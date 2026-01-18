सुनार का चक्कर छोड़िए! घर पर रखी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को मिनटों में चमकाने के लिए बड़े काम के हैं ये टिप्स

How To Clean Gold Chain At Home: गोल्ड की ज्वेलरी को महिलाएं पहनना काफी ज्यादा पसंद करती हैं लेकिन अधिकतर लोगों के साथ ऐसा होता है कि सोने के गहने रखे-रखे फीके पड़ने लगती हैं और उनकी चमक भी खराब होती रहती है. अगर आप भी अपने सोने के पुराने गहनों को चमकाने के लिए सुनार के पास जाने की सोच रहे हैं, तो रूक जाएं आज आपको बताते हैं अपने सोने के पुराने गहनों को फिर से चमकदार आप कैसे बना सकते हैं. कुछ तरह के टिप्स को अपनाकर आप चकाचक बना सकते हैं. आइए आपको बताते हैं आप भी नोट कर लें.



पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को कैसे चमकाएं?



1. बेकिंग सोडा और पानी

Add Zee News as a Preferred Source

अगर आप गोल्ड की पुरानी ज्वेलरी को चमकाना चाहते हैं, तो आप बेकिंग सोडा और पानी का इस्तेमाल करके कर सकते हैं. बेकिंग सोडा क्लीनिंग के लिए सबसे बेस्ट हैं. आपको एक कटोरी लेनी है और फिर इसमें बेकिंग सोडा को डालना है और पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को डालकर अच्छे से साफ करना है.



2. डिश वॉशिंग लिक्विड

डिश वॉशिंग लिक्विड का इस्तेमाल आप दाग-धब्बों को साफ करने के लिए कर सकते हैं. आपको एक बाउल लेना है और उसमें डिश वॉशिंग लिक्विड को डालकर पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को उसमें डालकर साफ कर लेना है.



3. टूथपेस्ट

अगर आप सुनार के पास जाने के बजाय घर पर ही पुरानी गोल्ड ज्वेलरी की चमक को चकाचका करना चाहते हैं, तो आप टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये एक बेस्ट क्लीनर भी जाना जाता है. टूथब्रश आपको लेना है और फिर आप गहनों पर लगाकर गंदगी को साफ कर सकते हैं.



4. सही देखभाल

अगर आप चाहते हैं कि सोने से गहने कभी भी काले या इसकी चमक ना जाए तो आपको इसकी सही देखभाल करनी जरूरी होती है. गहनों को साल में 2-3 बार तो आपको जरूर साफ करना ही चाहिए.



Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.