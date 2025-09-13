कढ़ाई की जिद्दी चिकनाई नहीं ले रही है साफ होने का नाम? किचन में रखी इन चीजों से हो जाएगी चकाचक!

Kadai Cleaning Tips: खाना बनाने के लिए घरों में कढ़ाई इस्तेमाल की जाती है तेल और मसालों की वजह से इसमें कई तरह-तरह के दाग और चिकनाई होने लगती है, जो दिखने में बेहद ही गंदी नजर आती है. बर्तनों में कालापन आने लगता है. काफी चीजों का इस्तेमाल करके भी समस्या से छुटकारा नहीं मिलता है. आज आपको कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में बताते हैं, जिसको अपनाकर आप इस समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं. आपके इस चैलेंजिंग काम को काफी हद तक आसान बनाने के लिए ये मददगार है.



कढ़ाई की जिद्दी चिकनाई कैसे साफ करें?



1. वाइट विनेगर

अगर आप कढ़ाई की जिद्दी चिकनाई को साफ करना चाहते हैं, तो आप वाइट विनेगर को डालकर भी साफ कर सकते हैं. एक बाल्टी में पानी में वाइट विनेगर को डालकर आप कढ़ाई को थोड़ी देर के लिए भिगोकर रख दें.



2. नमक और नींबू

नमक और नींबू की मदद से भी आप कढ़ाई की जिद्दी चिकनाई को साफ कर सकते हैं, ये दोनों चीजों से आप अपनी कढ़ाई को चकाचक रख सकते हैं. आपको एक बार जरूर करना चाहिए.



3. बेकिंग पाउडर

बेकिंग पाउडर आपकी कढ़ाई की जिद्दी चिकनाई को साफ करने में ये मददगार साबित होता है. थोड़ी देर के बाद ब्रश से रगड़कर भी आप अच्छे से साफ कर सकते हैं.



4. गर्म पानी

गर्म पानी से रगड़कर भी आप कढ़ाई की जिद्दी चिकनाई को आसानी से मिनटों में साफ कर सकते हैं. आपको जूने से इसको अच्छे से साफ करना चाहिए.



5. लिक्विड डिशवॉश

लिक्विड डिशवॉश से भी आप कढ़ाई की जिद्दी चिकनाई को साफ कर सकते हैं. कड़ाही को हल्के हाथों से रगड़ें और इसको चकाचक कर लें. कढ़ाई को आपको रोजाना साफ करते रहना चाहिए और सूखाकर ही आपको इसको रखना चाहिए वरना गंदगी और चिकनाई जमा हो जाती हैं.