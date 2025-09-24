10 रुपये के घोल से साफ कर लें गैस के काले चिपचिपे बर्नर, जिद्दी पुराने दागों से मिलेगा छुटकारा
10 रुपये के घोल से साफ कर लें गैस के काले चिपचिपे बर्नर, जिद्दी पुराने दागों से मिलेगा छुटकारा

किचन की सफाई हर दिन का काम है लेकिन गैस बर्नर की सफाई सबसे मुश्किल होती है. रोजाना खाना पकाने से उस पर तेल की परत, मसालों की छींट और धुएं की वजह से काले जिद्दी दाग जम जाते हैं. आज हम आपको बताएंगे कैसे आप केवल 10 रुपए में इन दागों से छुटकारा पा सकते हैं.  

Sep 24, 2025
10 रुपये के घोल से साफ कर लें गैस के काले चिपचिपे बर्नर, जिद्दी पुराने दागों से मिलेगा छुटकारा

How To Clean Gas Burner: किचन की सफाई हर दिन का काम है लेकिन गैस बर्नर की सफाई सबसे मुश्किल होती है. रोजाना खाना पकाने से उस पर तेल की परत, मसालों की छींट और धुएं की वजह से काले जिद्दी दाग जम जाते हैं. आज हम आपको बताएंगे कैसे आप केवल 10 रुपए में इन दागों से छुटकारा पा सकते हैं.

किचन की सफाई का काम काफी कठिन होता है. किचन की सफाई करने के लिए बहुत से लोग तरह-तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं. बहुत से घरों में गैस चूल्हा काफी गंदा रहता है खास करके गैस बर्नर. हर रोज खाना बनाने से गैस के बर्नर पर तेल और मसालों की परत बैठ जाती है. शुरुआत में ये दाग हल्के लगते हैं लेकिन धीरे धीरे इतने मजबूत हो जाते हैं कि चाहे कितनी भी मेहनत कर लें ये आसानी से हटते ही नहीं हैं. महंगे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स और केमिकल्स भी कई बार असर नहीं दिखाते और अगर दिखाते भी हैं, तो बर्नर की चमक कम कर देते हैं. आज हम आपको एक ऐसे घोल के बारे में बताएंगे जिसके इस्तेमाल से गैस बर्नर से तेल और मसालों के जिद्दी दाग छूमंतर हो जाएंगे.

सुरक्षित
किचन की रसोई में कई ऐसी चीजें मौजूद होती हैं, जो सफाई के लिए काफी मददगार साबित होो सकती है. रसोई में ही मौजूद कुछ आसान चीजें मिलाकर ऐसा घोल तैयार किया जा सकता है जो गैस बर्नर की गहराई तक जमी गंदगी को निकाल सके. इस घोल की सबसे खास बात ये है कि ये नुस्खा पूरी तरह सुरक्षित है और इससे आपके बर्नर का रंग भी नहीं फीका पड़ेगा.

घोल बनाने की सामग्री

  1. 2 चम्मच बेकिंग सोडा
  2. 1 नींबू का रस
  3. 1 कप गर्म पानी

कैसे करें सफाई
गैस के बर्नर को खोल कर एक बर्तन में गर्म पानी में रख लें. अब एक छोटी कटोरी ले कर इसमें बेकिंग सोडा डाल, नींबू का रस डाल कर एक पेस्ट तैयार कर लें अगर आप चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा गर्म पानी भी मिला सकते हैं. गैस के बर्नर को गर्म पानी से निकाल कर इसपर नींबू और सोडा का घोल अच्छी तरह से लगा लें.



सफाई

बर्नर पर घोल लगाने के बाद इसे गर्म पानी में 10 मिनट के लिए रख दें. 10 मिनट के बाद एक ब्रश की मदद से बर्नर को रगड़ कर साफ करें. अगर बर्नर काफी ज्यादा चिपचिपे हैं तो आप इसपर नींबू भी रगड़ सकते हैं. ब्रश से इसकी सफाई करने के बाद आप देखेंगे कि बर्नर बिल्कुल नए की तरह चकाचक हो गए हैं.

फायदा
स घोल को बनाने के लिए आप नींबू की जगह सिरका का भी इस्तेमाल कर सकती हैं.इस घोल को आप हर तरह की तेल की चिपचिपाहट हटाने के लिए कर सकती हैं. नींबू और बेकिंग सोडा जिद्दी तेल और मसालों के दागों का जड़ से सफाया करने के लिए काफी मशहूर है. इसके रेगुलर इस्तेमाल से गैस के बर्नर नए की तरह चकाचक हो जाएंगे.

 

