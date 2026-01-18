Advertisement
trendingNow13078120
Hindi Newsलाइफस्टाइलसुनार का चक्कर छोड़िए! घर पर रखी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को मिनटों में चमकाने के लिए बड़े काम के हैं ये टिप्स

सुनार का चक्कर छोड़िए! घर पर रखी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को मिनटों में चमकाने के लिए बड़े काम के हैं ये टिप्स

How To Clean Gold Chain At Home: गोल्ड की ज्वेलरी पहनना महिलाओं को काफी ज्यादा पसंद आती हैं लेकिन घर पर रखी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी फीकी पड़ने लग जाती हैं आइए आपको बताते हैं मिनटों में आप कैसे चमका सकते हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Jan 18, 2026, 09:52 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सुनार का चक्कर छोड़िए! घर पर रखी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को मिनटों में चमकाने के लिए बड़े काम के हैं ये टिप्स

How To Clean Gold Chain At Home:  गोल्ड की ज्वेलरी को महिलाएं पहनना काफी ज्यादा पसंद करती हैं लेकिन अधिकतर लोगों के साथ ऐसा होता है कि सोने के गहने रखे-रखे फीके पड़ने लगती हैं और उनकी चमक भी खराब होती रहती है. अगर आप भी अपने सोने के पुराने गहनों को चमकाने के लिए सुनार के पास जाने की सोच रहे हैं, तो रूक जाएं आज आपको बताते हैं अपने सोने के पुराने गहनों को फिर से चमकदार आप कैसे बना सकते हैं. कुछ तरह के टिप्स को अपनाकर आप चकाचक बना सकते हैं.  आइए आपको बताते हैं आप भी नोट कर लें.
 

पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को कैसे चमकाएं?
 

1. बेकिंग सोडा और पानी

Add Zee News as a Preferred Source

अगर आप गोल्ड की पुरानी ज्वेलरी को चमकाना चाहते हैं, तो आप बेकिंग सोडा और पानी का इस्तेमाल करके कर सकते हैं. बेकिंग सोडा क्लीनिंग के लिए सबसे बेस्ट हैं. आपको एक कटोरी लेनी है और फिर इसमें बेकिंग सोडा को डालना है और पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को डालकर अच्छे से साफ करना है.
 

2. डिश वॉशिंग लिक्विड

डिश वॉशिंग लिक्विड का इस्तेमाल आप दाग-धब्बों को साफ करने के लिए कर सकते हैं. आपको एक बाउल लेना है और उसमें डिश वॉशिंग लिक्विड को डालकर पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को उसमें डालकर साफ कर लेना है.
 

3. टूथपेस्ट 

अगर आप सुनार के पास जाने के बजाय घर पर ही पुरानी गोल्ड ज्वेलरी की चमक को चकाचका करना चाहते हैं, तो आप टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये एक बेस्ट क्लीनर भी जाना जाता है. टूथब्रश आपको लेना है और फिर आप गहनों पर लगाकर गंदगी को साफ कर सकते हैं.
 

4. सही देखभाल

अगर आप चाहते हैं कि सोने से गहने कभी भी काले या इसकी चमक ना जाए तो आपको इसकी सही देखभाल करनी जरूरी होती है. गहनों को साल में 2-3 बार तो आपको जरूर साफ करना ही चाहिए. 
 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. 

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखते हैं. इसके अलावा इन्हें एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड, एजुकेशन, ट्रैवल विषयों पर भी लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अ...और पढ़ें

TAGS

cleaning old gold jewelleryhow to clean gold chain at home

Trending news

जीत पर नाखुश है BJP, क्यों नहीं हासिल कर पाई टारगेट, 'ठाकरे ब्रदर्स' ने कहां दी मात?
BMC Election Result 2026
जीत पर नाखुश है BJP, क्यों नहीं हासिल कर पाई टारगेट, 'ठाकरे ब्रदर्स' ने कहां दी मात?
5 मीटर आगे का भी नहीं दिख रहा, दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत में कोहरा कहर, AQI भी...
IMD Report
5 मीटर आगे का भी नहीं दिख रहा, दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत में कोहरा कहर, AQI भी...
‘डेमोग्राफिक असंतुलन’ क्या है और क्यों बंगाल चुनाव में PM मोदी ने इसे उछाला?
bengal elections
‘डेमोग्राफिक असंतुलन’ क्या है और क्यों बंगाल चुनाव में PM मोदी ने इसे उछाला?
पार्षदों को होटल भेजने पर भड़के उद्धव,क्यों कहा- मुंबई को गिरवी रखना चाहती है भाजपा
uddhav thackeray
पार्षदों को होटल भेजने पर भड़के उद्धव,क्यों कहा- मुंबई को गिरवी रखना चाहती है भाजपा
बेलडांगा हिंसा पर सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को घेरा, राज्यपाल से मांगी मदद
bjp west bengal news
बेलडांगा हिंसा पर सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को घेरा, राज्यपाल से मांगी मदद
DNA: महिला पत्रकार को बचाने की बजाय बंगाल पुलिस ने क्यों खड़े किए हाथ?
DNA Analysis
DNA: महिला पत्रकार को बचाने की बजाय बंगाल पुलिस ने क्यों खड़े किए हाथ?
विपक्ष के दुष्प्रचार पर बुलडोजर चल गया! मणिकर्णिका पर योगी की 'पिक्चर' का DNA टेस्ट
DNA
विपक्ष के दुष्प्रचार पर बुलडोजर चल गया! मणिकर्णिका पर योगी की 'पिक्चर' का DNA टेस्ट
अगर मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाना ‘हराम’ है, तो कुंभ में एंट्री कैसे जायज?
DNA
अगर मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाना ‘हराम’ है, तो कुंभ में एंट्री कैसे जायज?
जहां 3 सुपरस्टार खान, वो सांप्रदायिक कैसे हो गया? ए आर रहमान के बयान के मायने समझिए
A R Rahman
जहां 3 सुपरस्टार खान, वो सांप्रदायिक कैसे हो गया? ए आर रहमान के बयान के मायने समझिए
DNA: मालेगांव मॉडल से कैसे बढ़ी सियासी बेचैनी? धर्म की राजनीति का विश्लेषण
DNA Analysis
DNA: मालेगांव मॉडल से कैसे बढ़ी सियासी बेचैनी? धर्म की राजनीति का विश्लेषण