों का सपना, जानिए मुनाफे का गुणागणित
Jammu Kashmir
कश्मीर को पार्सल ट्रेन की सौगात, पूरा हुआ किसानों का सपना, जानिए मुनाफे का गुणागणित
कौन था आतंक का बाबा वेंगा, कट्टरपंथी भाषण सुन दहशतगर्द खोलने चले थे 'मौत की फैक्टरी'
DNA
कौन था आतंक का बाबा वेंगा, कट्टरपंथी भाषण सुन दहशतगर्द खोलने चले थे 'मौत की फैक्टरी'
हासन में गणपति विसर्जन के दौरान ट्रक ने मारी श्रद्धालुओं को टक्कर, 8 की मौत कई घायल
Hassan
हासन में गणपति विसर्जन के दौरान ट्रक ने मारी श्रद्धालुओं को टक्कर, 8 की मौत कई घायल
दिल्ली से बंगाल...विपक्ष की उम्मीद नेपाल! भारत में तख्तापलट की साजिश?
DNA Analysis
दिल्ली से बंगाल...विपक्ष की उम्मीद नेपाल! भारत में तख्तापलट की साजिश?
75 कोर्टरूम, 3750 करोड़ की लागत... महल से कम नहीं नए बॉम्बे हाईकोर्ट का नया परिसर
Bandra High Court complex
75 कोर्टरूम, 3750 करोड़ की लागत... महल से कम नहीं नए बॉम्बे हाईकोर्ट का नया परिसर
ईमानदार सरकार लोगों की सेवा कर रही है, 45 दिनों में हर पीड़ित को मिलेगा मुआवजा: CM
Punjab Floods
ईमानदार सरकार लोगों की सेवा कर रही है, 45 दिनों में हर पीड़ित को मिलेगा मुआवजा: CM
;