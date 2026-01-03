पफर जैकेट हो गया गंदा, इस तरह करें क्लीन; आएगी नई जैसी चमक!

सर्दियों के मौसम में अधिकतर लोग खुद को गर्म रखने के लिए पफर जैकेट पहनते हैं. इन दिनों पफर जैकेट काफी ट्रेंड में बना हुआ है. खासकर यंग लोगों को पफर जैकेट पसंद हैं. पफर जैकेट पहनने से ना केवल स्टाइलिश लुक मिलता है बल्कि यह ठंड से भी बचाव करता है. वहीं पफर जैकेट एक बार गंदा हो जाता है तो उसे साफ करना बहुत मुश्किल होता है. पफर जैकेट पर गंदगी जम जाती है जो कि आसानी से साफ नहीं होती है. आइए जानते हैं पफर जैकेट कैसे साफ करते हैं.

घर पर पफर जैकेट कैसे साफ करें

पफर जैकेट की देखभाल अगर सही से नहीं किया जाए तो इसकी पफनेस कम हो सकती है. इससे जैकेट खराब नजर आती है. पफर जैकेट को सिर्फ स्पॉट क्लीनिंग की जरूरत होती है. छोटे दाग अक्सर सर्फेस पर रह जाते हैं, पफर जैकेट को माइल्ड लिक्विड डिटर्जेंट से करना चाहिए.

पफर जैकेट को साफ करने के लिए सबसे पहले एक से दो बूंद लिक्विड डिटर्जेंट डालकर हल्के हाथ से इसे रगड़ें. 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद इसे ठंडे पानी से धो दें. नॉर्मल हवा में इसे सूखने दें. अगर दाल ज्यादा गहरे हैं तो आप ऑक्सीजन ब्लीज पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं.

हैंडवॉश

पफर जैकेट को आप हैंड वॉश भी कर सकते हैं. एक बाल्टी में ठंडा पानी लें. इसमें बहुत कम मात्रा में माइल्ड डिटर्जेंट पाउडर डालें. इसमें जैकेट को आराम से डालें और हल्के हाथों से घुमाएं. निचोड़ें नहीं वरना पफ का शेप खराब हो सकता है. आधे घंटे के लिए इसे छोड़ दें. धीरे-धीरे जैकेट को निकाल दें.ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए.

पफर जैकेट मशीन में धो सकते हैं?

आजकल अधिकतर पफर जैकेट मार्केट में आते हैं जिसे वॉशिंग मशीन में धो सकते हैं. मशीन में डालने से पहले जैकेट को चेन में लगा दें. चेन नहीं लगने से धुलते समय इसका फैब्रिक खराब हो सकता है. जैकेट को हमेशा ठंडे पानी का इस्तेमाल करें.

